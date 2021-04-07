Відомо ТОП-50 брендів вина за версією Drinks International. Дізнайтеся, хто посів перше місце!

Формували список експерти з 48 країн світу

Журнал Drinks International опублікував список найпопулярніших 50-ти брендів вина з усього світу на власному сайті, які рекомендує пити в 2021 році.

11 рік поспіль міжнародний журнал про алкогольну індустрію Drinks International оприлюднює рейтинг найпопулярніших одиниць вина. Їх варто взяти до уваги любителям напою!

Фото: Pexels

Аналізувала цьогоріч ринок та формувала список брендів вина академія, яка складається з винних експертів, покупців, сомельє, власників барів та письменників з 48 різних країн.

У першу десятку рейтингу ввійшли:

Familia Torres (Іспанія); Catena (Аргентина); Vega Sicilia (Іспанія); Henschke (Австралія); Concha y Toro (Чилі); Penfolds (Австралія); Domaine de la Romanée-Conti (Франція); CVNE (Іспанія); Antinori (Італія); Château Musar (Ліван).

Перше місце отримав бренд Familia Torres із Іспанії, який вразив академію стабільністю та якістю вин. Друге місце посів Catena з Аргентини, який назвали найбільш вшанованим винним брендом у Південній Америці. Третім фінішував іспанський бренд – Vega Sicilia з цікавим смаковим поєднанням.

Загалом європейські бренди фігурували у списку 29 разів із 50-ти.

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