У кого із знаменитостей є своя текіла і чия найзатребуваніша

Прайс "зіркової" текіли стартує від 800 гривень

Нещодавно Кендалл Дженнер оголосила про створення власного бренду текіли "818". Тому ми не могли не згадати і про інших селебріті, які започаткували аналогічний напій і дали можливість шанувальникам спробувати свій талант на смак. Словом, зібрали топ напоїв з аналогічним потенціалом, як і у їхніх креаторів.

До речі, текіла – хороший подарунок для друзів на свята. А якщо вони не п'ють, то переходьте на наш весняний календар, там знайдете різноманітні варіанти подарунків для рідних.

Tesla Tequila від Ілона Маска

Варіант для тих, хто хотів би відчути себе власником Tesla (але в форматі текіли). Бо компанія Ілона Маска викликала фурор в алкогольній індустрії, створивши власний напій. Дебют запам'ятали всі, але багатьом не пощастило – партію напою розкупили за лічені години. Незважаючи на високу вартість в 6 900 гривень. Хоча продавали максимум 2 пляшки в одні руки.

Tesla Tequila за 6 900 гривень Фото: Tesla

Преміальна пляшка з 100% агави і витримана у французьких дубових бочках. Якщо пощастить спробувати, то ви відчуєте смак сухофруктів з ванільним бекграундом. І на завершення – збалансований мікс перцю і кориці, який доповнює напій. Саме така на смак Tesla від Ілона Маска.

Casamigos Tequila від Джорджа Клуні

Актор настільки любив пити текілу з другом Ренде Гербером, що вони вирішили створити власний бренд напою. А чому б і ні? Casamigos перекладається як "будинок для друзів", товариші і були першими тестувальниками текіли. Але згодом актор почав просувати текілу в люди і вона "розлетілася". Як повідомляє CNBC, він отримав титул найвисокооплачуванішого актора в світі. Бо заробив 239 000 000 доларів за рік (з 2017 по 2018), щоправда, не за акторство, а за Casamigos Tequila.

Креатори Casamigos Tequila Фото: buzzfeed.com

Дизайн пляшки – звичайний, а концепт з родзинкою. Один з процесів створення продукту – бродіння, яке в рецептурі зайняло 80-годин. А середня текіла ферментується протягом 48 годин. В результаті смак Casamigos відрізняється від звичної класики.

Пропонує Джордж Клуні у власній колекції чотири текіли: Blanco, Reposado, Mezcal і Anejo. Вартує арсенал від 1200 і до 2000 гривень. Так, дешевше ніж в Ілона Маска, хоча в обох аналогічна ємність – 750 мл. І найдорожча коштує 2 000 гривень – Mezcal. На смак трав'яна, але з нотками диму і фруктів. В ароматі відчутні чорний перець, а також дим.

Асортимент Casamigos Tequila Фото: скриншот

Villa One від Ніка Джонаса

Ще один актор і співак, який зйомки любить так сильно, як і текілу, – Нік Джонас. Він створив бренд спільно з Джоном Варватосом – американським дизайнером.

Креатори Villa One Фото: Villa One

Їхня текіла за смаком поєднує в собі трав'янисті і землисті аромати з фруктовими нотами агави. Рецептура текіли створена майстром-професіоналом Артуром Фуентесом. Його ще називають "хрещеним батьком текіли", пишуть на офіційному сайті Villa One. В асортименті є три різновиди текіли: Silver, Reposado і Añejo. Ціни коливаються на пляшку від 1250 і до 1400 гривень.

Текіла Villa One Фото: villa-one

Teremana Tequila від Дуейна "Рок" Джонсон

Актор з "Форсажу" 2020 року запустив власний бренд текіли з командою. Слоган бренду – "Текіла, яка належить людям". Цитата одразу мотивує думати, що це бюджетна алкогольна історії. І дійсно, вона дешевша, ніж у попередніх зірок, – від 830 і до 915 гривень. І за рік часу вони продали 300 тисяч 9-літрових Teremana і стали найбільшим запуском в історії. Навіть Джордж Клуні продав менше текіли за рік – 200 тисяч, про що і писав "Рок" в Twitter.

Зірка тестує власну текілу Фото: Teremana Tequila

В асортименті "Рока" знайдете Teremana Blanco і Teremana Reposado. Як не дивно, текіла – улюблений алкоголь актора. Створивши власний бренд з доступною ціною, він хотів, щоб люди пили якісний алкоголь, в концепцію якого він вклав душу.

Текіла від Дуейна "Рока" Джонсона Фото: Spirits Business

До речі, на українських сайтах Teremana можна було придбати. Щоправда, зараз повний солд аут, вангуємо, це шанувальники "Форсажу" постаралися.

Cincoro від Майкла Джордана

Колишній баскетболіст запустив власний бренд текіли з ексгравцями НБА. Cincoro позиціонують, як преміальну лінійку і вона одна з найдорожчих: максимальний прайс якої 44 400 гривень, найдешевша коштує – 1 900 гривень.

Команда Cincoro Фото: Cincoro

Пляшку в формі агави складно не виділити на алкогольному ринку, дизайном якого займався Марк Сміт – віцепрезидент спеціальних проєктів Nike.

Extra Añejo за 44 400 гривень Фото: Cincoro

В асортименті бренду є 4 пропозиції: Blanco, Reposado, Añejo і Extra Añejo. Остання вартує 44 400 гривень і витримують її в бочках з бурбона 40-44 місяці. Тому смак не без "дерев'яних" нот інтенсивного дубу. Але є і легкий присмак агави, карамелі і ванілі.

А якщо ви любите текілу, то вам варто прочитати статтю про популярні алкогольні міфи. Там ми з експертом розібралися, що правда, а де фейк.

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