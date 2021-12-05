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На них хотят попасть все меломаны: ТОП-5 концертов декабря в Киеве

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
5 декабря, 10:20
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Проведите декабрь незабываемо – посетите один из звездных концертов
ТОП-5 концертов декабря в Киеве
ТОП-5 концертов декабря в Киеве

Во время подготовки к празднованию Нового года-2022 не забудьте о веселье. "Сегодня" расскажут о ТОП-5 концертах в столице, которые следует посетить каждому. Почему бы вам не послушать хиты Златы Огневич, Оли Поляковой и других артистов вживую!

Концерт "Новогодняя Музыкальная платформа"

Приходите на концерт "Новогодняя Музыкальная платформа", где будут выбирать лучшие украинские хиты 2021 года. Зрители смогут увидеть эксклюзив, о котором другие узнают только в новогоднюю ночь на телеканале "Украина".

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Среди артистов, которые будут выступать – Олег Винник, Оля Полякова, Наталия Могилевская, Оля Цибульская, Павел Зибров, группа "Антитела" и другие.

Концерт "Новогодняя Музыкальная платформа"
Концерт "Новогодняя Музыкальная платформа" / Фото: скриншот

Когда: 8 декабря в 19.00.

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Где: Дворец "Украина", ул. Большая Васильковская, 103.

Цена: от 480 гривен.

Выступление Tayanna, Артема Пивоварова и Златы Огневич

Приходите на вечеринку Lux FM Cherry Party, если давно не отрывались. Главными гостями вечера будут звезды: Tayanna, Артем Пивоваров и Злата Огневич, которые удивят музыкальными номерами. Вы услышите любимые хиты для незабываемого вечера. А еще получите бесплатно сет закусок и алкогольные напитки.

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Выступление Tayanna, Артема Пивоварова и Златы Огневич
Выступление Tayanna, Артема Пивоварова и Златы Огневич / Фото: скриншот

Когда: 11 декабря в 20.00.

Где: в комплексе Navy – с. Осещина, ул. Киевская, 2г.

Цена: от 500 грн.

Новогодний концерт певицы Луны

Не пропустите сольный акустический концерт Луны, где она исполнит любимые хиты поклонников вживую. Ее вокал называют магическим, а под аккомпанемент фортепиано он будет звучать более необычно. На мероприятии обещают уютную домашнюю атмосферу.

Новогодний концерт певицы Луны
Новогодний концерт певицы Луны / Фото: Instagram: kri_luna

Когда: 15 декабря в 20.00.

Где: в Bel Etage Music Hall, ул. Шота Руставели, 16А.

Цена: от 599 гривен.

Концерт рэпера Markul

Российский хип-хоп-исполнитель Markul приедет в Украину, чтобы презентовать новый альбом. В последний раз он выступал для украинской аудитории 2 года назад. Говорят, это будет первый масштабный концерт рэпера в нашей стране. Если вы поклонники звезды и любите его творчество, рекомендуем не пропустить мероприятие.

Концерт рэпера Markul
Концерт рэпера Markul / Фото: скриншот

Когда: 22 декабря в 20:00.

Где: в клубе Stereo Plaza, проспект Лобановского, 119

Цена: от 500 грн.

Концерт исполнителя Олега Скрипки и женского рок-бэнда Pinky Band

Если любите драйвовые концерты, приходите послушать Олега Скрипку и Pinky Band. Зрителей ждут зажигательные танцы, давно известные хиты и новые композиции. Поверьте, вы удивитесь шоу, которое вам приготовили артисты.

Концерт исполнителя Олега Скрипки и женского рок-бэнда Pinky Band
Концерт исполнителя Олега Скрипки и женского рок-бэнда Pinky Band / Фото: скриншот

Когда: 15 декабря в 20.00.

Где: в Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Цена: от 575 гривен.

Недавно мы рассказали, чем запомнился Atlas Weekend-2021 и как прошел дебютный день фестиваля.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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