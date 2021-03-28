Зірковий антистрес: як відпочиває та розслабляється переможець "Танців з зірками" Євген Кот

Хореограф розповів про танці на п'яну голову, найдорожчу випивку й улюблене вино

Ми запускаємо серію текстів "Зірковий антистрес", де відомі селебріті України розкажуть про свої алкогольні уподобання, улюблений відпочинок та неочікувані спогади з вечірок, які ще не афішували у медіапросторі.

Словом, це буде прямолінійно, весело, і, навіть, шокуюче. Бо погодьтеся, не всі селебріті розповідають, на якому концерті їм довелося виходити п’яними на сцену. А це, до речі, один із спойлерів дебютних 10 відповідей від переможця "Танців з зірками-2019", талановитого хореографа Євгена Кота.

Євгеній Кот Фото: Євгеній Кот

1. Який алкоголь ти любиш і як часто п'єш?

За останній рік я пив орієнтовно 5 разів і кожен з них пам'ятаю, як сьогодні. Надаю перевагу напоям, через ковток яких розкривається алкокультура. "Закидатися" випивкою – це не моя філософія, мені важливо розсмакувати історію, я люблю сам процес.

І один із аргументів – любов до сухого червоного вина. Останнє з улюблених – пляшка Pinot Noir від виробника Doudet Naudin. Мені подобається в ньому легкість та збалансованість. Чесно, сподобалося більше, ніж ігристе Dom Perignon. Напої з високим вмістом спирту також є у моїй алкогольній карті, та це рідкість. І якщо п’ю, то лише дорогі лінійки з потенціалом, наприклад, як віскі Macallan.

2. Яка вечірка запам'яталася найбільше?

Складно обрати лише одну, коли все життя як вечірка.

Та все ж є вечори, які першими спадають на думку. Один із них – святкування завершення проєкту "Барон Мюнхаузен". Це було близько 10 років тому, і я тоді цілеспрямовано захотів "потусити". Словом, "намішав"алкоголю добряче, які коктейлі я тільки не пив… На той час я не розглядав алкоголь як культуру, а тепер сприймаю випивку по-іншому. Відверто, коктейлів із десятками інгредієнтів не розумію, у них складно "зловити" смак, і це скоріш для формату напитися.

Євгеній Кот Фото: Євгеній Кот

3. У яких закладах столиці тебе можна зустріти?

Частіше я відвідую заклади гастрономії для відпочинку, а не формату барів. Буваю у Egersund Seafood – люблю морепродукти, у кафе "Щастя" у м. Вишневому – там можна випити бокал вина, ресторан "Одеса" теж відвідую і The Burger.

Є ще один секретний бар у центрі столиці, де вхід за паролем. Був там двічі, мені сподобалося, але я пив чай, а не алкоголь.

4. Який алкоголь ти б обрав для вживання до кінця життя на безлюдному острові?

Червоне вино. Точний бренд не скажу, бо я ще не встиг спробувати усі найкращі пропозиції на ринку. Але вангую – це була б алкогольна історія, яку можна довго смакувати та шукати додаткові сенси у нових ковтках червоного сухого. Але основне, щоб я швидко не п’янів і на смак воно було збалансоване та легке.

5. Який формат відпочинку найбільше до душі, коли треба перезавантажитися?

Найкращий відпочинок для мене – подорожі за кордон. Я люблю море, звук води у моєму випадку працює як релаксант. Бо я родом із Херсона – словом, ще той любитель сонця.

Найбільше мені сподобався відпочинок у Таїті, був там декілька разів ще й весілля там відгуляв. А з країн, куди більше не поїду, – Таїланд, локація Паттайя. Дуже брудно і десятки туристів, які сприймають алкокультуру, як я 10 років тому. Ізраїль теж не вразив, нагадав базар із сотнями людей, які приїхали не з ідеєю розвідати святе місце.

6. Чи думав створити власний алкогольний бренд у майбутньому?

Не думав. Але якщо захочу, то ви побачите лінійку вин від Євгена Кота. Це буде не лише "тихе" вино, а й ігристе. Бо перша асоціація з бульбашками в шампанському – це одразу свято.

7. Який найдорожчий алкогольний напій ти пив за життя?

Це було віскі, яким мене пригостили. Назву не згадаю, але коштує воно орієнтовно в 4 рази більше від найдорожчого Macallan. Це був класний смак, який виправдовує свій прайс, і головне – без різкого запаху спирту (як це буває у багатьох одиниць віскі). Словом, спробував декілька тисяч доларів на смак і оцінив.

Євгеній Кот Фото: Євгеній Кот

8. Виходив на сцену під градусом?

Так. Це сталося на фестивалі у Рівному, коли ще був студентом. Чесно, це вийшло випадково. Нас із командою запросили на концепт, але танець у активному переліку учасників був відсутній. Відповідно, думками ми попрощалися з виступом і пішли святкувати та пити алкоголь. Але зрештою організатори згадали про нас. І мені довелося вийти під градусом на сцену та виконувати танець з акробатичними елементами і тканиною. Було весело, досі буває про це згадую.

9. Чи були у тебе спонтанні поїздки на відпочинок?

Так, полетів уперше в Єгипет у Шарм-ель-Шейх у 2008 році. Був уже там двічі, втретє не дуже прагну там побувати, але все можливо. Враження від відпочинку – ок, але алкоголь там, звісно, поганий. Навіть, якщо це преміальний готель 5 зірок…

10. Яка музика ідеально підійде для твого відпочинку?

Я меломан, слухаю декілька жанрів і плейлист мій дуже непередбачуваний. В ньому є практично все: від українських хітів і до класики Моцарта. І там максимально різна музика за характером, звучанням і впливом на емоції, але вона мене заряджає. Останні з треків, які мені "зайшли" – Баста & Zivert "Не болей", DOROFEEVA "А tebe…" і THE HARDKISS feat. MONATIK "Кобра".

Поки визначаєтесь, яку з улюблених пісень Євгенія Кота послухати першою – подивіться новий випуск YouTube-шоу "Дід Панч та молодь", де всім відомий пенсіонер-влогер розповідає, навіщо 28 березня нам потрібно переходити на літній час.

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