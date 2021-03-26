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"Фудпорн" и пицца с хурмой: топ заведений Днепра, которые стоит посетить

Сегодня, 20:21

После увиденного, вы захотите в Днепр

Туризм по Украине набирает обороты во время пандемии, потому что посетить сотни отдаленных курортов мира, которые пользуются популярностью, сейчас невозможно. Но все же попадания некоторых городов в красную зону минимизировало и путешествия по нашей стране. Но пока это не касается Днепра и заведения там открыты, что и мотивирует разведать местную гастрономию и колоритные локации. Поэтому мы собрали атмосферные рестораны этого города, где можно вкусно поесть. В случае, если на выходных вам не будет сидеться дома и вы захотите поужинать в одном из заведений Днепра.

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Double Decker Cake & Coffee

Начнем с уютной кофейни, которая славится традиционными десертами Америки и Англии.

Сюда рекомендуем прийти на кофе после приезда. Ведь именно здесь любят начинать свой день местные. И, конечно, не забудьте про десерт. Перед ними сложно удержаться, даже если вы его видите в формате фото.

Double Decker Cake&Coffee
Double Decker Cake&Coffee
Фото: Instagram: doubledecker_cake_and_coffee

Double Decker Cake&Coffee
Double Decker Cake&Coffee
Фото: Instagram: doubledecker_cake_and_coffee

Цена: торт "Бархат" 115 гривен, чизкейк лимонный – 95 гривен, латте 65 гривен.

Как найти: проспект Дмитрия Яворницкого, 46.

One Dollar Bar

В эту локацию приходите на завтрак, обед и ужин. Потому ассортимент блюд позволяет. Здесь, кстати, завтраки подают до последнего гостя. И спойлер: вам будет сложно удержаться перед едой ...

Так как это заведение для любителей поесть, здесь есть все: начиная с хэлси тоста с гуакамоле и заканчивая самой пикантной пиццей Supreme.

One Dollar Bar
One Dollar Bar
Фото: Instagram: arisha_owl.ooak

И не без уютной атмосферы внутри, но сюда приходят точно не за ней. Ибо тот, кто видел Инстаграм заведения, знает, что увиденный контент вызывает желание сразу бежать в Dollar. В сети принято такое называть "фудпорн".

Бургер
Бургер
Фото: Instagram: dollar.dp

Сами оцените аппетитность этого бургера. Неудивительно, почему Dollar называют одним из самых эстетичных гастро-профилей в Украине.

Цены: бургер с картофелем фри – 215 гривен, сырники – 130 гривен, гранола боул с манго – 135 гривен.

Как найти: Шевченка, 6.

Padre restaurant

Этот ресторан рекомендуем посетить на ужин, если любите итальянскую кухню, потому что она здесь отличная. И в основе меню – пицца, паста и антипасто. И не без интересных сочетаний, потому что где вы еще найдете пиццу с хурмой?

Padre restaurant
Padre restaurant
Фото: Instagram: padre_restaurant

Это место подкупает своей душевностью, где персонал вас встречает, как друзей в гости. Через свое гостеприимство и вкусную кухню здесь сложно найти свободное место в час пик. Рекомендуем бронировать столик заранее!

Пицца с хурмой и страчателлой
Пицца с хурмой и страчателлой
Фото: Instagram: padre_restaurant

Цены: фокачча с анчоусами – 68 гривен, "Апероль Шприц" 120 гривен, паста с креветками 195 гривен.

Как найти: ул. Баррикадная, 2.

Moderna

Это заведение формата ресторан-пиццерия, которое идеально подходит для ланча, обеда или ужина.

Здесь готовят пиццу по авторским рецептам известного пиццайоло Луки Пеццетты. И это один из аргументов, почему вы не можете пропустить эту локацию. Словом, одного кусочка пиццы здесь будет достаточно, чтобы отправиться мысленно в Италию.

Пицца в Moderna Pizza
Пицца в Moderna Pizza
Фото: Moderna Pizza

Но в меню не только кухня Италии, найдете еще супы, бургеры и разнообразные десерты включать Тирамису (но куда ж без него).

MODERNA
MODERNA
Фото: Instagram: photo_no.nastya_

Цены: пицца "Маргарита" 155 гривен, "Молочный торт" 90 гривен, тартар из говядины 220 гривен.

Как найти: ул. Пункты, 4а.

Senator

Ресторан Senator советуем посетить на ужин. Креаторы заведения говорят, что их ключевая цель – рассказать городу все о гастрономическом удовольствие. Поэтому они собрали в меню различные кухни мира, чтобы вы нашли особое блюдо для себя.

Senator
Senator
Фото: Senator

Местные знают, что в ресторане самый большой выбор морепродуктов в городе из Средиземного и Черного морей, а также рыбы. И большинство людей приходят именно ради этого. Тем более, когда большинство блюд готовят по авторским рецептам сложно удержаться.

Осьминог с белой спаржей в Senator
Осьминог с белой спаржей в Senator
Фото: Senator

Цены: салат "Цезарь" – 200 гривен, сашими из лосося – 160 гривен, бао из телятины – 185 гривен.

Как найти: Гоголя, 4.

Недавно мы рассказали о премиальных мировых ресторанах, которые все хотят посетить.

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