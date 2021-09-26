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Що потрібно знати перед поїздкою на відпочинок до Будапешта (особистий досвід)

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
26 вересня, 10:05
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Що цікавого можна відвідати в Угорщині і її столиці Будапешті, куди взагалі не варто ходити, у скільки обійдеться їжа, житло і розваги – детально розповім в матеріалі
На відпочинку в Будапешті варто відвідати купальні Сечені і прогулятися до парламенту
На відпочинку в Будапешті варто відвідати купальні Сечені і прогулятися до парламенту / Фото: Колаж: Сьогодні, Юлія Мавріна

В Угорщину, "королеву Дунаю", і її столицю – Будапешт я закохана давно: це місто зелених парків, архітектури, що зачаровує погляд, спа-салонів, купалень, місць для релаксу, смачної і недорогої їжі.

Їхати до Угорщини в середині вересня – саме воно: температура вдень в цей час досягає +27, і навіть вище, а ввечері – тепло і приємно. Тим більше що гуляти, відвідувати музеї, кафе або кататися на кораблі Дунаєм можна без обмежень: карантин в Угорщині повністю скасований.

Як в'їхати до Угорщини українцям

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Мій вибір припав на Будапешт ще й тому, що Угорщина повністю зняла обмеження на в'їзд землею (через наземні пункти пропуску): жодних ПЛР-тестів або пред'явлення вакцинальних сертифікатів. Пред'являєте на кордоні біометричний закордонний паспорт і спокійно в'їжджаєте до Угорщини.

А в самій країні карантин повністю скасований: ні на вулицях, ні в магазинах, ні в кафе, ні в транспорті не потрібно надягати маску. У масках містом ходять буквально одиниці.

У кафе, на вулицях, в магазинах – всюди в Будапешті можна ходити без масок
У кафе, на вулицях, в магазинах – всюди в Будапешті можна ходити без масок / Фото: Юлія Мавріна, Сьогодні, Юлія Мавріна

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Якщо ж ви збираєтеся летіти до Угорщини, тоді потрібно або пред'являти на кордоні сертифікат про вакцинацію з повним курсом щеплень від COVID-19 (Угорщина визнає українські сертифікати), або ж, якщо щеплень немає, робити ПЛР-тест не раніше ніж за 72 години до в'їзду.

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Тобто з моменту здачі аналізу до моменту в'їзду до Угорщини цей строк перевищувати не можна. Незважаючи на те, що я пройшла повний курс вакцинації, до Будапешта я їхала з компанією друзів з Ужгорода на автобусі.

Що вигідніше: летіти чи їхати землею

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На момент моєї відпустки не було прямих лоукостерів з Києва: тільки з пересадкою і в дуже незручний час. Пізніше до нас приєдналася подруга: вона летіла з Києва з пересадкою в Одесі, переліт туди і назад обійшовся їй в 120 євро.

Я ж витратила на дорогу туди і назад 85 євро: до вартості входить поїздка потягом з Києва до Ужгорода і назад, а також автобус Ужгород/Будапешт і назад. Мінус в тому, що так піде більше часу. Плюс – тусовка в Ужгороді з його затишними вуличками і смачною, дешевою їжею в кафе і ресторанах.

Чим же приваблює Будапешт і Угорщина

Столиця Угорщини – водночас і молоде, і дуже древнє місто. Свій неповторний вигляд, в який закохуєшся відразу, Будапешт придбав з моменту об'єднання трьох стародавніх міст – Буди, Обуди і Пешта в один (так 1873 року з'явився Будапешт) і до початку Першої світової війни.

Незважаючи на те, що в Угорщині немає моря, це місто вважається курортом. У понад 100 підземних свердловинах і джерелах Будапешта вирують термальні води. Тому тисячі туристів щороку прагнуть поніжитися в купальнях або відвідати турецькі лазні.

Завдяки купальням Сечені і озеру Балатон Угорщина вважається курортом
Завдяки купальням Сечені і озеру Балатон Угорщина вважається курортом / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита Угорщина і своїм "морем" – озером Балатон, яке знаходиться приблизно за 100 км від Будапешта і вважається найбільшим в центральній Європі. Тут теж повнісінько зон відпочинку з термальними і мінеральними джерелами.

У Дунаї купатися не можна, вода брудна, зате можна замовити екскурсію на кораблі і насолодитися видами з двох сторін міста, які розділяє річка. У вересні в Угорщині набагато тепліше, ніж в Україні: я їхала з Будапешта в спеку +30.

