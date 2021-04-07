Відомо ТОП-50 брендів вина за версією Drinks International. Дізнайтеся, хто посів перше місце!
Формували список експерти з 48 країн світу
Журнал Drinks International опублікував список найпопулярніших 50-ти брендів вина з усього світу на власному сайті, які рекомендує пити в 2021 році.
11 рік поспіль міжнародний журнал про алкогольну індустрію Drinks International оприлюднює рейтинг найпопулярніших одиниць вина. Їх варто взяти до уваги любителям напою!
Аналізувала цьогоріч ринок та формувала список брендів вина академія, яка складається з винних експертів, покупців, сомельє, власників барів та письменників з 48 різних країн.
У першу десятку рейтингу ввійшли:
- Familia Torres (Іспанія);
- Catena (Аргентина);
- Vega Sicilia (Іспанія);
- Henschke (Австралія);
- Concha y Toro (Чилі);
- Penfolds (Австралія);
- Domaine de la Romanée-Conti (Франція);
- CVNE (Іспанія);
- Antinori (Італія);
- Château Musar (Ліван).
Перше місце отримав бренд Familia Torres із Іспанії, який вразив академію стабільністю та якістю вин. Друге місце посів Catena з Аргентини, який назвали найбільш вшанованим винним брендом у Південній Америці. Третім фінішував іспанський бренд – Vega Sicilia з цікавим смаковим поєднанням.
Загалом європейські бренди фігурували у списку 29 разів із 50-ти.
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