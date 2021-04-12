Для любителів алкоголю! 5 товарів з AliExpress, яких вам не вистачає на карантині

Деякі з них ви зустрічали у мемах

Розпочався другий рік карантину вдома! Більшість любителів алкоголю за період пандемії стали барменами зі стажем, бо натренували скіли у приготуванні коктейлів, а інші – сомельє, які вміють обирати вино та проводити дегустації. Але рутина з алкоголем вдома на вихідних багатьом все ж набридла.

Хочеться, щоб не ти наливав, а тобі (як звикли у закладах) і пив не з типових бокалів розе, а з особливих. Тому ми підготували 5 оригінальних товарів для любителів алкоголю, які урізноманітнять "церемонії" на вихідних.

Спойлер: ваші друзі оцінять, а ви будете шкодувати, що не скористалися раніше.

Коли стандартного бокалу мало

Насадка у формі бокалу для пляшки – ідеальний варіант для тих, хто не любить чекати, поки хтось долиє напій. Вангуємо, після побаченого продукту ви згадали популярний мем і цитату – "Любий, я вип'ю лише 1 бокал і все". Якщо придбаєте такий "бокал", то ваш формат пиття стане нетиповим, але й алкоголю будете випивати більше. Візьміть це до уваги!

Насадка для пляшки алкоголю Фото: aliexpress.com

Насадку використовують не лише для вина, а й для пива та інших напоїв. Словом, купуйте – підійде на різні випадки життя і настрою. Але врахуйте можливі "проти" продукту.

Ціна бокалу – 200 гривень.

Коли хочете, щоб завжди було під рукою

Бокали і дозатори для алкоголю – не ваша історія? Придбайте браслет із спеціальним дном, куди можна налити улюблений алкоголь. А якщо ви ще й аксесуари носити любите, то це ідеальний варіант для вас!

Браслет для алкоголю Фото: aliexpress.com

Варіанти браслетів Фото: aliexpress.com

Формат для пиття не лише зручний, але й стильний. Але інсайтом не зловживайте і одягайте лише в особливих випадках, наприклад коли друзі завітають в гості.

Ціна аксесуару – 350 гривень.

Коли у коктейлях хочеться спецефектів

Людство на карантині за попередній рік встигли приготувати чи не увесь список класичних коктейлів на вечірках вдома. І за цей час багатьом набридли "Апероль" чи "Маргарита". Як виходити з ситуації, запитаєте ви? Треба додати спецефектів для родзинки напою і пити коктейль, як нову історію!

Спецефекти для коктейлю Фото: aliexpress.com

Згадайте лише найінстаграмніший "Тайський сауер" із ароматичним шаром поверх коктейлю, який вразив своєю подачею. Зробіть такий формат дизайну вдома і повірте, ефекту "вау" бути.

Ціна пістолету для створення ароматичного шару – 400 гривень.

Коли не вистачає бармена вдома

Пити алкоголь в атмосферних барах до карантину – це була традиція багатьох (особливо на вихідних). Зараз всі залишилися дома і кухня чи вітальна стала аналогом бару, де наливають! І, як показує практика – юзають домашній бар для пиття частіше, ніж заклади до карантину. Але є одне "але" та відмінність: відсутність бармена, який наливає. Для домашніх барменів рекомендуємо придбати механізм для розливу напоїв. Він зробить їх вечір більш релаксуючим, бо їм не потрібно буде розливати кожному – за них це зробить наливайка.

Наливайка для дому Фото: aliexpress.com

Вангуємо, більшість домашніх барменів видихнули з полешенням і раді такому "інсайту". Але зауважте: наливайка підійде не для всіх напоїв, а лише формату пиття залпом. Наприклад, наливки, горілки, текіли чи інших варіантів, які вживають без додатків.

Ціна наливайки – 100 гривень.

Коли піти за додатковою пляшкою лінь

Любителям пива та сидру з історією передаємо привіт! Знайшли для вас дозатор, який ви любите замовляти у пабах, щоб насолоджуватися напоєм. Чому б вам не скористатися ним і вдома? Він полегшить життя і апгрейдить типове споживання напою.

Дозатор для пива Фото: aliexpress.com

Уявіть ситуацію: ви, дозатор для напою і ввімкнений улюблений фільм. І без зайвих думок типу "Знову треба йти за другою пляшкою". Але не перестарайтеся, бо похмілля зранку через перебір алкоголю ніхто не скасовував.

Ціна дозатора для пива – 450 гривень.

До речі, один із інсайтів вище ви можете використати для подарунку рідним. Але якщо вони не п'ють – скористайтеся квітневим календарем із нашими ідеями! Там знайдете варіант сюрпризу, який вразить отримувача.

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