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Atlas Weekend-2021 відбудеться, але без A$AP Rocky і Placebo

Сьогодні, 18:36

Багато західних артистів не зможуть приїхати до України цього літа, тому організатори популярного фестивалю влаштують локальний захід

Масштабний музичний фестиваль Atlas Weekend, який був скасований минулого літа через пандемію, в цьому році все-таки відбудеться. Тільки виступи західних артистів переносяться на 2022 рік, оскільки багато хто з них не зможуть приїхати.

В офіційній заяві на Facebook-сторінці Atlas Weeknd, організатори повідомили, що дати та локація фестивалю будуть збережені, а також буде додано один безплатний день. Масштабний захід із заявленими артистами, серед яких німецький гурт Guano Apes, A$AP Rocky та ALT-J, а також британський гурт Placebo, відбудеться вже наступного літа.

Atlas Weekend
Atlas Weekend
Фото: facebook.com/atlasweekend

Тому зараз організатори розробляють план для безпечного проведення фестивалю в умовах пандемії, що триває.

"Масштабні виступи артистів і ексклюзивні шоу, безліч інтерактивних локацій і незабутні емоції від зустрічі з друзями під сценою – все це і багато іншого чекає вас цього літа, і ми вже в цьому впевнені", – йдеться в повідомленні.

Усі, хто ще раніше придбав квитки, зможуть відвідати Atlas Weekend у 2022 році. Також на вигідних умовах можна поміняти квитки та відвідати фестиваль цього літа, або ж повернути квитки.

Раніше повідомлялося, що Тимур Мірошниченко відмовився вести скандальний фестиваль в Білорусі.

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