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Чек-лист для вдалого відпочинку на морі

Сьогодні, 15:25

7 ідей, які зроблять вашу відпустку цікавою та незабутньою

Що робити у відпустці
Що робити у відпустці
Фото: Unsplash

Збираєтеся у відпустку, але планів, окрім засмаги та щоденної дегустації нових коктейлів, немає? Ми підготували чек-лист, який урізноманітнить ваш тріп. Прочитайте його зараз, а скористайтеся під час подорожі. Бо – не єдиним пасивним відпочинком та all inclusive.

Для тих, хто досі не визначився з місцем відпочинку, рекомендуємо прочитати про Сейшельські острови та ТОП-3 напрямки червня.

Не сидіть у готелі – відвідуйте нові місця

Популярний формат відпусток – це поїздка на курорт у розкішний готель з послугою all incluisive. На фоні цього подорожуючі інколи забувають, що все найцікавіше – за стінами готелю. Бо одних ланчів та засмаги на морі мало для незабутніх емоцій. Рекомендуємо відвідати локальні туристичні екскурсії та побачити місцеві ландшафти. Балансуйте активний і пасивний відпочинок, щоб насолодитися дозвіллям сповна.

Забудьте про соціальні мережі – насолодіться кожною секундою

Відпустка на морі – це можливість пожити іншим життям бодай тиждень і спробувати щось нове. Наприклад, побути день без телефону та соціальних мереж. Це допоможе перезавантажитися та абстрагуватися від інформаційного шуму. Здивуєтеся, але вам сподобається! Ви зможете насолодитися кожною секундою відпочинку і не відволікатися на сповіщення.

Будьте як Ріанна – приведіть тіло у форму

Літо – пора коротких суконь, топів та яскравих купальників. Якщо ви не за бодіпозитив, рекомендуємо перед відпусткою привести тіло у форму. Подумайте про цей пункт у червні та розпочніть його реалізацію! Але якщо ваша відпустка за декілька днів – нормалізуйте харчування і не переїдайте. Про правило не забувайте і після приїзду в готель, козир якого – це all incluisive.

Беріть приклад зі співачки Ріанни, яка нещодавно здивувала підписників своїми ідеальними формами. Рі готова до фото в купальнику! Хочете публікувати схожі, але з пляжу, і почуватися на всі 100%? Рекомендуємо вже завтра розпочати ранок із пробіжки.

Ріанна
Ріанна
Фото: instagram.com/badgalriri

Копайте глибше – знайомтеся з місцевими традиціями та кухнею

Спробуйте локальну гастрономічну кухню! Вона допоможе більше дізнатися про традиції місцевих. Достатньо лише спитати у кухаря про рецептуру одного з суперфудів. Опісля ви будете ознайомлені з популярними продуктами, форматами приготування та історіями, які дотичні до страви. Де ви ще спробуєте найсвіжіші аутентичні делікатеси, як не в країні, де їх придумали? Не втрачайте можливості! Також спілкуйтеся з жителями курорту, які можуть розповісти про ТОП-місця для відвідин.

Влаштуйте фотосесію – оновіть стрічку естетичними фото

Ну а куди ж без фотосесії на морі? Очевидно, що без кадрів на пляжі не обійдеться! Але промоніторте курорт, який збираєтеся відвідати, та знайдіть аутентичні місця поблизу. Бо вони завжди набирають більше лайків, ніж мейнстрімні локації.

Привезіть сувенір – здивуйте друзів

І не лише друзів! З відпустки рекомендуємо привезти сувеніри, які асоціюватимуться у вас із відпочинком. Один залиште собі, другим поділіться з рідними, коли будете розповідати про захопливий тріп. І пам’ятайте: кожен сувенір – частинка культури країни.

Перестрахуйте себе – дотримуйтеся коронавірусних норм

Відпустка – відпусткою, але правила, які вбережуть вас від COVID-19, ніхто не скасовував! Носіть маски та використовуйте антисептики. До речі, в деяких країнах штраф за відсутність маски еквівалентний квитку в один бік на відпочинок. І найголовніше: перед поїздкою потурбуйтеся про страховий поліс. Якщо захворієте на коронавірус під час відпочинку, він застрахує вас від витрат на лікування.

Рекомендуємо вам також ознайомитися з особливостями відпустки та цінами турів у 2021 році:

Нещодавно ми розповідали про бюджетний відпочинок на Мальдівах.

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