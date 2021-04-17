7 смачних коктейлів з Аперолем, які можна легко приготувати вдома
Таких інтерпретацій ви ще не куштували: королівська, англійська, грейпфрутова. А ще є рецепт зі смаком одного фільму, де знімався Леонардо ді Капріо
Любите класичний Aperol Spritz, але за останні карантинні вікенди він вам набрид? Розуміємо, тому ми знайшли 7 смачних і легких рецептів з аперитивом "Апероль", які можна приготувати вдома. Добірка буде корисною не лише на вихідних, а й у понеділок, якщо захочете його завершити на смачній ноті з настроями Італії.
Це коктейль для поціновувачів особливого, або тих, кому набридла класика. А ще для любителів джину, бо його смак тут відчутний. Через цей інгредієнт коктейль і назвали "Англійський Апероль", згадайте лише любов королеви Єлизавети до джину!
Інгредієнти
- 30 мл аперитиву "Апероль";
- 20 мл джину;
- 40 мл ігристого вина;
- 20 мл мінеральної води;
- Лід;
- Цедра 1 апельсину.
Спосіб приготування
- У охолоджений бокал додайте кубики льоду;
- Налийте "Апероль" і джин та розмішайте;
- Додайте вино і содову та розмішайте;
- Додайте цедру апельсину для дизайну.
Рекомендації: експериментуйте з вибором джину для коктейлей, не обов'язково використовувати лише класичний смак.
Хочете відчути райську насолоду на смак? Приготуйте коктейль "Затока Майя", який назвали на честь популярної бухти у Таїланді. На локації знімали кадри з фільму "Пляж", де в головній ролі – Леонардо Ді Капріо. Ви можете відчути, який на смак острів за легким рецептом!
Інгредієнти
- 40 мл текіли;
- 15 мл сиропу (можете додати агави, або інший);
- 20 мл свіжовичавленого соку лайму;
- 15 мл "Аперолю".
Спосіб приготування
- З’єднайте всі інгредієнти у шейкер і струсіть;
- Вилийте в склянку з великою глибою льоду.
Рекомендації: пийте зі склянки "олд фешен" і оберіть лід у формі глиби (він буде тримати температуру з мінімальним додаванням води).
Ідеальний варіант для тих хто і "Негроні" любить і від "Аперолю" відмовлятися не хоче. І, звісно, сумує за літніми вечорами в барі. В рецептурі є ягоди, їх смак поверне вас думками у один із днів теплого сезону, який ви запам'ятали найбільше.
Інгредієнти
- 60 мл джину;
- 30 мл вермуту;
- 30 мл "Аперолю";
- Цедра одного апельсину чи лимону для дизайну;
- Лід;
- 4 ягоди малини (можна замінити на інші ягоди).
Спосіб приготування
- У шейкер додайте ягоди, лід та інші інгредієнти;
- Збовтуйте до охолодження;
- Виливайте у склянку;
- Додайте скибку фрукту для дизайну.
Рекомендації: пийте зі склянки "олд фешен" і плануйте літній відпочинок.
Любителі бурбону, ви тут? Міцний коктейль також увійшов у добірку, який можна приготувати з "Аперолем". На випадок, якщо класичний рецепт був для вас легкий за градусом.
Інгредієнти
- 70 мл бурбону;
- 20 мл "Аперолю";
- 1 чайна ложка сиропу;
- Цедра 1 грейпфруту.
Спосіб приготування
- З’єднайте "Апероль" та сироп у склянці з льодом і змішуйте протягом 10-15 секунд;
- Процідіть у охолоджену склянку з віскі отриману суміш;
- Не забудьте прикрасити цедрою грейпфруту.
Рекомендації: коктейль смакує охолодженим, пропонуємо в останньому кроці приготування не додавати лід (щоб оминути зайву воду). Скористайтеся лайфхаком із заморожуванням склянки в морозилці – про нього дізнайтеся з попередньої статті.
Простий рецепт із мінімум алкоголю у приготуванні, якщо згадати про попередні варіанти! З ним вам не потрібно заморочуватися, придбайте лише апельсини та аперитив.
Інгредієнти
- 25 мл "Аперолю";
- 50 мл апельсинового фрешу;
- 5 кубиків льоду;
- 1 слайс апельсину для дизайну.
Спосіб приготування
- Додайте у шейкер "Апероль" і фреш та перемішайте;
- Наповніть склянку льодом та вилийте отриману суміш;
- Додайте слайс апельсину для дизайну.
Рекомендації: апельсини мають бути смачні та соковиті, якщо хочете, щоб коктейль дійсно сподобався.
Ще один легкий рецепт, який підійде для вечорів не лише на вихідних, але й у будні. Чому ні? Головне в міру! Вангуємо, що перебірлива королева Єлизавета ІІ його також б оцінила, а не лише із джином.
Інгредієнти
- 75 мл сухого ігристого вина;
- 25 мл "Аперолю";
- 1 слайс апельсину для дизайну.
Спосіб приготування
- В охолоджену склянку налийте вино та аперитив;
- Сумів розмішайте;
- Додайте слайс апельсину для дизайну.
Рекомендації: у рецептр зазвичай додають біле ігристе, але можете спробувати й інше, наприклад розе. До слова, як правильно обирати ігристе ми розповіли у попередній статті.
Додамо наостаном кислинки у нашу добірку смачних рецептів із популярним аперитивом! В цьому коктейлі фреш грейпфруту в тандемі з "Аперолем" здивують поєданням. Якщо все життя ви пили класику, то нова історія рецептури вас вразить.
Інгредієнти
- 50 мл "Аперолю";
- 60 мл грейпфрутового фрешу;
- 5 кубиків льоду;
- 1 листя м’яти чи слайсу апельсину для дизайну.
Спосіб приготування
- У шейкері змішайте фреш та аперитив;
- У склянку додайте лід та залийте отриману суміш;
- Прикрасьте м’ятою чи слайсом апельсину для дизайну.
Рекомендації: грейпфрут у коктейлі відчутний, якщо ви не любите виражену кислинку, яка є родзинкою рецептури – оберіть краще "Апельсиновий Апероль".
Нещодавно ми писали, чи можна змішувати алкоголь під час вечірки і хто з зірок має власний бренд текіли.
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