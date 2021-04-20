Заради дослідження! У Великобританії скасували карантинні обмеження на концерті гурту Blossoms
Учасники будуть без масок і дистанції, щоб вчені дослідили кількість заражених на COVID-19 серед натовпу
Уряд Великої Британії запланував пілотний проект для дослідження поширення коронавірусу серед натовпу. Основна мета якого – проаналізувати безпечність повернення масових заходів влітку 2021 року. Про це пише ВВС.
Дослідження проведуть на концерті гурту Blossoms, який відбудеться у Ліверпулі 2 травня під відкритим небом. Основна вимога, щоб учасники заходу (їх буде 5 тисяч) не дотримувалися карантинних норм. В результаті дослідження креатори проаналізують кількість людей, які заразилися.
На "ризиковий" концерт потраплять люди, які будуть мати негативний результат тесту на COVID-19 (можна зробити одразу на місці). Найважливішою умовою є аналогічна повторна процедура після концерту, дані якої учасники мають надіслати на NHS Test and Trace.
Дослідники під час концерту будуть враховувати поведінку 5 тисяч людей і результати тесту, щоб встановити кількість заражених після заходу.
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