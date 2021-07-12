Найкращі моменти Atlas Weekend-2021: те, що точно ввійде в історію

Фестиваль за тиждень відвідало понад 600 тис. людей! Найцікавішими виступами здивувала Тіна Кароль, Меладзе, Вєрка Сердючка та гурт Go_A. І неочікувано для всіх на заході знімали фільм, а ще вивели коня на сцену

Як пройшов Atlas Weekend-2021 / Фото: Atlas Weekend

Довгоочікуваний Atlas Weekend завершився! Виконано сотні пісень, пройдено десятки кілометрів по території ВДНГ та отримано шквал емоцій, які навряд чи викличе інший український фестиваль. У статті ми нагадаємо найцікавіші моменти, якими запам’ятався захід у 2021 році. Від кібершоу Тіни Кароль до зйомок фільму та коня на сцені. Якщо ви були учасником, то ви відчуєте приємну ностальгію.

Сцену "розірвали" до мурашок по тілі Тіна Кароль, Меладзе, Вєрка Сердючка та Go_A

Перший вихід, який "розірвав" сцену та виправдав багатообіцяючі анонси – Тіни Кароль. Бо хто ще виїжджав на сцену на мотоциклі?! Окрім екстрим-транспорту та водоспаду співачка здивувала пітоном, якого їх поставили на плечі, коли вона співала пісню "Ніжно". Такий крок викликав неоднозначні реакції. Його назвали плагіатом. Бо вона повторила перформанс зі змією, як Брітні Спірс в 2002 році на одному з концертів. І, звісно, глядачі оцінили луки співачки. Бо одягу на ній ставало все менше: на початку вона була у строгому класичному костюмі, а в кінці – прозорому платті.

Тіна Кароль на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Але не обов’язково влаштовувати кібершоу, щоб тебе почули і реагували одним словом – "вау". Це підтвердив гурт Go_A, якого залишили на десерт. Їх виступ відбувся 11 липня. Без інсталяцій та постановок артисти "розірвали" не лише сцену, а й серця шанувальників. Солістка гурту під час виконання останньої пісні "Шум" спустилася на поле до глядачів. Словом, здійснилася мрія шанувальників, які марили, щоб заспівати в один мікрофон з Катею, потанцювати, сфотографуватися чи просто дати п’ять. Їх виступ – це ще одне підтвердження того, що конект між артистом та глядачем важливіший, ніж дорогі інсталяції на сцені.

Go_A на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Красиво ввійшов в історію Atlas Weekend і Валерій Меладзе. Хоч мікрофон у співака протягом виступу ламався тричі, і його невдоволеність була помітна на екранах, але шанувальники підтримували артиста на всі 100%! Словом, їх було тисячі, половина з яких підспівувала всі пісні. На випадок, якби мікрофон не запрацював, вони б провели концерт і без самого Меладзе. В кінці виступу до зірки приєдналася легендарна "ВІА Гра". Вони виконали хіти "Океан" та "Притяженья больше нет". В цей момент глядачі були приємно вражені, бо для багатьох вихід гурту – це сюрприз. Бо його не анонсував Atlas Weekend, а лише "ВІА Гра" у своєму Інстаграмі.

Валерій Меладзе на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Шанувальники Валерія Меладзе на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Але однозначно зіркою усього лайнапу була Вєрка Сердючка зі своїм бендон. Момент, який не забудуть глядачів стався в кінці виступу. Артист зняв легендарну зірку з голови і попрохав глядачів загадати бажання. Погодьтеся, що такий "хід" – нетиповий перформанс для виконавця. Розірвав, так розірвав! І зізнався, що сумував за Atlas Weekend, бо останній його виступ був ще в 2017. До слова, окрім пісень зі сцени лунали жарти. Вєрка Сердючка потролила "ВІА Гру", сказала, що спершу не впізнала дівчат і подумала, що це глядачок фестивалю на сцену запросили.

Вєрка Сердючка на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Melovin зробив камінг-аут, яким змотивував інших на відвертість

Але не виступами єдиними! Світ ще довго буде говорити про Melovin. Бо під час його виступу чи не вперше в історії української сцени відбувся камінг-аут. Співак поцілував дівчину зі своєї танцпідтримки, а потім хлопця. Неочікуваний крок викликав двозначні реакції в Мережі та глядачів. Одні підтримували, як Філіп Кіркоров, інші – хейтили. А треті – хотіли спробувати на собі! Як Потам із Позитивом, які 6 липня повторили камінг-аут. Але, ймовірно, у форматі тролінгу. Цікаво, чи будуть схожі "приколи" на Atlas Weekend-2022? Добре, що глядачі вже психологічно готові побачити схожу ситуацію на сцені.

Філіп Кіркоров прокоментував камінг-аут MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Камінг-аут Потапа та Позитива / Фото: скриншот

Фестиваль відвідало тисячі шанувальників української музики

Перший день фестивалю відвідало 133 тис. учасників! Уявляєте? 133 тис. сердець билися в унісон під українські пісні, яких було більшість в лайнапі. І щодень нова цифра тішила, а емоції гостей для організаторів сприймалися як "дякую". Своїм відвідування вони довели, що українська музика – це круто! І що Atlas Weekend можуть "тримати" не лише закордонні артисти, а й вітчизняні зірки. Але все ж фестиваль в 2022 році обіцяють провести за участі артистів з усього світу. Цьогорічний захід запам’ятається усім, як шоу, яке відбулося під впливом коронавірусних обставин. Але ситуація не зламала його, а навпаки показала потенціал українських артистів, професіоналізм організаторів та відданість слухачів. До слова, за тиждень проведення фестивалю рахункова система ВДНГ зафіксувала понад 600 тис. відвідувань території. У соціальній мережі заходу зазначили, що це рекорд за всю історію!

133 тис. людей в перший день Atlas Weekend / Фото: facebook.com/atlasweekend

Гості Atlas Weekend-2021 / Фото: Atlas Weekend

На заході знімали фільм, де Atlas Weekend – один із "героїв"

Протягом усього фестивалю знімали український фільм. І тисячі учасників заходу потрапили в кадр. А найбільше пощастило гостям, які були присутні 11 липня біля головної сцени. Бо після виступу The Hardkiss знімали один із фрагментів фільму. І гості, які були біля сцени повторювали рухи формату флешмоб і потрапили в кадр. І не без зірок – на сцену вийшли Alyona Alyona, Наталя Жижченко з гурту Onukа, Артем Пивоваров та Юлія Саніна з The Hardkiss, які виконали пісню. На майданчик, навіть, коня вивели. Уявляєте? В цей момент гостям фестивалю стало зрозуміло, що на Atlas Weekend можливо все.

Зйомка українського фільму на Atlas Weekend / Фото: Сьогодні

Нещодавно ми розповіли, як пройшов перший день Atlas Weekend.