Висновок! Угорщина – відмінна альтернатива морському відпочинку. Тут можна поєднати масу активностей: поправити здоров'я і розслабитися в термальних водах, позасмагати, насолодитися пам'ятками і недорого, смачно поїсти.

Що подивитися в Будапешті

Я обожнюю Будапешт за те, що вулицями цього міста можна бродити годинами буквально з відкритим ротом: об'єктив фотоапарата краще взагалі не закривати. Будівля парламенту, площа Героїв, Дунай на заході – тільки встигай клацати "затвором".

Купальні Сечені і міський парк

Це одна з головних визначних пам'яток Будапешта: сама будівля купалень, побудована в період з 1909 по 1913 рр., дуже гарна і виконана в необарочному стилі. Поплескатися в купальнях коштує від 24 євро: це найбільший банний комплекс в Будапешті і Європі.

До речі, якщо ви хочете заощадити на купальнях, то відвідайте купальні Рудаш: просто поплескатися в водах вам обійдеться близько 10 євро. У столиці Угорщини багато інших купалень, спа-салонів і басейнів: просто погугливши, можна знайти прийнятну для кожного ціну.

Купальні ж, названі на честь угорського політика-реформатора графа Іштвана Сечені, розташовані на території великого міського парку Варошлігет, неподалік площі Героїв . І парк, і площа – теж місцеві визначні пам'ятки, які варто відвідати.

Площа Героїв і музей в парку Варошлігет – улюблені місця відпочинку місцевих жителів і туристів
Площа Героїв і музей в парку Варошлігет – улюблені місця відпочинку місцевих жителів і туристів / Фото: Сьогодні, Світлана Євсєєва

Площа Героїв вражає своєю архітектурою (до речі – поруч знаходиться центр обслуговування туристів, де можна скористатися безкоштовним вайфаєм, зарядити телефон, сходити в туалет і т.д.). Від площі неспішно можна пройти до парку, де люблять відпочивати як місцеві, так і туристи.

Тут можна покататися на катамаранах або просто повалятися на газоні, насолоджуючись видами. У цьому ж парку знаходиться столичний цирк, зоопарк, пам'ятник Аноніму, музей транспорту, а також знаменитий ресторан Будапешта "Гундель", якому вже понад 150 років.

Будівля парламенту і набережна Дунаю

Будівля угорського парламенту вражає переплетенням неоготичної архітектури та паризького боз-арту. Це одне з найкрасивіших місць: можна просто погуляти навколо і пофотографуватися на його тлі або замовити екскурсію.

Підійти до парламенту цього разу близько не вийшло: будівлю оточили через приїзд Папи Римського
Підійти до парламенту цього разу близько не вийшло: будівлю оточили через приїзд Папи Римського / Фото: Юлія Мавріна

Цього разу підійти близько до парламенту не вдалося: моя подорож збіглася з візитом до Будапешта Папи Римського Франциска. Будівля парламенту була оточена, всюди натягнуті попереджувальні стрічки, повно поліції, включаючи центральні вулиці.

Набережна Дунаю

А ось набережною можна було гуляти без обмежень: тут відкривається мальовничий вид на Буду, сам Дунай, мости Будапешта (які теж сміливо можна назвати місцевими пам'ятками) та покататися річкою на кораблику. Я брала екскурсію на 1,5 години, до якої входила розповідь гіда і частування шампанським (вартість – 20 євро).

Гуляючи набережною, обов'язково підійдіть до меморіалу жертвам Голокосту, який встановлений прямо на набережній. Композиція з 60 пар чавунних туфель, черевиків, дитячих сандалій, що стоять біля краю води, викликає сльози на очах.

Гуляючи набережною, обов'язково підійдіть до меморіалу жертвам Голокосту
Гуляючи набережною, обов'язково підійдіть до меморіалу жертвам Голокосту / Фото: Сьогодні, Юлія Мавріна

Євреїв привозили на розстріл до набережної під час Другої світової війни, змушували зняти взуття: кількість убитих – тисячі... такі жахливі моменти історії важливо пам'ятати. Від меморіалу на набережній можна перейти з Пешта на сторону Буди ланцюговим мостом (він же – міст Сечені).

