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Чек-лист карантинної вечірки: коли всі заклади закриті і ти залишився вдома один

Сьогодні, 18:01

Кращий сценарій для вікенду

Привіт усім, хто як і я не радів поверненню "карантинних" вихідних. Але не варто впадати у відчай! Бо ми підготували чек-лист, який зробить ваш вечір веселим і не дасть нудьгувати в суботу та неділю. Навіть, якщо залишитеся самі вдома. Тому запам'ятовуйте наступні пункти, які продумані до дрібниць, якщо розумієте, що ця гіфка може потенційно стати реальністю вже завтра...

Спойлер: без "луків" Тревіса Скотта в кольорі сезону та інстайтів для пиття вина не обійшлося.

Лук вечора

Думали, звичайної піжамою обійдетеся? Ні! Знайдіть зручний халат і головне, щоб він був модним. Удома теж потрібно одягатися зі смаком і забути про принти ведмедів. Як щодо трендового зеленого кольору? Варіант з обкладинки L'officiel весни-2021 з Тревісом Скоттом ідеально підходить як референс.

Тревіс Скотт на обкладинці L’Officiel
Тревіс Скотт на обкладинці L’Officiel
Фото: Instagram: travisscott

Публікація репера з цим фото в Instagram набрав близько 14 000 комментів, а лайків у тисячі більше. У вас також є шанс перевірити свою аудиторію на активність, якщо опублікуєте фотозвіт з вікенду в схожому образі. Ну і про тапочки не забудьте, тут вибирайте за настроєм і, звичайно, кольором халату.

Вибір плейлисту

Домашній лук зібрали, а тепер до музики – без неї ніяк. Пропонуємо вам забути про сотні пісень, а послухати добірку тільки з 15 одиниць, які зроблять вас щасливими. Так ви обійдете довгий пошук "того самого" треку.

Перша 10-ка – не рандомні пісні, а професійний аналіз дослідника когнітивної нейробіології Джейкоба Джолі. Він виділив треки, які роблять людей щасливими. У переліку нижче зібрана саме та популярна "десятка щасливих".

А саме:

  1. Queen – Do not Stop Me Now
  2. Abba – Dancing Queen
  3. The Beach Boys – Good Vibrations
  4. Billy Joel – Uptown Girl
  5. Survivor – Eye Of The Tiger
  6. The Monkees – I & # 39; m a Believer
  7. Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun
  8. Jon Bon Jovi – Livin & # 39; on a Prayer
  9. Gloria Gaynor – I Will Survive
  10. Katrina & The Waves – Walking on Sunshine

Почніть з Queen і перевірте дослідження на правоту. Але не висновками Джейкоба єдиними.
Додайте до плейлисту ще 5-ку своїх улюблених пісень, які перевірені вашими емоціями і не вимагають дослідження. З таким міксованим сетом від дослідника і вашого власного досвіду не прогадаєте. І думки – "хто це ввімкнув?" самі по собі зникнуть.

Вибір фільмографії

Тут все просто! Якщо вам не вистачає вечірки у вечір суботи, або неділі, то фільм треба дивитися саме про тусовки. Як щодо американських?

Наприклад, "Проект X: Дорвалися", "21 і більше","Холостячки у Вегасі","Похмілля у Вегасі","Супернянь", "Сусіди" або "Американський пиріг" – всі частини. Бажано, не повторювати "трюки" вдома, які влаштовували на вечірках у кіно. Бо в "Проект Х: Дорвалися" винуватець вечірки взагалі без домівки внаслідок залишився. Але там бюджет стрічки – 12 млн $, тому такий розвиток подій був передбачуваний. А ось вам пропонуємо утриматися від подібних несподіванок.

Кадр із фільму "Проект Х: дорвались"
Кадр із фільму "Проект Х: дорвались"
Фото: скриншот

Словом, в добірці є над чим посміятися, одночасно абстрагуватися від проблем і думками відчути всі принади американських вечірок. І впевнені, ви знайдете для себе улюблені "стоп-кадри" комедій, один із яких – з "Похмілля у Вегасі".

Кадри з фільму "Парубоцька вечірка у Вегасі"
Кадри з фільму "Парубоцька вечірка у Вегасі"
Фото: kinoukr.com

Щось до фільму і музики

Так, без напоїв в цей вечір не обійтися. Пропонуємо обрати вино, бо "вечірку" на одного вдома з текілою складно уявити – це інша історія, післякарантинна.

Але урізноманітніть винопиття: оберіть не класичний келих, а з тематичним гравіюванням. Класний текст завжди піднімає настрій. Як вам такий варіант? Ціна його орієнтовно 250 гривень за штуку.

Бокал з гравіюванням
Бокал з гравіюванням
Фото: callisto

Якщо ви не любитель вина, а за коктейлі в домашній атмосфері, то зверніть увагу на нетипові келихи. В Інтернеті можна знайти чимало інтерпретацій, одна з яких – келих зі встановленою трубочкою. Ціна за штуку – 350 гривень.

Оригінальний бокал
Оригінальний бокал
Фото: скриншот

Обирайте те, що до душі і пам'ятайте, що такі дрібниці, як посуд для напою в секунду можуть підняти настрій. І не важливо, ви самі вдома дивитеся фільм, чи в барі з друзями.

Який висновок?

Будь-який вечір карантину – субота це чи середа можна урізноманітнити і зробити нетиповим. Головне – позитивний настрій, вдалий вибір музики і фільмів, а також увага до деталей, які можуть підняти настрій.

Нещодавно ми розповіли про улюблений алкогольний коктейль Джеймса Бонда і Різ Візерспун .

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Джерела: Instagram: travisscott , kinoukr.com , callisto
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