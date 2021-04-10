Звички з історією: який алкоголь любив пити принц Філіп

Його смаки були скромніші, ніж у королеви Єлизавети

"Нехай мені принесуть просто пива", – цитата принца Філіпа, яка описує його алкогольні уподобання. На диво, він не був привередою у виборі алкоголю, якщо порівнювати з побажання королеви Єлизавета про які можна говорити годинами.

Принц Філіп Фото: Getty Images

Принц любив пиво, його фаворитом було привезене з пивоварні Boddingtons, що в Манчестері. Бренд вважали найпопулярнішим на той час і улюблене пиво Філіпа мало солом'яно-золотисте забарвлення та хмелеву гірчинку. Але в 2005 році виробництво закрили і він вимушений був тестувати інші марки протягом 11 років та шукати схожі гастрономічні традиції дотичні до Boddingtons.

Про те, що улюблений напій принца було пиво не сумнівався ніхто – він прямо говорив про свої бажання. І під час обіду у Римі, коли колишній прем’єр-міністр Італії Джуліано Амато запропонував йому вина, той мовив – "Принеси мені пива. Мені байдуже, що це за різновид. Просто принеси мені пива! ".

Улюблене пиво герцога Фото: Shutterstock

Переваги в алкоголі герцога Единбурзького можна порівняти з його улюбленим годинником, який він носив. Це була не швейцарська модель за статки, а звичайний годинник із коричневим шкіряним ремінцем. У простих речах він помічав особливі сенси і вони не коштували тисячі фунтів, що зазвичай притаманно королівським бажанням та життю серед членів сім'ї.

Джин також був серед алкогольної карти Філіпа, але рідко. Як повідомляє Daily Mail, в день весілля на сніданок він із своїм шофером пили джин із тоніком.

Традиційно принц любив випити келих пива на своє день народження у компанії з королевою Єлизаветою, яка обирала коктейль з Дюбонне. Але, на жаль, ця традиція не повториться і увійде в історію, як одна зі звичок принца Філіпа, яка приносила йому радість.

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