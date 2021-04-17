7 смачних коктейлів з Аперолем, які можна легко приготувати вдома

Таких інтерпретацій ви ще не куштували: королівська, англійська, грейпфрутова. А ще є рецепт зі смаком одного фільму, де знімався Леонардо ді Капріо

Любите класичний Aperol Spritz, але за останні карантинні вікенди він вам набрид? Розуміємо, тому ми знайшли 7 смачних і легких рецептів з аперитивом "Апероль", які можна приготувати вдома. Добірка буде корисною не лише на вихідних, а й у понеділок, якщо захочете його завершити на смачній ноті з настроями Італії.

Це коктейль для поціновувачів особливого, або тих, кому набридла класика. А ще для любителів джину, бо його смак тут відчутний. Через цей інгредієнт коктейль і назвали "Англійський Апероль", згадайте лише любов королеви Єлизавети до джину!

Інгредієнти

30 мл аперитиву "Апероль"; 20 мл джину; 40 мл ігристого вина; 20 мл мінеральної води; Лід; Цедра 1 апельсину.

Спосіб приготування

У охолоджений бокал додайте кубики льоду; Налийте "Апероль" і джин та розмішайте; Додайте вино і содову та розмішайте; Додайте цедру апельсину для дизайну.

Рекомендації: експериментуйте з вибором джину для коктейлей, не обов'язково використовувати лише класичний смак.

Хочете відчути райську насолоду на смак? Приготуйте коктейль "Затока Майя", який назвали на честь популярної бухти у Таїланді. На локації знімали кадри з фільму "Пляж", де в головній ролі – Леонардо Ді Капріо. Ви можете відчути, який на смак острів за легким рецептом!

Інгредієнти

40 мл текіли; 15 мл сиропу (можете додати агави, або інший); 20 мл свіжовичавленого соку лайму; 15 мл "Аперолю".

Спосіб приготування

З’єднайте всі інгредієнти у шейкер і струсіть; Вилийте в склянку з великою глибою льоду.

Рекомендації: пийте зі склянки "олд фешен" і оберіть лід у формі глиби (він буде тримати температуру з мінімальним додаванням води).

"Літній Негроні" (з вермутом і ягодами)

Ідеальний варіант для тих хто і "Негроні" любить і від "Аперолю" відмовлятися не хоче. І, звісно, сумує за літніми вечорами в барі. В рецептурі є ягоди, їх смак поверне вас думками у один із днів теплого сезону, який ви запам'ятали найбільше.

"Апероль" Фото: Pexels

Інгредієнти

60 мл джину; 30 мл вермуту; 30 мл "Аперолю"; Цедра одного апельсину чи лимону для дизайну; Лід; 4 ягоди малини (можна замінити на інші ягоди).

Спосіб приготування

У шейкер додайте ягоди, лід та інші інгредієнти; Збовтуйте до охолодження; Виливайте у склянку; Додайте скибку фрукту для дизайну.

Рекомендації: пийте зі склянки "олд фешен" і плануйте літній відпочинок.

Любителі бурбону, ви тут? Міцний коктейль також увійшов у добірку, який можна приготувати з "Аперолем". На випадок, якщо класичний рецепт був для вас легкий за градусом.

Інгредієнти

70 мл бурбону; 20 мл "Аперолю"; 1 чайна ложка сиропу; Цедра 1 грейпфруту.

Спосіб приготування

З’єднайте "Апероль" та сироп у склянці з льодом і змішуйте протягом 10-15 секунд; Процідіть у охолоджену склянку з віскі отриману суміш; Не забудьте прикрасити цедрою грейпфруту.

Рекомендації: коктейль смакує охолодженим, пропонуємо в останньому кроці приготування не додавати лід (щоб оминути зайву воду). Скористайтеся лайфхаком із заморожуванням склянки в морозилці – про нього дізнайтеся з попередньої статті.

Простий рецепт із мінімум алкоголю у приготуванні, якщо згадати про попередні варіанти! З ним вам не потрібно заморочуватися, придбайте лише апельсини та аперитив.

Інгредієнти

25 мл "Аперолю"; 50 мл апельсинового фрешу; 5 кубиків льоду; 1 слайс апельсину для дизайну.

Спосіб приготування

Додайте у шейкер "Апероль" і фреш та перемішайте; Наповніть склянку льодом та вилийте отриману суміш; Додайте слайс апельсину для дизайну.

Рекомендації: апельсини мають бути смачні та соковиті, якщо хочете, щоб коктейль дійсно сподобався.

Ще один легкий рецепт, який підійде для вечорів не лише на вихідних, але й у будні. Чому ні? Головне в міру! Вангуємо, що перебірлива королева Єлизавета ІІ його також б оцінила, а не лише із джином.

Інгредієнти

75 мл сухого ігристого вина; 25 мл "Аперолю"; 1 слайс апельсину для дизайну.

Спосіб приготування

В охолоджену склянку налийте вино та аперитив; Сумів розмішайте; Додайте слайс апельсину для дизайну.

Рекомендації: у рецептр зазвичай додають біле ігристе, але можете спробувати й інше, наприклад розе. До слова, як правильно обирати ігристе ми розповіли у попередній статті.

Додамо наостаном кислинки у нашу добірку смачних рецептів із популярним аперитивом! В цьому коктейлі фреш грейпфруту в тандемі з "Аперолем" здивують поєданням. Якщо все життя ви пили класику, то нова історія рецептури вас вразить.

"Апероль" Фото: Pexels

Інгредієнти

50 мл "Аперолю"; 60 мл грейпфрутового фрешу; 5 кубиків льоду; 1 листя м’яти чи слайсу апельсину для дизайну.

Спосіб приготування

У шейкері змішайте фреш та аперитив; У склянку додайте лід та залийте отриману суміш; Прикрасьте м’ятою чи слайсом апельсину для дизайну.

Рекомендації: грейпфрут у коктейлі відчутний, якщо ви не любите виражену кислинку, яка є родзинкою рецептури – оберіть краще "Апельсиновий Апероль".

Нещодавно ми писали, чи можна змішувати алкоголь під час вечірки і хто з зірок має власний бренд текіли.

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