Спеціально до Дня 420! Слухаємо новий святковий альбом, який випустив Snoop Dogg

Репер записав 10 нових треків і назвав альбом From Tha Streets 2 Tha Suites, який є 18 за рахунком у його творчості

Відомий хіп-хоп виконавець Snoop Dogg випустив 10 нових пісень до популярного, але неофіційного Дня 420. За рахунком – це 18 студійний альбом зірки, і він має назву – From Tha Streets 2 Tha Suites.

Фото: Pinterest

Репер не приховує свою любов до канабісу, тому про його "хобі" курити відомо всім шанувальникам. Випущений альбом в день неофіційного свята 420 з 10-ма треками ще раз нагадав поціновувачам творчості Snoop Dogg про цей факт.

Серед треків альбому почуєте спільне виконання зірки з J Black, Larry June, Mozzy та іншими реперами.

Послухати альбом, який триває загалом 36 хвилин можна на музичних платформа Apple Music, Spotify та інших.

Нещодавно ми розповіли про п’ять бюджетних "інсайтів", які зроблять вживання алкоголю вдома цікавішим.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися