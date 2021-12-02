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Якщо не знаєте, що подарувати: ТОП-11 найкращих адвент-календарів 2021 на думку редакції

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
2 грудня, 16:53
В закладинки
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Ми зібрали святкові косметичні набори популярних брендів від бюджетних до преміуму
Адвент-календарі до різдвяних свят
Адвент-календарі до різдвяних свят / Фото: Колаж: Сьогодні

З кожним днем у повітрі все більше відчувається дух різдвяних свят. Краса магазинних вітрин, новорічні локації з ялинками та казковими ельфами не можуть набриднути, як і улюблені кіношні пісні Let it snow і Last Christmas. І якщо у вашому будинку теж панує культ мандарин і потроху з'являється мила мішура, тоді ви розумієте, про що ми говоримо. До речі, час вибирати подарунки на день святого Миколая .

Важко втриматися, щоб не почати з перших днів грудня купувати подарунки рідним та близьким на Новий рік 2022 : мамі, бабусі, подрузі, сестрі А адвент-календарі – це саме те, що завжди буде високо оцінено жінками, які часом шкодують витрачати на себе улюблених гроші.

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Раніше адвент-календарі використали послідовники Лютеранської традиції, щоб відраховувати дні до Різдва. Але, на щастя, у сучасному світі вони пов'язані зі святами та гарним настроєм. Напередодні Різдва та Нового року косметичні бренди не втомлюються дивувати своїх клієнток різноманітністю адвент-календарів, які найчастіше роблять у формі будиночків із кімнатками для подарунків, які потрібно розкривати протягом 12 чи 24 днів. А головний подарунок слід відкрити у день Різдва чи Нового Року.

Ми зібрали для вас ТОП-11 найкращих адвент-календарів з косметикою, парфумерією та засобами догляду, щоб кожен день грудня перетворився на маленьке свято.

Адвент-календар L'Occitane

L'Occitane підготував унікальне преміум видання адвент-календаря краси, до якого входить 24 подарунки-сюрпризи, найпопулярніших засобів для догляду за тілом, які для багатьох стали незамінними. Отримати в подарунок такий набір буде рада будь-яка жінка, яка дбає про себе та свою красу.

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Ціна: 3599 грн

Адвент-календар L'Occitane
Адвент-календар L'Occitane / Фото: loccitane.com

Адвент-календар Yves Rocher

До складу різдвяного набору Yves Rocher входять 16 мініатюр та 8 косметичних засобів із різних категорій: догляд для обличчя, тіла та волосся, парфумерія, гігієна та макіяж. Адвент-календар оформлений у вигляді дерева із золотистими, темно-рожевими та синіми листочками та магічною совою.

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Ціна: 2290 грн

Адвент-календар Yves Rocher
Адвент-календар Yves Rocher / Фото: Yves Rocher

24 Days Of Clinique Beauty

Адвент-календар Clinique Advent Calendar 24 Days Of Clinique Beauty переконує нас у тому, що немає меж досконалості! Щодня відкриваючи по одному віконцю, ми поринаємо в неймовірний світ краси та догляду за собою. 24 подарунки не залишать вас байдужими. Всі предмети – мініатюри, але солідних розмірів: більшість із них містить половину повнорозмірного продукту. У набір увійшли мило для обличчя, лосьйони для зволоження та очищення, мініатюри із серії Moisture Surge, креми для рук та шкіри навколо очей, помади, туші, рум'яна та парфумерія..

Ціна: 2710 грн

Адвент-календар 24 Days Of Clinique Beauty
Адвент-календар 24 Days Of Clinique Beauty / Фото: notino.ua

Адвент-календар Mr.Scrubber

Адвент-календар від українського бренду Mr.Scrubber подбав не тільки про вашу красу, але про гарний настрій: крім запасу косметики, у вигляді скрабів, масел та пілінгів, у ньому ви також знайдете рецепти ароматної різдвяної випічки, анонси хороших фільмів та книг про зимові свят.

Ціна: 1599 грн

Адвент-календар Mr.Scrubber
Адвент-календар Mr.Scrubber / Фото: mrscrubber.com

NYX Gimme SuperStars! 24 Days Advent Calendar

Адвент-календар NYX Professional Makeup Gimme SuperStars! 24 Days Advent Calendar містить 24 косметичні сюрпризи, завдяки яким ви будете красивішими з кожним вдень. Просто відкрийте віконце. Такий адвент підійде тим, хто ще не знайомий із палітрою помад та тіней від NYX і хоче спробувати всі відтінки, щоб знайти свій.

Ціна: 2130 грн

NYX Gimme SuperStars! 24 Days Advent Calendar
NYX Gimme SuperStars! 24 Days Advent Calendar / Фото: notino.ua

Makeup Revolution You Are The Revolution Advent Calendar 2021

Зефірно-рожевий адвент-календар виходить за рамки "дозволеного" – у ньому аж 25 коробочок з новинками та бестселерами декоративної косметики, щоб у новорічну ніч ви виглядали по-королівськи. Добре і те, що засоби в основному мають базові кольори: нюд та відтінки червоного, а також новинки – жовті та фіолетові тіні.

Ціна: 930 грн

Адвент-календар Makeup Revolution
Адвент-календар Makeup Revolution / Фото: notino.ua

Адвент-календар AVON 24 TALES OF JOY

Різдвяний календар 24 Tales of Joy включає продукти для макіяжу, догляду, дизайну нігтів і культові аромати бренду. Такий подарунок не зможе не порадувати давніх шанувальниць популярного бренду.

Ціна: 1552 грн

Адвент-календар AVON
Адвент-календар AVON / Фото: avon

Real Techniques 12 Days Of Beauty

Починайте Новий рік з новими пензликами та спонжами. Ви ж знаєте, що девайси для макіяжу потребують постійної зміни? Цей адвент-календар розрахований на 12 днів, усі подарунки можна складати у міні-сумочку, яка також входить до набору.

Ціна: 870 грн

Адвент-календар Real Techniques 12 Days Of Beauty
Адвент-календар Real Techniques 12 Days Of Beauty / Фото: notino.ua

Адвент-календар Maybelline

У новорічний адвент-календар популярного бренду увійшло 24 продукти бренду, які давно підкорили наше серце: це декоративна та доглядова косметика, а також девайси для макіяжу та навіть аксесуари. Здивуйте близьку людину правильним вибором подарунка.

Ціна: 3595 грн

Адвент-календар Maybelline
Адвент-календар Maybelline / Фото: notino.ua

Адвент-календар Acqua di Parma

Цей адвент-календар сподобається тим, хто давно мріяв зібрати колекцію ароматів, які можна змінювати залежно від погоди, настрою та події. Він має 25 вікон з ароматами, а також свічками, морською сіллю та засобами для догляду за волоссям.

Ціна: 13 928 грн

Адвент-календар Acqua di Parma
Адвент-календар Acqua di Parma / Фото: acquadiparma.com

Адвент-календар DIOR MULTI ADVENT CALENDAR 2021

Цей адвент-календар включає 24 мініатюри парфумерії та косметичних продуктів-бестселерів. Dior запрошуємо нас "зазирнути в розкішний сад з 1001 чудовою квіткою: варто тільки переступити поріг будинку 30 на авеню Монтень, як на Ваш погляд відкриються чарівні квіти, що ховаються за стінами "Ательє Мрії" Dior".

Ціна: 16 113 грн

Адвент-календар DIOR
Адвент-календар DIOR / Фото: dior.com

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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