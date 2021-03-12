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5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

Сьогодні, 14:25

Інстаграмна естетика і вишукана кухня

З кожним днем на вулиці все теплішає, що й мотивує багатьох зібрати валізу та відправитися в Одесу на вікенд. Так, класична схема відпочинку в період карантину. Саме це й змотивувало розповісти вам про найатмосферніші заклади міста, які рекомендуємо відвідати. Вони абсолютно різні за концепцією, але кожен особливий по-своєму. Тому вам вирішувати, що обрати: французький сніданок в центрі чи з виглядом на Чорне море.

Lou Lou Bistrot

Це французький заклад із атмосферою свободи. Сюди дійсно приходять, щоб абстрагуватися від рутини та перезагрузитися з бокалом ігристого ввечері. Або ж розпочати свій ранок із сніданку та налаштуватися на продуктивний день.

Дизайн Lou Lou Bistrot
Дизайн Lou Lou Bistrot
Фото: Lou Lou

Локація стала популярною в Інстаграмі через свої млинці, які подають у форматі "міні" з меренгою та трюфельною карамеллю. Їх ціна – 119 гривень. Але у меню закладу не лише сніданки, є і пропозиції для ланчу чи вечері. Наприклад, смажені креветки з соте з печеного перцю – коштують 187 гривень.

Млинці формату міні за 119 гривень
Млинці формату міні за 119 гривень
Фото: Lou Lou

Зазвичай тут повна посадка (у будні теж), тож рекомендуємо бронювати місце. Бо парижзький шик так і вабить...

Як знайти: Екатериниська, 6.

12 monkeys

Це формат 2в1: ресторан і коктейльний бар, саме те, що потрібно під час відпочинку. Атмосфера нагадує старовинний бар в Нью-Йорку, тож любителям олдскульностей сподобається. А які тут виходять фото!

Дизайн в 12 monkeys
Дизайн в 12 monkeys
Фото: 12 monkeys

У меню 12 Monkeys знайдете страви близькосхідній кухні, бо на них креатори зробили акцент. Ось дещо з меню: хумус класичний з овочами – 126 гривень, севіче з сібаса 175 гривень та грибний крем-суп 128 гривень.

Але все ж тут більше п'ють, ніж їдять. Знайдете на барі такі коктейлі: Ruby Negroni − 185 гривень, Negroni XO − 285 гривень, Hyssop Gimlet − 165 гривень та інші. Надають перевагу закладу ввечері, коли справи зроблені, спокійно можна одягати вечірнє вбрання та насолоджуватися коктейлем під музику місцевих музикантів.

Вечір в 12 monkeys
Вечір в 12 monkeys
Фото: 12 monkeys

Як знайти: Дерибасівська, 17.

Monica Pinza Pasta Bar

Це не просто ресторан, а маленька Італія посеред Одеси. Любителі пінци знають, що тут вона найкраща у місті. І це місце більш сімейніше, ніж попереднє Lou Lou – візьміть до уваги.

Monica Pinza Pasta Bar
Monica Pinza Pasta Bar
Фото: Monica Pinza Pasta Bar

Атмосфера тут привітна, як і принято в Італії, тож офіціант закладу з радістю підбере вам пінцу за гастрономічним настроєм.

Прайс на пінци: від 80 до 197 гривень. Але не пінцами єдиними, у меню знайдете також антипасти, пасти, салати, супи та інші страви.

Пінца в Monica Pinza Pasta Bar
Пінца в Monica Pinza Pasta Bar
Фото: Monica Pinza Pasta Bar

Як знайти: Катеринська, 23.

YUG

Ресторан YUG також потрапив у наш список для обов'язкового відвідування. Бо тут відкривається вражаючий вигляд на Чорне море. Самі погляньте, а які там заходи сонця...

Вид із YUG
Вид із YUG

А ще тут зібрали у меню традиційні страви культових країн: Молдова, Греція, Італія, Франція, Іспанія, Ізраїль, Грузія і, звісно, Україна. Повірте, їжа здивує будь-якого гурмана. Бо де ви ще побачите у меню мармурового сома (за 253 гривні) чи кашу тапіоку (за 127 гривень). З класичних страв тут знайдете: сирники за 123 гривні, запечену бурату за 225 гривень та цезар із куркою за 163.

Дизайн в YUG
Дизайн в YUG
Фото: YUG

Як знайти: Маячний провулок, 15.

"Дача"

Це заклад для тих, хто любить домашній вайб та сумує за власною оселею. Але будьте обережні, прийшовши сюди можете почати ностальгувати. Щоправда, це буде під одну з дачних страв. Бо не лише дизайн закладу тематичний, а й їжа.

Дизайн "Дачі"
Дизайн "Дачі"
Фото: Дача

Як вам таке комбо – картопля в мундирах із зеленню, тюлькою та з цибулею і буряком? Точнісінько, як вдома. Ціна – 186 гривень. Знайдете в меню ще чебурек із телятиною за 172 гривні та вареники з різними наповнювачами за 162 гривні. А загалом асортимент страв тут як рідний, бо більшість вам колись готувала мама.

Картопля з додатками за 186 гривень
Картопля з додатками за 186 гривень
Фото: Дача

Як знайти: Французький бульвар, 85.

Нещодавно ми розповіли про трендові заклади Львову, які треба відвідати.

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Джерела: 12 monkeys , Lou Lou , YUG , Дача , Monica Pinza Pasta Bar
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