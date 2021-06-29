Бузький Гард на Миколаївщині став меккою екстремального відпочинку. Розповідаємо чому

Багато активностей пропонують за невисокими цінами: від катання на каяках і до підводного скутера. А прайс на харчування середній, хоча порції – великі

"Бузький Гард" у Миколаївської області – найстаріше місце Євразійського континенту, куди з’їжджаються туристи з усієї України на відпочинок. Журналісти новин "Сьогодні" його відвідали та розповіли в скільки обійдеться тамтешня подорож і як розважитися туристу.

Що варто знати мандрівнику

Національний парк "Бузький Гард" знаходиться в селі Мигія, яке розташоване за 250 км від Одеси. Туристи на авто добираються до локації за 4 год їзди, якщо дороги хороші. І все заради дикої природи, радонового озера, яке утворилося на місці гранітного кар'єру та скель, які його оточують. До слова, їм чотири мільярди років. Але не всі туристи сюди їдуть заради естетики та возз'єднання з природою. Деякі обирають екстремальні розваги, якими й славиться місце.

/ Фото: скриншот

Які активності пропонують?

У "Бузькому Гарді" турист може орендувати велосипед, байдарки, каяки та сап-дошку. Прайс яких – від 100 гривень. Аналогічна вартість і на скелелазіння. Місцеві пропонують для любителів оригінальних розваг протестувати підводний скутер. Ціна якого – 450 гривень за 10 хвилин.

/ Фото: скриншот

Для поціновувачів екстриму – троллей (канатна дорога через озеро), ним можна "летіти" зі швидкістю 120 кілометрів на годину та розгледіти місцевість. І гойдалка на висоті, схожий аналог пропонують на острові Балі. Але тут послуга бюджетніша – 150 гривень за 2-3 хвилини атракціону.

А що окрім активностей варто спробувати?

Не екстримом єдиним! Туристи також плавають в озері, стрибають зі скель у водойму та влаштовують фотосесії на фоні ландшафтів. Також за десять хвилин пішки від кар'єру відкривається краєвид на річку Південний Буг. І тут не без активностей – порогами туристи сплавляються на рафтах. Ціна за людину – від 200 гривень. А також спуски на човнах: екстремальні та для новачків – спокійні.

Які ціни на харчування та проживання?

Прайс на харчування – середній, а порції – великі. Наприклад, сулугуні в лаваші – 60 грн за порцію, овочі на мангалі – 120 грн за кг, скумбрія – 120 грн за штучку, шашлик зі свинини за 300 гр – 150 гривень.

Найкрасивіші заходи сонця Мигії мотивують залишитися туристів з ночівлею. Безплатний варіант проживання – зі своїм наметом на скелі. А для любителів комфорту – кемпінг, де пропонують гарячу воду, вбиральню, фудкорт та електропостачання. За бажання організують навіть живу музику.

/ Фото: скриншот

Намет на 2 людини коштує 300 гривень, на 3 – 450 гривень. У прайс входить каримат та спальний мішок. Ніч у шатері на 4 людей з комфортними меблями коштує 1 тисячу гривень на добу.

Але відпочинок у "Бузькому Гарді" – це про бюджетність, взявши свій намет та їжу, турист може відпочити недорого та отримати незабутні емоції.

Вмикайте сюжет та відчуйте атмосферу курорту на максимум.

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