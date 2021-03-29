Летим на Кипр! Гайд по самым популярным локациям острова

Кипр готов принимать туристов с 1 апреля – и это не шутка

Из-за пандемии закрыли въезд во многие туристические локации мира. К счастью, Кипр вышел из "черного списка" и готов принимать туристов, но исключительно с 1 апреля. Если у вас настроение спонтанно приобрести билеты или спланировать поездку на Кипр весной-2021 – мы собрали чек-лист классных мест, которые стоит посетить на Средиземноморском острове.

Для любителей особенного

Мыс Каво Греко – одна из уникальных локаций, которая расположена между двумя городами: Айя-Напа и Протарас. Здесь есть арочный мост Камара ту Корака, который привлекает туристов, церковь Agioi Anargyroi и парк с 400 видами растений, где есть редкие крокусы, орхидеи и ирисы.

Мост Камара ту Корака Фото: excursiana.com

Сюда не только "картинка" мотивирует приехать, но и другие возможности для туристов. В арсенал которых входит: дайвинг, рыбалка, поездки локацией на велосипеде или квадроцикле и полеты с парашютом над мысом.

Мыс Греко Фото: excursiana.com

Несмотря на удачное место для купания днем, многие туристы приезжают сюда вечером. Почему? Вы только представьте, какие здесь закаты – они и есть ключевым мотиватором. И если будете сюда ехать, то приготовьтесь потратить 2-3 часа на исследование мыса.

Для любителей релакса

"Нисси" – самый популярный пляж на Кипре и локация для любителей ленивого отдыха без экстрима. Здесь акцент на эстетической местности и удачному пункту для купания с хрустальной водой. И расположен он на курорте Айя-Напа.

Пляж "Нисси" Фото: Google Maps

"Нисси" – это еще и популярная инста-локация со светлым песком, но длиной пляж всего 500 метров. Соответственно – он никогда не пустует. Часто его сравнивают с Мальдивами, но бюджетным вариантом. Почему бы вам их не протестировать?

Пляж "Нисси" Фото: Google Maps

Рекомендуем еще обратить внимание и на другие пляжи неподалеку "Нисси": Adams Beach, Landa Beach, Makronissos Beach, Vathia Beach и Pernera Beach.

Для любителей романтики

Камень Афродиты (официальное название Петра-ту-Ромиу) – место формата must visit в Пафосе. Согласно легендам, здесь родилась богиня любви Афродита – это один из аргументов, почему вам стоит тут побывать. Словом, почувствовать историю на ощупь в одном камни. За тысячи лет составлены сотни легенд про место Афродиты, поэтому если хотите почувствовать его на максимум – узнайте бэкграунд локации.

Камень Афродиты Фото: Shutterstock

Некоторые туристы любят здесь купаться, другие – исследовать территорию ногами, а бывают, что и на пикник приходят, потому что одноименный пляж способствует. Если будете у Камня Афродиты, не забудьте задержаться до заката – он здесь невероятный.

Для любителей колорита

Парк скульптур в Айя-Напе - современный музей под открытым небом над созданием которого работали 39 креаторов искусства. Сюда стоит приехать, чтобы почувствовать колорит не только Кипра, но и других местностей. Ибо над созданием проекта работали профессионалы из Греции, Украины, Италии, Новой Зеландии, Кубы и других стран. Словом, это как портал, где можно прикоснуться к разным странам рукой.

Парк скульптур Фото: vasuan.com

И фотоотчет здесь получится оригинальный, потому что не часто можно встретить похожие произведения искусства, еще и на фоне моря. Скульптур сотни, но самая популярная – рамка на фоне неба размером около 3 метров. И лучшее время для посещения парка – перед заходом солнца.

Арка в парке скульптур Фото: cyprus-index.ru

Для экстремалов

Этот вариант для дайверов, потому предлагаем вам окунуться в воду и исследовать затонувший шведский корабль MS Zenobia. Нырять придется на глубину 42 метра, если хотите увидеть судно и морских жителей. К слову, его называют Титаником Средиземноморья и находится локация неподалеку Ларнаки.

Шведский корабель MS Zenobia Фото: prokipr.ru

Шведский корабель MS Zenobia Фото: prokipr.ru

Фото здесь не сравнить с форматом пляжных, это другие впечатления на которые не каждый осмелится. Но они ярче, чем воспоминания с пляжа "Мальдив", потому что здесь вы прикоснетесь к истории, которая затонула еще в 1980 году.

Шведский корабель MS Zenobia Фото: prokipr.ru



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