На них хочуть потрапити всі меломани: ТОП-5 концертів грудня в Києві

Проведіть грудень незабутньо – відвідайте один із зіркових концертів

ТОП-5 концертів грудня в Києві

Під час підготовки до святкування Нового року-2022 не забудьте про веселощі. "Сьогодні" розкажуть про ТОП-5 концертів у столиці, які варто відвідати кожному. Чому б вам не послухати хіти Злати Огнєвіч, Олі Полякової та інших артистів наживо!

Концерт "Новорічна Музична платформа"

Приходьте на концерт "Новорічна Музична платформа", де будуть обирати найкращі українські хіти 2021 року. Глядачів матимуть змогу побачити ексклюзив про який інші дізнаються лише в новорічну ніч на телеканалі "Україна".

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Серед артистів, які будуть виступати – Олег Винник, Оля Полякова, Наталя Могилевська, Оля Цибульська, Павло Зібров, гурт "Антитіла" та інші.

Концерт "Новорічна Музична Платформа" / Фото: скріншот

Коли: 8 грудня о 19:00.

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Де: Палац "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Ціна: від 480 гривень.

Виступ Tayanna, Артема Пивоварова та Злати Огнєвіч

Приходьте на вечірку Lux FM Cherry Party, якщо давно не відривалися. Особливими гостями вечора будуть зірки: Tayanna, Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч, які здивують музичними номерами. Ви почуєте улюблені хіти, які зроблять вечір незабутнім. А ще отримаєте безоплатно сет закусок та алкогольні напої.

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Виступ Tayanna, Артема Пивоварова та Злати Огнєвіч / Фото: скріншот

Коли: 11 грудня о 20:00.

Де: у відпочинковому комплексі Navy у с. Осещина, вул. Київська, 2г.

Ціна: від 500 гривень.

Новорічний концерт співачки Луни

Не пропустіть сольний акустичний концерт Луни, де вона виконає улюблені хіти шанувальників наживо. Її вокал називають магічним, а під акомпанемент фортепіано він звучатиме ще незвичніше. На заході обіцяють затишну домашню атмосферу.

Новорічний концерт співачки Луни / Фото: Instagram: kri_luna

Коли: 15 грудня о 20:00.

Де: в Bel Etage Music Hall, вул. Шота Руставелі, 16А.

Ціна: від 599 гривень.

Концерт репера Markul

Російський хіп-хоп-виконавець Markul приїде в Україну, щоб презентувати новий альбом. Востаннє він виступав для української аудиторії 2 роки назад. Кажуть, що це буде перший масштабний концерт репера в нашій країні. Якщо ви шанувальники зірки та любите його творчість, рекомендуємо не пропустити захід.

Концерт репера Markul / Фото: скріншот

Коли: 22 грудня о 20:00.

Де: в клубі Stereo Plaza, проспект Лобановського, 119.

Ціна: від 500 гривень.

Концерт виконавця Олега Скрипки та жіночого рок-бенду Pinky Band

Якщо любите драйвові концерти, то приходьте послухати Олега Скрипку та Pinky Band. На глядачів чекають запальні танці, давно відомі хіти та нові композиції. Повірте, ви здивуєтеся шоу, яке для вас приготували артисти.

Концерт виконавця Олега Скрипки та жіночого рок-бенду Pinky Band / Фото: скріншот

Коли: 15 грудня о 20:00.

Де: в Docker Pub, вул. Богатирська, 25.

Ціна: від 575 гривень.

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