Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Спеціально до Дня 420! Слухаємо новий святковий альбом, який випустив Snoop Dogg

Сьогодні, 16:14

Репер записав 10 нових треків і назвав альбом From Tha Streets 2 Tha Suites, який є 18 за рахунком у його творчості

Відомий хіп-хоп виконавець Snoop Dogg випустив 10 нових пісень до популярного, але неофіційного Дня 420. За рахунком – це 18 студійний альбом зірки, і він має назву – From Tha Streets 2 Tha Suites.

Фото: Pinterest

Репер не приховує свою любов до канабісу, тому про його "хобі" курити відомо всім шанувальникам. Випущений альбом в день неофіційного свята 420 з 10-ма треками ще раз нагадав поціновувачам творчості Snoop Dogg про цей факт.

Серед треків альбому почуєте спільне виконання зірки з J Black, Larry June, Mozzy та іншими реперами.

Послухати альбом, який триває загалом 36 хвилин можна на музичних платформа Apple Music, Spotify та інших.

Нещодавно ми розповіли про п’ять бюджетних "інсайтів", які зроблять вживання алкоголю вдома цікавішим.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
4 ідеї для веселого вікенду. Спойлер: в одному варіанті замішані Alyona Alyona і пиво
снуп снуп догг музика хіп-хоп Альбом From Tha Streets 2 Tha Suites
Реклама

Новини партнерів

Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити

Популярні статті

Сьогодні, 17:29Смачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

Сьогодні, 10:40Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

Вчора, 18:36Зірково

Дружина Миколи Тищенка показала підготовку до скандальної вечірки

Вчора, 13:32Смачно

Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

Вчора, 13:16Фаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Вчора, 11:07Зірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

Вчора, 10:45Смачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Вчора, 10:38Events

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

18 квітняЗірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

18 квітняЗірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

18 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

18 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

17 квітняЗірково

Сльози Чарльза і возз'єднання Вільяма і Гаррі: як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом

Новини партнерів

Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Кому не рекомендовано вакцинуватися AstraZeneca, - розповів лікар
Кому не рекомендовано вакцинуватися AstraZeneca, - розповів лікар

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти