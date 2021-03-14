У кого із знаменитостей є своя текіла і чия найзатребуваніша
Прайс "зіркової" текіли стартує від 800 гривень
Нещодавно Кендалл Дженнер оголосила про створення власного бренду текіли "818". Тому ми не могли не згадати і про інших селебріті, які започаткували аналогічний напій і дали можливість шанувальникам спробувати свій талант на смак. Словом, зібрали топ напоїв з аналогічним потенціалом, як і у їхніх креаторів.
До речі, текіла – хороший подарунок для друзів на свята. А якщо вони не п'ють, то переходьте на наш весняний календар, там знайдете різноманітні варіанти подарунків для рідних.
Варіант для тих, хто хотів би відчути себе власником Tesla (але в форматі текіли). Бо компанія Ілона Маска викликала фурор в алкогольній індустрії, створивши власний напій. Дебют запам'ятали всі, але багатьом не пощастило – партію напою розкупили за лічені години. Незважаючи на високу вартість в 6 900 гривень. Хоча продавали максимум 2 пляшки в одні руки.
Преміальна пляшка з 100% агави і витримана у французьких дубових бочках. Якщо пощастить спробувати, то ви відчуєте смак сухофруктів з ванільним бекграундом. І на завершення – збалансований мікс перцю і кориці, який доповнює напій. Саме така на смак Tesla від Ілона Маска.
Актор настільки любив пити текілу з другом Ренде Гербером, що вони вирішили створити власний бренд напою. А чому б і ні? Casamigos перекладається як "будинок для друзів", товариші і були першими тестувальниками текіли. Але згодом актор почав просувати текілу в люди і вона "розлетілася". Як повідомляє CNBC, він отримав титул найвисокооплачуванішого актора в світі. Бо заробив 239 000 000 доларів за рік (з 2017 по 2018), щоправда, не за акторство, а за Casamigos Tequila.
Дизайн пляшки – звичайний, а концепт з родзинкою. Один з процесів створення продукту – бродіння, яке в рецептурі зайняло 80-годин. А середня текіла ферментується протягом 48 годин. В результаті смак Casamigos відрізняється від звичної класики.
Пропонує Джордж Клуні у власній колекції чотири текіли: Blanco, Reposado, Mezcal і Anejo. Вартує арсенал від 1200 і до 2000 гривень. Так, дешевше ніж в Ілона Маска, хоча в обох аналогічна ємність – 750 мл. І найдорожча коштує 2 000 гривень – Mezcal. На смак трав'яна, але з нотками диму і фруктів. В ароматі відчутні чорний перець, а також дим.
Ще один актор і співак, який зйомки любить так сильно, як і текілу, – Нік Джонас. Він створив бренд спільно з Джоном Варватосом – американським дизайнером.
Їхня текіла за смаком поєднує в собі трав'янисті і землисті аромати з фруктовими нотами агави. Рецептура текіли створена майстром-професіоналом Артуром Фуентесом. Його ще називають "хрещеним батьком текіли", пишуть на офіційному сайті Villa One. В асортименті є три різновиди текіли: Silver, Reposado і Añejo. Ціни коливаються на пляшку від 1250 і до 1400 гривень.
Актор з "Форсажу" 2020 року запустив власний бренд текіли з командою. Слоган бренду – "Текіла, яка належить людям". Цитата одразу мотивує думати, що це бюджетна алкогольна історії. І дійсно, вона дешевша, ніж у попередніх зірок, – від 830 і до 915 гривень. І за рік часу вони продали 300 тисяч 9-літрових Teremana і стали найбільшим запуском в історії. Навіть Джордж Клуні продав менше текіли за рік – 200 тисяч, про що і писав "Рок" в Twitter.
В асортименті "Рока" знайдете Teremana Blanco і Teremana Reposado. Як не дивно, текіла – улюблений алкоголь актора. Створивши власний бренд з доступною ціною, він хотів, щоб люди пили якісний алкоголь, в концепцію якого він вклав душу.
До речі, на українських сайтах Teremana можна було придбати. Щоправда, зараз повний солд аут, вангуємо, це шанувальники "Форсажу" постаралися.
Колишній баскетболіст запустив власний бренд текіли з ексгравцями НБА. Cincoro позиціонують, як преміальну лінійку і вона одна з найдорожчих: максимальний прайс якої 44 400 гривень, найдешевша коштує – 1 900 гривень.
Пляшку в формі агави складно не виділити на алкогольному ринку, дизайном якого займався Марк Сміт – віцепрезидент спеціальних проєктів Nike.
В асортименті бренду є 4 пропозиції: Blanco, Reposado, Añejo і Extra Añejo. Остання вартує 44 400 гривень і витримують її в бочках з бурбона 40-44 місяці. Тому смак не без "дерев'яних" нот інтенсивного дубу. Але є і легкий присмак агави, карамелі і ванілі.
А якщо ви любите текілу, то вам варто прочитати статтю про популярні алкогольні міфи. Там ми з експертом розібралися, що правда, а де фейк.
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