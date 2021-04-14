Відомо, коли оголосять дату проведення фестивалю Burning Man у 2021 році

Остаточне рішення буде прийнято до 30 квітня! Якщо дійство все ж відбудеться – учасниками зможуть стати лише вакциновані особи

Генеральний організатор Burning Man Маріан Гуделл записала відеозвернення на офіційному сайті, вона розповіла, коли буде відомо дату проведення фестивалю і нові вимоги для учасників у 2021 році.

Легендарний фестиваль Burning Man, який проходить від 1986 року у пустелі Невади (за винятком 2020 року, який скасували через пандемію) цьогоріч потенційно може відбутися. Гуделл у 20-хвилинному зверненні зауважила, що рішення щодо дати проведення заходу очікувати до 30 квітня.

Фото: culturepartnership

Якщо дійство все ж відбудеться, то учасникам необхідно буде показати підтвердження вакцинації (з огляду на вимоги штату). Цьогоріч очікують меншу кількість учасників фестивалю через відсутність вакцини у багатьох країнах світу (що унеможливлює відвідування заходу) та заборону в'їзду з конкретних країн в США через пандемію.

Зазначають, що можливе проведення коронавірусних тестів на локації фестивалю.

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