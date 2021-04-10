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Ідеальні для вихідних! 5 смачних коктейлів на основі горілки (легкі рецепти)

Сьогодні, 15:28

Ви захочете їх скуштувати

Якщо плануєте влаштувати мінімальну вечірку на вихідних, а ідеї для приготування коктейлів у вас відсутні, то ви за адресою. Бо ми розкажемо про 5 коктейлів на основі горілки, які варто спробувати. Тим паче, вони надлегкі у приготуванні та з мінімальною кількістю етапів у рецептурі.

Оберіть свій алкогольний настрій в одній з популярних рецептур та приготуйте коктейль на вихідних.

1 – "Космополітен"

Класика, куди без неї! У серіалі "Секс і місто" Керрі Бредшоу частенького куштувала цей коктейль. Але як вияснилось, насправді, то був фейковий напій. Вам рекомендуємо спробувати справжній за класичною рецептурою.

Інгредієнти:

  1. 40 мл горілки;
  2. 20 мл лікеру "Куантро";
  3. 20 мл сік клюкви;
  4. 20 мл лаймового соку.

Спосіб приготування:

  1. З’єднайте всі інгредієнти в посудині;
  2. Додайте лід і струсіть до повного охолодження;
  3. Процідіть у склянку;
  4. Додайте апельсин для дизайну.

Коктейль обов'язково готуйте з гарним настроєм та подавайте у склянці форми "купе".

2 – "Кривава Мері"

Якщо "Космополітен" не для вас, спробуйте "Криваву Мері". До слова, у США його вживають, як засіб для полегшення похмілля. Кажуть, що він виліковує його завдяки поєднанню рослинної основи, солі та алкоголю. Вам рекомендуємо спробувати коктейль ввечері за фільмом і не перебирати з алкоголем, щоб на ранок не користуватися лайфхаком із США.

Інгредієнти:

  1. 50 мл горілки;
  2. 25 мл томатного соку;
  3. 5 мл соку лимона;
  4. 1-2 г солі;
  5. 1 г чорного перцю.

Спосіб приготування:

  1. Холодний томатний сік поєднайте зі спеціями і налийте в склянку;
  2. Долий горілку по лезу ножа – але не з'єднуйте два шари сумішей у склянці;
  3. Долийте лимонний сік;
  4. Келих прикрасьте петрушкою.

Насолоджуйтеся коктейлем маленькими ковтками!

3 – "Камікадзе"

Цей коктейль для тих, хто любить простоту у всьому – бо тут лише три інгредієнти. До слова, ви ж знаєте, що все геніальне – просто і ця фраза ідеально описує "Камікадзе". У приготуванні коктейль легкий і заморочуватися не потрібно. А основне, він смачний і з кислинкою.

Інгредієнти:

  1. Горілка 30 мл;
  2. Апельсиновий лікер 30 мл;
  3. Сік лайму 30 мл.

Спосіб приготування:

  1. З'єднайте всі інгредієнти в шейкері;
  2. Змішуйте протягом 15 секунд;
  3. Перелийте в бокал.

Пийте без льоду та у склянці, яку використовують для подачі популярної "Маргарити".

4 – "Горілчаний Red Bull"

Коктейль з Red Bull завжди актуальний, особливо вдома, коли інгредієнтів не аналогічний спектр, як у барі міста. І для тих, кому ліньки вивчати рецептуру і бодай щось довго змішувати!

Інгредієнти:

  1. Горілка 40 мл;
  2. Red Bull 120 мл;
  3. Лід в кубиках до 5 штук.

Спосіб приготування:

  1. У склянку покладіть лід, додайте горілку та Red Bull;
  2. Інгредієнти перемішайте.

До слова, якщо не хочете заморочуватися з приготуванням льоду до вечірки на вихідних, то скористайтеся лайфхаками з попередньої статті.

5 – "Голуба лагуна"

Варіант коктейлю для тих, хто сумує за морем! "Голубу лагуну" готують і насолоджуються поєднанням у рецептурі з 20-століття. Чому б і вам не спробувати? Але без лікеру "Блю Кюрасао" не обійтися.

Інгредієнти:

  1. Горілка 30 мл;
  2. Лікер "Блю Кюрасао" 30 мл;
  3. Лимонад 120 мл;
  4. Подрібнений лід.

Спосіб приготування:

  1. Заповніть склянку подрібненим льодом.
  2. Додайте інгредієнти і струсіть.
  3. Наповніть келих кубиками льоду, процідіть і вилийте в нього приготовлену суміш.

Подавайте у склянці "хайбол" та насолоджуйтеся напоєм з історією.

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