Мости Будапешта і острів Маргіт

Ланцюговий міст – найкрасивіший і найвідвідуваніший туристами, прикрашений скульптурами левів. Щоправда, зараз він закритий на реконструкцію. У Будапешті всього 8 мостів, і кожен з них – унікальний. Най-най з них, на мій погляд – це міст Ержебет, названий на честь улюблениці підданих імператриці Сісі (Єлизавети).

А також міст Свободи: його ажурна на вигляд конструкція важить близько 5 тонн. А кожен стовп на мосту прикрашений скульптурою міфічного птаха турул. Якщо вам дозволить час, то пройдіться (або пропливіть на кораблику під ним) мостом Маргарет (він же – Маргіт, названий на честь принцеси Маргіт).

Ланцюговий міст особливо загадковий в негоду, а міст Маргіт – вночі
Ланцюговий міст особливо загадковий в негоду, а міст Маргіт – вночі / Фото: Колаж: Сьогодні

Звідси можна потрапити на острів Маргіт, який розкинувся між Пештом і Будою: це воістину зелений райський куточок в середині галасливого міста. Тут велика паркова зона з пішохідними доріжками, руїни домініканського монастиря, музичний фонтан, термальні води і басейни, літні кафе, бари і ресторани. Якщо ж гуляти островом немає часу або бажання – тоді вирушайте на сторону Буди, через міст до Рибальського бастіону.

Рибальський бастіон і Будайська фортеця – краси Буди

Рибальський бастіон, зведений з білого каменю на Кріпосному пагорбі в Буді, на правому березі річки Дунай, нагадує декорації до казкового фільму. Тут за часів Середньовіччя рибалки продавали свій улов прямо на площі. Звідси відкривається чудова панорама на Пешт: відмінне місце для пам'ятних селфі.

З Рибальського бастіону відкривається чудова панорама на Пешт, а сам комплекс схожий на казковий замок
З Рибальського бастіону відкривається чудова панорама на Пешт, а сам комплекс схожий на казковий замок / Фото: Колаж: Сьогодні

На території комплексу безліч цікавих локацій: пам'ятник засновнику Угорщини та національному герою Іштвану Великому, готична церква, каплиця і т.д. Я особисто кілька разів бувала в Будапешті і завжди ходила до Рибальського бастіону через Ланцюговий міст.

Піднятися на пагорб також можна на фунікулері "Шіклі", який входить до списку спадщини ЮНЕСКО. Від площі Адама Кларка: він привезе прямо до Будайської фортеці, де розташована резиденція угорських королів. Можна відразу відправитися до фортеці: помилуватися королівським палацом, зробити шикарні фото і потім пішки прогулятися до Рибальського бастіону.

Покататися на фунікулері коштує близько 120 грн в одну сторону (1400 форинтів або близько 4 євро). Побувати на Кріпосному пагорбі обов'язково варто – панорама захоплює дух, а архітектура приводить у невимовне захоплення.

Ціни в Будапешті

Скажу прямо – в Будапешті можна відпочити як бюджетно з максимумом задоволень, так і гульнути на "широку ногу". Пройдемося цінами на харчування, проживання, сувеніри та транспорт.

Проживання

Ми з подругами зняли апартаменти в Пешті, забукавши житло на airbnb (в Буді житло дорожче, це вважається багатшим районом), неподалік залізничного вокзалу. І до визначних пам'яток неспішно гуляли пішки. Вийшло 13 євро (близько 400 грн) за ніч з особи за 2-кімнатні апартаменти з вітальнею (жили вчотирьох).

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Лайфхак: бажаючі заощадити на житлі можуть вказати в кількості гостей менше людей, а заселитися більшою кількістю. Зустрічатися з господарями житла не доведеться: вам дадуть код від електронного або цифрового замка, і ви потрапите до квартири.

Оскільки в цей період, як я вже сказала, до Угорщина приїжджав Папа, то ціни на оренду житла теж "злетіли" і вибір житла був обмежений, все розхватали. Для порівняння: я була в Будапешті до карантину 2019 року, тоді зняли апартаменти на 4-х краще і всього за 5 хвилин ходьби від парламенту за 10 євро з людини.

Їжа в кафе і ціни на продукти

Угорщина – просто гастрономічний рай. Скільки тут бувала – жодного разу не траплялася неякісна їжа, обійшлося без харчових отруєнь: хоча їла і вуличну їжу, і ресторанну, і продукти з супермаркетів.

