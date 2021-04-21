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Найстаріше шотландське віскі Talisker виставлять на продаж за 4877 доларів

Сьогодні, 22:26

Лімітовану серію витримували 43 роки у бочках і вона налічує 1830 одиниць. За міцністю напій – 49,7%

Бренд шотландського односолодового віскі Talisker анонсував продажі свого найстарішого напою The Atlantic Challenge. Про це повідомляє The Spirits Business.

Серія лімітована, бо наявних пляшок односолодового віскі лише 1830 одиниць. І напій витримували у 10 бочках 43 роки поспіль, який має міцність 49,7%.

Фото: Spirits Business

Креатори напою зазначають про його смак із солодким димом та морською сіллю.

Вартує віскі 4877 доларів за 700 мл і його можна буде придбати з червня у деяких роздрібних магазинах по всьому світу.

Нещодавно ми розповіли, як правильно пити та обирати віскі, щоб відчути смак на максимум.

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