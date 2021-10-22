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СЬОГОДНІ Life No Stress

Як розважитися у Львові на вихідних: заклади, івенти та атмосферні місця для відвідин

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
22 жовтня, 09:40
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Збираєтеся відвідати Львів, але не знаєте, як розважитися у місті? Ми розповімо, які заходи відвідати, де погуляти, щоб відчути львівську атмосферу та влаштувати гастро-вечір
Як розважитися у Львові на вихідних: заклади, івенти та цікаві місця для відвідин
Як розважитися у Львові на вихідних: заклади, івенти та цікаві місця для відвідин

Якщо Львів встигли відвідати, то читайте попередню статтю, де ми розповіли про ТОП-3 напрямки в Карпатах.

Спершу відвідайте цікавий івент

Як щодо "Святі сиру та вина" в Палаці Потоцьких, де ви зможете продегустувати крафтову продукцію вітчизняних виробників? Органіку, яку представлять на івенті не завжди знайдете на прилавках в супермаркетах. Влаштуйте собі гастро-вікенд!

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Коли: 22-24 жовтня.

Де: вул. Миколи Коперника, 15.

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Ціна: від 50 гривень.

Якщо ви любите органну музику та голос сопрано, то завітайте на концерт "Музика світла". Ви почуєте популярні композиції, які оцінять ваші струни душі. Артисти обіцяють виконати музичні шедеври Й. С. Баха та інших композиторів.

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Коли: 24 жовтня о 14:00.

Де: вул. Степана Бандери, 8.

Ціна: від 120 гривень.

Якщо галасливий фестиваль та концерт органної музики – це не ваша "тема", то приходьте на арт-вечірку. Гостям івенту проведуть майстер-клас з малювання у стилі Fluid Art. Окрім полотна та фартуха ви отримаєте келих вино та затишну атмосферу, яка сприятиме відпочинку.

Коли: 23 жовтня о 16:00.

Де: в Арт-студії "Простір мрій"

Ціна: від 600 гривень.

Далі – влаштуйте гастро-подорож в атмосферному закладі

Приходьте в Tante Sophie, якщо ви гурман та любите французьку кухню. Львів’яни знають, що найкращі равлики з традиційними соусами готують саме тут. І, звісно, цибулевий суп та жаб’ячі ніжки.

Де знайти: на вул. Друкарській, 6А.

Ціни: дюжина равликів у мушлі 240 гривень, французькі тости 90 гривень та жаб’ячі ніжки від 270 гривень.

Приходьте в Epic Cheeseburger Cafe, якщо ви обожнюєте фаст-фуд. Бо асортимент бургерів тут найбільший. Тут ви можете спробувати найкращий у вашому житті бургер з сирним соусом (як в американських фільмах). В закладі лунатиме хіп-хоп, а водночас будете розглядати лофтовий дизайн навколо.

Де знайти: на вул. Галицькій, 15.

Ціни: SHRIMP BURGER EPIC 302 гривні, Mr.BROWN (UNICORN BREAKFAST) 110 гривень та Mr.White (SUPER CHEESE BURGER) 110 гривень.

В Chocolatebar рекомендуємо йти тим, хто любить їсти солодощі на сніданок, обід та вечерю. Бо де ви ще знайдете в меню шоколадний бургер? Кожна страва закладу – це витвір шоколадного мистецтва. Відвідайте та переконайтеся самі.

Де знайти: на вул. Вірменській, 16.

Ціни: банановий рол з шоколадом 150 гривень, шоколадний бургер 215 гривень та панкейки з бельгійським шоколадом 145 гривень.

І, звісно, погуляйте мейнстримними місцями, які є візитівкою Львова

Відвідайте парк "Високий замок", який височіє над містом. В давнину тут любила гуляти еліта, бо вважала місце особливим. До слова, колись тут був оборонний замок Данила Романовича. Сьогодні туристи та жителі Львова називають його місцем сили та навідуються сюди не лише через історичний бекграунд, а й неймовірні пейзажі.

/ Фото: 032.ua

Де шукати: на Замковій горі.

Якщо прогулянки – це не ваш спосіб розважитися, то заплануйте похід в океанаріум у Львові. Ви побачите понад 20 акваріумів з морськими та прісноводними рибками, підводний тунель з акулами та відкриті басейни із араванами та скатами. І здивуєтеся 3D-шоу з Нептуном та русалками!

/ Фото: oceanarium.lviv.ua

Де шукати: на проспекті Шевченка, 8.

Ціна: квиток дитячий – 200 гривень, дорослий – 250 гривень.

Італійський дворик, який є пам’яткою ренесансної архітектури також не оминайте. Його вважають одним з найінстаграмніших місць у Львові. На території дворику знайдете італійський однойменний ресторан, який називають ідеальним для побачень. Бо романтична атмосфера вирує у повітрі. Перевірите?

/ Фото: Instagram: iuliaad7

Де шукати: площа Ринок, 6.

Нещодавно ми розповідали, як пройшов останній "Кураж Базар" на ВДНГ: тусовка зіркових гостей та інші подробиці.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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