Рахунок на чотирьох за сніданок в центрі Будапешта становив 842 гривні (9493 форинти)
Рахунок на чотирьох за сніданок в центрі Будапешта становив 842 гривні (9493 форинти) / Фото: Сьогодні, Світлана Євсєєва

Цього разу на національні гуляш і бограч не тягнуло (тим більше, що бограча ми наїлися в Ужгороді). Для сніданків вибрали кафе з європейською кухнею: страва з трьох яєць з беконом, грінки, салат з руколи і помідорів чері, кава і апельсиновий фреш обійшлися в суму близько 200 грн.

До речі, важливий момент: якщо ви розраховуватиметеся готівкою в євро, то здачу вам дадуть все одно в форинтах. У місцевій валюті легко заплутатися (1000 форинтів=89 гривень), а решту дрібницю в обмінниках не приймуть. Тому намагайтеся за максимумом розраховуватися валютною карткою, я так і робила.

Ціни на продукти в супермаркетах Будапешта, пораховані в гривні, – деколи дешевше київських
Ціни на продукти в супермаркетах Будапешта, пораховані в гривні, – деколи дешевше київських / Фото: Сьогодні, Світлана Євсєєва

Решта на картці євро я потім перекинула на свою гривневу картку, а форинти взагалі не купувала. В крайньому випадку, якщо знадобиться місцева валюта, – то можна зняти гроші в будь-якому банкоматі. Ціни ж на продукти в угорських супермаркетах радують ще більше: 100-грамова нарізка салямі – від 30 до 50 грн, питний йогурт (500 мл) – 26 грн; баночка маринованих огірочків (680 грам) – 30 грн.

Транспорт

Я спеціально орендувала житло так, щоб до найпотрібніших місць можна було гуляти пішки. Але вартість в метро і наземному транспорті в Будапешті приблизно однакова: 350 форинтів коштує поїздка на метро (в середньому – 31 грн). За цим ж квитком можна їздити в межах однієї лінії ще годину.

Сувеніри

На пам'ять про Будапешт можна купити як листівку за 50 євроцентів, запальничку з видом Будапешта за 2 євро, так і, наприклад, футболку за 20 євро. Хочете заощадити – купіть щось в супермаркеті. Наприклад, пляшка хорошого місцевого Шато Чизай обійдеться в 150 грн . У центрі міста сувеніри коштують дорожче.

Що не подобається в Будапешті

Будапешт – місто контрастів: на вулиці з шикарною архітектурою може трапитися проміжок з брудним асфальтом, запахом сечі і сплячими безхатьками. Також серед цілком респектабельних районів може бути вулиця "червоних ліхтарів" – цього разу, як виявилося, ми орендували житло саме на такий.

З вікна орендованого житла видно бар на вулиці "червоних ліхтарів", а поруч у парку – старовинні фонтани
З вікна орендованого житла видно бар на вулиці "червоних ліхтарів", а поруч у парку – старовинні фонтани / Фото: Сьогодні, Юлія Мавріна

Щоб потрапити до квартири, яка була цілком цивільна, з кондиціонером, чистою постільною білизною, рушниками та всім іншим, потрібно було пройти через бар на першому поверсі і хостел на другому (ми жили на третьому), де пахло марихуаною. А на сходах чергував дивний тип – ми з подругами вирішили, що це сутенер або наркодилер. Але все обійшлося без пригод.

Порада від моїх угорських друзів: якщо ви відпочиваєте жіночою компанією, то не ходіть поодинці в пізній час, навіть центром міста. Будапешт ділиться на 23 райони, так ось, в районі Йожефварош № 8, незважаючи на те, що він знаходиться в історичній частині Пешта, не "світіть" гаманцями і мобільними телефонами.

Ходити по вулицях Будапешта, особливо ввечері, дівчатам краще компанією
Ходити по вулицях Будапешта, особливо ввечері, дівчатам краще компанією / Фото: Юлія Мавріна

Підсумуємо! Як би там не було – їхати до Будапешта чи ні, вирішувати вам, але це місто точно нікого не залишить байдужим. Якщо ви не любите подорожувати "дикунами", як люблю я, то можна придбати тур. Я так робила 2018 року: вас привезуть, поселять, нагодують і запропонують культурно-розважальну програму.

Також ми писали про те, що потрібно знати перед відпочинком в Греції.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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