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Ради исследования! В Великобритании отменили карантинные ограничения на концерте группы Blossoms

Сегодня, 18:15

Участники будут без масок и дистанции, чтобы ученые исследовали количество зараженных COVID-19 среди толпы

Правительство Великобритании запланировало пилотный проект для исследования распространения коронавируса среди толпы. Основная цель которого – проанализировать безопасность возвращения массовых мероприятий летом 2021 года. Об этом пишет ВВС .

Исследования проведут на концерте группы Blossoms, который состоится в Ливерпуле 2 мая под открытым небом. Основное требование, чтобы участники мероприятия (их будет 5 тысяч) не соблюдали карантинные нормы. В результате исследования креаторы проанализируют количество людей, которые заразились.

Фото: Pexels

На "рисковый" концерт попадут люди, которые будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19 (можно сделать сразу на месте). Важнейшим условием – аналогичная повторная процедура после концерта, данные которой участники должны прислать на NHS Test and Trace.

Исследователи во время концерта будут учитывать поведение 5 тысяч человек и результаты тестов, чтобы установить количество зараженных после концерта.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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