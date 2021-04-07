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Відомо ТОП-50 брендів вина за версією Drinks International. Дізнайтеся, хто посів перше місце!

Сьогодні, 11:22

Формували список експерти з 48 країн світу

Журнал Drinks International опублікував список найпопулярніших 50-ти брендів вина з усього світу на власному сайті, які рекомендує пити в 2021 році.

11 рік поспіль міжнародний журнал про алкогольну індустрію Drinks International оприлюднює рейтинг найпопулярніших одиниць вина. Їх варто взяти до уваги любителям напою!

Фото: Pexels

Аналізувала цьогоріч ринок та формувала список брендів вина академія, яка складається з винних експертів, покупців, сомельє, власників барів та письменників з 48 різних країн.

У першу десятку рейтингу ввійшли:

  1. Familia Torres (Іспанія);
  2. Catena (Аргентина);
  3. Vega Sicilia (Іспанія);
  4. Henschke (Австралія);
  5. Concha y Toro (Чилі);
  6. Penfolds (Австралія);
  7. Domaine de la Romanée-Conti (Франція);
  8. CVNE (Іспанія);
  9. Antinori (Італія);
  10. Château Musar (Ліван).

Перше місце отримав бренд Familia Torres із Іспанії, який вразив академію стабільністю та якістю вин. Друге місце посів Catena з Аргентини, який назвали найбільш вшанованим винним брендом у Південній Америці. Третім фінішував іспанський бренд – Vega Sicilia з цікавим смаковим поєднанням.

Загалом європейські бренди фігурували у списку 29 разів із 50-ти.

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