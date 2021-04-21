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У Великій Британії заборонили використовувати візуалізацію канабісу на алкоголі

Сьогодні, 21:30

Орган із питань соціальної відповідальності та контролю за алкоголем оголосив нові вимоги напоям із канабідіолом. Тепер "прямі" асоціації з маріхуаною – табу

Portman Group – орган із питань соціальної відповідальності та контролю за алкоголем Великобританії на офіційному сайті повідомив про нові вказівки щодо найменування, упакування та просування алкогольних продуктів з канабідіолом (КБД).

Повідомляють, що їх нововведення мотивоване популярним використанням КБД та некоректним позиціонуванням речовини у концепції напою.

Фото: Pexels

Відтепер заборонено використовувати зображення та текстові написи, які викликають асоціації з канабісом (чи іншим забороненим наркотиком) у споживачів. Згадування КБД у складі напою дозволяють, але не рекомендують робити на ньому акцент у позиціонування продукту.

Керівництво зазначило, що використання речовини у алкоголі стало тенденцією. Також вони отримали скаргу на джин Colorado High з КБД, який суперечив вимогам згаданим вище.

Фото: silentpooldistillers

Нещодавно ми розповіли скільки триває ефект ейфорії після вживання канабісу.

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маріхуана алкоголь канабіс джин
Джерело: silentpooldistillers
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