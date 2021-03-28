Туреччина, Єгипет та Мальдіви: куди зараз літають українці і чи безпечно це

Під час пандемії попит на квитки у райський куточок тільки зростає

Українці масово летять на відпочинок за кордон. Зараз для нас відкриті вже більше ста напрямків, в тому числі і турецька Каппадокія. Популярними також залишаються Єгипет і Емірати. Де і як дотримуються карантину, а також як не підхопити ковід під час канікул – розповідаємо далі.

Квитки в Домінікану українка Євгенія Кравець купувала заздалегідь, коли черговий карантин у нас ще не оголосили. Але незважаючи на обмеження, дівчина таки вирішила летіти. Як і сотні українців, які опинилися з нею в одному готелі.

"Готель в принципі був великим але він на 70% був забитий українцями. Всі приміщення, коридори, ліфти дезінфікували по кілька разів на день. Також весь персонал ходив обов'язково в масках", – говорить героїня сюжету.

Олена Катренко, Михайло Головненко, Юрій Коваленко, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"

А ось Юлія Лисичка, відпочиває в Єгипті і розповідає, що туди в день відправляється по два рейси з України, готелі повністю забиті людьми, а маски носять не всі.

Багато спалахів в країні з'являлися саме з курортних зон. Починаючи з Куршавелю, звідки прилетіли лижники і поширили це по Європі, каже інфекціоніст Вадим Арістов.

Але ймовірність захворіти українців не лякає. За даними турагентів, зараз потік туристів досить великий. З популярних напрямків є ОАЕ, Домінікана, Танзанія і Мальдіви.

Скільки коштує відпочинок за кордоном

Туреччина і Єгипет обійдуться українцю мінімум в 15 тисяч гривень, 20 тисяч – за відпочинок у чотиризірковому готелі в Еміратах. Тижнева відпустка в Таїланді або Шрі-Ланці буде коштувати півсотні тисяч гривень. А от чи не найдорожчими вважають Мальдіви – майже 100 тисяч на двох за п'ятизірковий готель.

У вартість квитка входить не тільки переліт і проживання в готелі, а й страховка від COVID-19.

Про всі секрети переходу на літній час дивіться в новому випуску YouTube-шоу "Дід Панч та молодь". У ньому популярний пенсіонер-влогер обговорює з українцями переведення годинників.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вижити в тривалому перельоті і що покласти в аптечку .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися