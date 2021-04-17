Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

7 смачних коктейлів з Аперолем, які можна легко приготувати вдома

Сьогодні, 16:16

Таких інтерпретацій ви ще не куштували: королівська, англійська, грейпфрутова. А ще є рецепт зі смаком одного фільму, де знімався Леонардо ді Капріо

Любите класичний Aperol Spritz, але за останні карантинні вікенди він вам набрид? Розуміємо, тому ми знайшли 7 смачних і легких рецептів з аперитивом "Апероль", які можна приготувати вдома. Добірка буде корисною не лише на вихідних, а й у понеділок, якщо захочете його завершити на смачній ноті з настроями Італії.

"Англійський Апероль" (з джином)

Це коктейль для поціновувачів особливого, або тих, кому набридла класика. А ще для любителів джину, бо його смак тут відчутний. Через цей інгредієнт коктейль і назвали "Англійський Апероль", згадайте лише любов королеви Єлизавети до джину!

Інгредієнти

  1. 30 мл аперитиву "Апероль";
  2. 20 мл джину;
  3. 40 мл ігристого вина;
  4. 20 мл мінеральної води;
  5. Лід;
  6. Цедра 1 апельсину.

Спосіб приготування

  1. У охолоджений бокал додайте кубики льоду;
  2. Налийте "Апероль" і джин та розмішайте;
  3. Додайте вино і содову та розмішайте;
  4. Додайте цедру апельсину для дизайну.

Рекомендації: експериментуйте з вибором джину для коктейлей, не обов'язково використовувати лише класичний смак.

"Затока Майя" (з текілою)

Хочете відчути райську насолоду на смак? Приготуйте коктейль "Затока Майя", який назвали на честь популярної бухти у Таїланді. На локації знімали кадри з фільму "Пляж", де в головній ролі – Леонардо Ді Капріо. Ви можете відчути, який на смак острів за легким рецептом!

Інгредієнти

  1. 40 мл текіли;
  2. 15 мл сиропу (можете додати агави, або інший);
  3. 20 мл свіжовичавленого соку лайму;
  4. 15 мл "Аперолю".

Спосіб приготування

  1. З’єднайте всі інгредієнти у шейкер і струсіть;
  2. Вилийте в склянку з великою глибою льоду.

Рекомендації: пийте зі склянки "олд фешен" і оберіть лід у формі глиби (він буде тримати температуру з мінімальним додаванням води).

"Літній Негроні" (з вермутом і ягодами)

Ідеальний варіант для тих хто і "Негроні" любить і від "Аперолю" відмовлятися не хоче. І, звісно, сумує за літніми вечорами в барі. В рецептурі є ягоди, їх смак поверне вас думками у один із днів теплого сезону, який ви запам'ятали найбільше.

"Апероль"
"Апероль"
Фото: Pexels

Інгредієнти

  1. 60 мл джину;
  2. 30 мл вермуту;
  3. 30 мл "Аперолю";
  4. Цедра одного апельсину чи лимону для дизайну;
  5. Лід;
  6. 4 ягоди малини (можна замінити на інші ягоди).

Спосіб приготування

  1. У шейкер додайте ягоди, лід та інші інгредієнти;
  2. Збовтуйте до охолодження;
  3. Виливайте у склянку;
  4. Додайте скибку фрукту для дизайну.

Рекомендації: пийте зі склянки "олд фешен" і плануйте літній відпочинок.

"Ердель" (з бурбоном)

Любителі бурбону, ви тут? Міцний коктейль також увійшов у добірку, який можна приготувати з "Аперолем". На випадок, якщо класичний рецепт був для вас легкий за градусом.

Інгредієнти

  1. 70 мл бурбону;
  2. 20 мл "Аперолю";
  3. 1 чайна ложка сиропу;
  4. Цедра 1 грейпфруту.

Спосіб приготування

  1. З’єднайте "Апероль" та сироп у склянці з льодом і змішуйте протягом 10-15 секунд;
  2. Процідіть у охолоджену склянку з віскі отриману суміш;
  3. Не забудьте прикрасити цедрою грейпфруту.

Рекомендації: коктейль смакує охолодженим, пропонуємо в останньому кроці приготування не додавати лід (щоб оминути зайву воду). Скористайтеся лайфхаком із заморожуванням склянки в морозилці – про нього дізнайтеся з попередньої статті.

"Апельсиновий Апероль"

Простий рецепт із мінімум алкоголю у приготуванні, якщо згадати про попередні варіанти! З ним вам не потрібно заморочуватися, придбайте лише апельсини та аперитив.

Інгредієнти

  1. 25 мл "Аперолю";
  2. 50 мл апельсинового фрешу;
  3. 5 кубиків льоду;
  4. 1 слайс апельсину для дизайну.

Спосіб приготування

  1. Додайте у шейкер "Апероль" і фреш та перемішайте;
  2. Наповніть склянку льодом та вилийте отриману суміш;
  3. Додайте слайс апельсину для дизайну.

Рекомендації: апельсини мають бути смачні та соковиті, якщо хочете, щоб коктейль дійсно сподобався.

"Королівський Апероль" (з ігристим)

Ще один легкий рецепт, який підійде для вечорів не лише на вихідних, але й у будні. Чому ні? Головне в міру! Вангуємо, що перебірлива королева Єлизавета ІІ його також б оцінила, а не лише із джином.

Інгредієнти

  1. 75 мл сухого ігристого вина;
  2. 25 мл "Аперолю";
  3. 1 слайс апельсину для дизайну.

Спосіб приготування

  1. В охолоджену склянку налийте вино та аперитив;
  2. Сумів розмішайте;
  3. Додайте слайс апельсину для дизайну.

Рекомендації: у рецептр зазвичай додають біле ігристе, але можете спробувати й інше, наприклад розе. До слова, як правильно обирати ігристе ми розповіли у попередній статті.

"Грейпфрутовий Апероль" (з фрешем)

Додамо наостаном кислинки у нашу добірку смачних рецептів із популярним аперитивом! В цьому коктейлі фреш грейпфруту в тандемі з "Аперолем" здивують поєданням. Якщо все життя ви пили класику, то нова історія рецептури вас вразить.

"Апероль"
"Апероль"
Фото: Pexels

Інгредієнти

  1. 50 мл "Аперолю";
  2. 60 мл грейпфрутового фрешу;
  3. 5 кубиків льоду;
  4. 1 листя м’яти чи слайсу апельсину для дизайну.

Спосіб приготування

  1. У шейкері змішайте фреш та аперитив;
  2. У склянку додайте лід та залийте отриману суміш;
  3. Прикрасьте м’ятою чи слайсом апельсину для дизайну.

Рекомендації: грейпфрут у коктейлі відчутний, якщо ви не любите виражену кислинку, яка є родзинкою рецептури – оберіть краще "Апельсиновий Апероль".

Нещодавно ми писали, чи можна змішувати алкоголь під час вечірки і хто з зірок має власний бренд текіли.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
4 ідеї для веселого вікенду. Спойлер: в одному варіанті замішані Alyona Alyona і пиво Компанія Bacardi запустила нові коктейлі для літнього сезону: що про них відомо 10 найпопулярніших брендів мескалю за 2020 рік - рейтинг платформи Drizly Для любителів алкоголю! 5 товарів з AliExpress, яких вам не вистачає на карантині
коктейлі алкоголь коктейль рецепт Апероль рецепт
Реклама

Новини партнерів

Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике

Популярні статті

Сьогодні, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 17 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, у вас день для інтимних експериментів!

Вчора, 17:20Зірково

Сумська згадала, як на зйомках Роксолани просила Хостікоєва прикрити груди руками: Боялася оголитися

Вчора, 17:04Смачно

Як приготувати найпрозоріший холодець на Великдень – 6 лайфхаків

Вчора, 10:34Смачно

Як пофарбувати яйця на Великдень у яскраво-жовтий колір

Вчора, 09:00Актуально

Сяй: як просто і швидко зробити волосся блискучим у домашніх умовах

Вчора, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 16 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, це ваш день!

15 квітняNo Stress

Гайд по віскі: як правильно вибирати, дегустувати і вживати

15 квітняСмачно

5 оригінальних салатів на Великдень – для тих, хто не боїться зіпсувати фігуру

15 квітняФаново

Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

15 квітняЗірково

Кохані чоловіки Алли Пугачової: найгучніші романи Примадонни

15 квітняСмачно

10 страв з курячого філе – це швидко і недорого

15 квітняЗірково

Таку, як ти, не знайдеш на Землі: діти Пугачової зворушливо привітали маму з днем народження

15 квітняСмачно

Панеттоне: як спекти італійську паску

15 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолію, будете на коні!

14 квітняСмачно

Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак

14 квітняСмачно

Як приготувати запечену сирну паску: 3 смачні рецепти

Новини партнерів

Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
В чем польза яблочного уксуса и как его приготовить
В чем польза яблочного уксуса и как его приготовить
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
В Сети обсуждают новый наряд Тины Кароль для шоу Голос країни-11
В Сети обсуждают новый наряд Тины Кароль для шоу Голос країни-11

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти