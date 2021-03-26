"Фудпорн" і піца з хурмою: топ закладів Дніпра, які варто відвідати

Після побаченого, ви захочете в Дніпро

Туризм Україною набирає обертів під час пандемії, бо відвідати сотні віддалених курортів світу, які користуються популярністю, зараз неможливо. Але все ж попадання деяких міст до червоної зони мінімізувало й подорожі нашою країною. Та поки це не стосується Дніпра і заклади там відчинені, що й мотивує розвідати місцеву гастрономію та колоритні локації. Тому ми зібрали атмосферні ресторани цього міста, де можна смачно поїсти. У разі, якщо на вихідних вам не буде сидітися вдома і ви захочете повечеряти в одному з закладів Дніпра.

Якщо потрібні ідеї для сюрпризів – загляньте в наш календар подарунків березня.

Double Decker Cake & Coffee

Почнемо з затишної кав'ярні, яка славиться традиційними десертами Америки і Англії.

Сюди рекомендуємо прийти на каву після приїзду. Бо саме тут люблять починати свій день місцеві. І, звичайно, не забудьте про десерт. Перед ними складно втриматися, навіть якщо ви його бачите у форматі фото.

Double Decker Cake&Coffee Фото: Instagram: doubledecker_cake_and_coffee

Double Decker Cake&Coffee Фото: Instagram: doubledecker_cake_and_coffee

Ціна: торт "Оксамит" 115 гривень, чізкейк лимонний – 95 гривень, латте 65 гривень.

Як знайти: проспект Дмитра Яворницького, 46.

One Dollar Bar

У цю локацію приходіть на сніданок, обід та вечерю. Бо асортимент страв дозволяє. Тут, до речі, сніданки подають до останнього гостя. І спойлер: вам буде складно втриматися перед їжею...

Бо цей заклад для любителів поїсти, тут є все: починаючи з хелсі тосту з гуакамоле і завершуючи найпікантнішою піцою Supreme.

One Dollar Bar Фото: Instagram: arisha_owl.ooak

І не без затишної атмосфери всередині, але сюди приходять точно не за нею. Бо той, хто бачив Інстаграм закладу, знає, що побачений контент викликає бажання відразу бігти в Dollar. У мережі прийнято таке називати "фудпорн".

Бургер Фото: Instagram: dollar.dp

Самі оцініть апетитність цього бургера. Не дивно, чому Dollar називають одним із найестетичніших гастро-профілів в Україні.

Ціни: бургер з картоплею фрі – 215 гривень, сирники – 130 гривень, гранола боул із манго – 135 гривень.

Як знайти: Шевченка, 6.

Padre restaurant

Цей ресторан рекомендуємо відвідати на вечерю, якщо любите італійську кухню, бо вона тут відмінна. І в основі меню – піца, паста і антипасті. І не без цікавих поєднань, бо де ви ще знайдете піцу з хурмою?

Padre restaurant Фото: Instagram: padre_restaurant

Це місце підкуповує своєю душевністю, тут персонал вас зустрічає, як друзів у гості. Через свою гостинність і смачну кухню тут складно знайти вільне місце в годину пік. Рекомендуємо бронювати столик заздалегідь!

Піца з хурмою та страчателлою Фото: Instagram: padre_restaurant

Ціни: фокачча з анчоусами – 68 гривень, "Апероль Шприц" – 120 гривень, паста з креветками – 195 гривень.

Як знайти: вул. Барикадна, 2.

Moderna

Цей заклад формату ресторан-піцерія, яке ідеально підходить для ланчу, обіду або вечері.

Тут готують піцу за авторськими рецептами відомого піцайоло Луки Пеццетти. І це один із аргументів, чому ви не можете пропустити цю локацію. Словом, одного шматочка піци тут буде достатньо, щоб відправитися подумки до Італії.

Піца в Moderna Pizza Фото: Moderna Pizza

Але в меню не тільки кухня Італії, знайдете ще супи, бургери і різноманітні десерти включати Тірамісу (бо куди без нього).

MODERNA Фото: Instagram: photo_no.nastya_

Ціни: піца "Маргарита" – 155 гривень, "Молочний торт" – 90 гривень, тартар з яловичини – 220 гривень.

Як знайти: вул. Пункти, 4а.

Senator

Ресторан Senator радимо відвідати на вечерю. Креатори закладу кажуть, що їх ключова мета – розповісти місту все про гастрономічне задоволення. Тому вони зібрали в меню різні кухні світу, щоб ви знайшли особливу страва для себе.

Senator Фото: Senator

Місцеві знають, що в ресторані найбільший вибір морепродуктів в місті з Середземного і Чорного морів, а також риби. І більшість людей приходять сюди саме заради цього. Тимпаче, коли більшість страв готують за авторськими рецептами складно втриматися.

Восьминіг із білою спаржею в Senator Фото: Senator

Ціни: салат "Цезар" – 200 гривень, сашимі з лосося – 160 гривень, бао з телятини – 185 гривень.

Як знайти: Гоголя, 4.

Нещодавно ми розповіли про преміальні світові ресторани, які всі хочуть відвідати.

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