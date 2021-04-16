Як правильно пити алкоголь, щоб прокинутися зранку без похмілля

Порадами поділилися сімейна лікарка та професійна барменка! І ними варто скористатися, якщо хочете обійтися без похмілля після застілля

Карантин – це ніби одна безперервна вечірка, але без бармена вдома! Деякі люди більше почали пити – прищепили нову звичку, а готувати коктейлі стало дли них традицією. І, звісно, не обходиться без домашніх вечірок із алкоголем під будь-який настрій та смак. Погодьтеся, що не всі завершують вечірку без "пригод" у вигляді похмілля. Ми поспілкувалися з сімейною лікаркою Анною Красюк та барменкою Дариною Пашкель, і дізналися, як прокинутися зранку без похмілля.

Попереду вихідні! Вангуємо, ви плануєте щось грандіозне зі вживанням алкоголю! Але не забувайте про правила захисту під час карантину і розумне споживання.

Відповідає лікар

Яку дозу алкоголю рекомендовано вживати?

Безпечної дози алкоголю не існує! Але міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США назвало дозу, яка не вплине негативно на організм і умовно є "окей" – це до 28 грам спиртового еквіваленту у напої. Наприклад, один келих вина на 150 мл або 40 мл міцного дрінку вам не зашкодять.

Людина може на 100% відновитися після такої дози та "утилізувати" випите через 21 день. Протягом цього періоду печінка буде перебувати у стані жирового гепатозу, але відновиться (якщо в це час не будете вживати алкоголю).

Анна Красюк – сімейний лікар Фото: пресслужба

А максимально дозволена доза за вечірку не потішить любителів алкоголю. Бо це 4 мінімальні дози для чоловіків і 3 – для жінок. Зазвичай такий "максимум" для любителів випити є лише початком. Але якщо вам до 24 років, то доведеться відмінусувати ще 1 порцію.

Якому алкоголю надавати перевагу, щоб не сп'яніти швидко?

Уникайте "швидких" коктейлів формату шотів, бо вони всмоктуються у кров протягом п’яти хвилин і ви швидше сп’янієте. Коктейлі також мінімізуйте, бо вони калорійніші за рахунок сиропів, тому точну міцність алкоголю складно визначити.

Надавайте перевагу напою зі зрозумілим складом і який вживається без додаткових домішок. Оберіть одну позицію, яку будете пити протягом вечірки і пам'ятайте про безпечну кількість. Бажано, щоб це був алкоголь з мінімальним вмістом спирту, наприклад, червоне вино. Вживаючи його не забувайте поповнювати водний баланс – пийте багато рідини.

Що варто їсти до вечірки і протягом неї?

Перед застіллям перекусіть за 2 години до його початку, бо натщесерце ви швидше сп'янієте. Обирайте корисну білкову їжу рослинного чи тваринного походження, наприклад креветки та термічно оброблені овочі. Після такого перекусу, протягом вечірки, ви не переїсте, бо зможете насититися до неї. Під час застіллям також обирайте зрозумілу вам їжу – не ризикуйте, бо організм стресує від алкоголю. Не "доводьте" його ще й "дивними" стравами!

Не рекомендується вживати: копченості, маринади і пити солоні безалкогольні напої, бо вони утримують воду і разом із алкоголем перешкоджають роботі нирок (на ранок такий вплив у стані похмілля посилиться). І від десертів відмовтеся, бо їхнє поєднання з алкоголем негативно вплине на роботу підшлункової залози, печінки та кишківника. Звісно, якщо не хочете алергії!

Про що варто пам’ятати?

Не забувайте про систематичні прийоми води на вечірці, вона зменшує токсичний вплив алкоголю на організм і відновлює роботу органів. Але, якщо переберете зі спиртним, то і позитивну дію від підтримки водного балансу не відчуєте. Важливо дотримуватися дозволеної мінімальної дози алкоголю і не зловживати ним. Це також стосується і їжі!

На вечірці практикуйте перерви у вигляді прогулянок на свіжому повітрі та короткі розмови без напоїв та їжі. І пам'ятайте, що під час вживання алкоголю ви отримуєте короткотривале відчуття покращеної реальності, тому не варто його пити для вирішення психологічних проблем. Але якщо мова йде про дорогий та крафтовий напій мінімальної дози, то чому ні? Важливо не забувати про здоровий глузд і не зробити алкогольні церемонії звичкою (особливо під час карантину).

Відповідає барменка

Якому алкоголю надавати перевагу і скільки пити, щоб не сп'яніти швидко?

На вечірці обирайте напої, які вам найбільше подобаються! І головне – без поспіху насолоджуйтеся ними та смакуйте. Так ви будете "розтягувати" задоволення і максимально відчуєте смак. Не рекомендую практикувати формат "перегонів" з коктейлями, щоб напитися і мати похмілля зранку. Пам'ятайте про здоровий глузд!

Дарина Пашкель – барменка Фото: Instagram: 11mirrors_rooftop

Безпечної дози спиртного не існує, а алкоголю, який не п’янить, тим паче. Але, як показує практика, бокал вина (150 мілілітрів) чи віскі (30 мілілітрів) за вечір не зашкодить. Я раджу людям згадувати власний досвід і пити "свою" дозволену кількість коктейлів (яка перевірена) за один вечір. Бо головне – міра і в кожного вона своя – це залежить від індивідуальних особливостей (наприклад, маси тіла).

Яких правил варто дотримуватися під час алкогольного застілля?

Не забувайте про їжу. Вживайте закуски під час застілля. Бо їжа уповільнює процес потрапляння етилового спирту в кров і ви будете повільніше п'яніти. Але не переїдайте, бо це негативно впливає на печінку і організм загалом!

Памятайте про воду. Вживайте звичайну воду протягом вечірки: рекомендую на одну порцію алкоголю пити одну склянку води. Звісно, не залпом, а чергуючи з коктейлем. Який ефект? Ви будете повільніше п'яніти і через велику кількості рідини фізично не зможете випити багато.

Пийте однаковий алкоголь. Якщо ви розпочали вечір із вина, то продовжуйте ним, не варто переходити на текілу чи коктейлі. Присвятіть вечір одному напою!

Відмовтеся від напоїв, що викликають швидке сп'яніння. До цього "чорного списку" входить алкоголь з газами, наприклад ігристе вино. Через бульбашки воно швидше всмоктується у кров, тож обирайте "тихі" варіанти. Напоїв, що містять кофеїн, які додають до звичайного алкоголю, також оминайте. Бо у такому поєднанні після завершення дії кофеїну, алкоголь відразу всмоктується в кров, що призводить до різкого сп'яніння.

Будьте підготовлені фізично. Якщо ви будете пити, коли організм перебуває у стані стресу (сонливості чи втоми після спортзалу), то ви швидше сп'янієте.

Додаткові рекомендації бармена

Якщо хочете мінімізувати вживання алкоголю, але й підтримати компанію бокалом просекко, то обирайте безалкогольні варіанти. На ринку знайдете аналоги типових напоїв: текілу, джин та інші. Ціна на такий алкоголь нижча, якщо його купувати в барі (бо бармени готують власноруч), а у магазинах вона може бути вищою через обмежений асортимент.

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