Ідеальні для вихідних! 5 смачних коктейлів на основі горілки (легкі рецепти)
Ви захочете їх скуштувати
Якщо плануєте влаштувати мінімальну вечірку на вихідних, а ідеї для приготування коктейлів у вас відсутні, то ви за адресою. Бо ми розкажемо про 5 коктейлів на основі горілки, які варто спробувати. Тим паче, вони надлегкі у приготуванні та з мінімальною кількістю етапів у рецептурі.
Оберіть свій алкогольний настрій в одній з популярних рецептур та приготуйте коктейль на вихідних.
Класика, куди без неї! У серіалі "Секс і місто" Керрі Бредшоу частенького куштувала цей коктейль. Але як вияснилось, насправді, то був фейковий напій. Вам рекомендуємо спробувати справжній за класичною рецептурою.
Інгредієнти:
- 40 мл горілки;
- 20 мл лікеру "Куантро";
- 20 мл сік клюкви;
- 20 мл лаймового соку.
Спосіб приготування:
- З’єднайте всі інгредієнти в посудині;
- Додайте лід і струсіть до повного охолодження;
- Процідіть у склянку;
- Додайте апельсин для дизайну.
Коктейль обов'язково готуйте з гарним настроєм та подавайте у склянці форми "купе".
Якщо "Космополітен" не для вас, спробуйте "Криваву Мері". До слова, у США його вживають, як засіб для полегшення похмілля. Кажуть, що він виліковує його завдяки поєднанню рослинної основи, солі та алкоголю. Вам рекомендуємо спробувати коктейль ввечері за фільмом і не перебирати з алкоголем, щоб на ранок не користуватися лайфхаком із США.
Інгредієнти:
- 50 мл горілки;
- 25 мл томатного соку;
- 5 мл соку лимона;
- 1-2 г солі;
- 1 г чорного перцю.
Спосіб приготування:
- Холодний томатний сік поєднайте зі спеціями і налийте в склянку;
- Долий горілку по лезу ножа – але не з'єднуйте два шари сумішей у склянці;
- Долийте лимонний сік;
- Келих прикрасьте петрушкою.
Насолоджуйтеся коктейлем маленькими ковтками!
Цей коктейль для тих, хто любить простоту у всьому – бо тут лише три інгредієнти. До слова, ви ж знаєте, що все геніальне – просто і ця фраза ідеально описує "Камікадзе". У приготуванні коктейль легкий і заморочуватися не потрібно. А основне, він смачний і з кислинкою.
Інгредієнти:
- Горілка 30 мл;
- Апельсиновий лікер 30 мл;
- Сік лайму 30 мл.
Спосіб приготування:
- З'єднайте всі інгредієнти в шейкері;
- Змішуйте протягом 15 секунд;
- Перелийте в бокал.
Пийте без льоду та у склянці, яку використовують для подачі популярної "Маргарити".
Коктейль з Red Bull завжди актуальний, особливо вдома, коли інгредієнтів не аналогічний спектр, як у барі міста. І для тих, кому ліньки вивчати рецептуру і бодай щось довго змішувати!
Інгредієнти:
- Горілка 40 мл;
- Red Bull 120 мл;
- Лід в кубиках до 5 штук.
Спосіб приготування:
- У склянку покладіть лід, додайте горілку та Red Bull;
- Інгредієнти перемішайте.
До слова, якщо не хочете заморочуватися з приготуванням льоду до вечірки на вихідних, то скористайтеся лайфхаками з попередньої статті.
Варіант коктейлю для тих, хто сумує за морем! "Голубу лагуну" готують і насолоджуються поєднанням у рецептурі з 20-століття. Чому б і вам не спробувати? Але без лікеру "Блю Кюрасао" не обійтися.
Інгредієнти:
- Горілка 30 мл;
- Лікер "Блю Кюрасао" 30 мл;
- Лимонад 120 мл;
- Подрібнений лід.
Спосіб приготування:
- Заповніть склянку подрібненим льодом.
- Додайте інгредієнти і струсіть.
- Наповніть келих кубиками льоду, процідіть і вилийте в нього приготовлену суміш.
Подавайте у склянці "хайбол" та насолоджуйтеся напоєм з історією.
Нещодавно ми розповіли про редизайн вина від Post Malone.
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