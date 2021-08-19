Безпечний туризм в 2021 понад усе! Ми з тревел-експертом розповімо, які особливості COVID-страхування треба врахувати та чи варто його купувати

COVID-страхування для туристів під час коронавірусу: що варто знати і де купити

Про COVID-страхування поговорили з Ковтун Ганною, яка нещодавно нам розповідала про ТОП-5 курортів для відпочинку восени.

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Спеціаліст в питаннях туризму Ковтун Ганна / Фото: пресслужба

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До яких країн обов’язкове COVID-страхування?

Одні з країн, де вимагають медичну страховку від COVID-19 при в’їзді, – Туреччина, Єгипет, Албанія, Сейшельські острови, ОАЕ, Куба, Мексика, Таїланд, Бельгія, Данія, Ізраїль, Мальдіви, Шри-Ланка та Чорногорія.

Обов’язковою умовою для в’їзду до країн Шенгенської зони є наявність медичного поліса. Зокрема, Іспанія, яка нещодавно відкрила свої кордони, вимагає поліс з покриттям від COVID.

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Якщо страхування буде відсутнє при в’їзді до країни, де воно обов’язкове, то туриста можуть не пропустити / Фото: Unsplash

Але тревел-експерт рекомендує купувати страховий поліс до будь-якої країни, яку ви збираєтеся відвідати. Бо краще заплатити орієнтовно 200 гривень та застрахувати себе від небажаних неочікуваностей.

Перед плануванням поїздки перевірте актуальну інформацію щодо в’їзду на інтерактивній мапі МЗС.

Де купити COVID-страхування і скільки часу треба витратити?

Якщо ви їдете у відпустку за пакетним туром, про який потурбувався оператор, то не хвилюйтеся про самостійне придбання коронавірусного страхування. Бо воно входить у вартість туру.

Якщо у вас самостійна подорож, то придбайте страховий поліс в одній з онлайн-компаній. Їх сотні, одні з популярних – "Оранта", Vuso та "ТАС". Процедура придбання займає декілька хвилин, тож деякі туристи купують її одразу в аеропорті.

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Також рекомендуємо скористатися додатком Hotline finance, де представлено перелік страхувань з прайсом від різних компаній.

Як оформити COVID-страхування та яка його ціна?

Для оформлення достатньо обрати напрямок, дати поїздки та вік туриста. Від віку мандрівника, країни призначення, кількості днів перебування, пунктів, які покриває страхування, та франшизи залежить ціна полісу. Орієнтовний прайс стартує від 200 гривень.

Звертайте увагу на вказану франшизу під час придбання, бо вона затверджує, яку суму страхова компанія вам не відшкодовує, якщо станеться нещасний випадок. Наприклад, якщо це 30% від суми, то їх ви самостійно оплатите, а решту відшкодує компанія.

В прайс пакетних турів входить стандартний поліс, який коштує до 3% від загальної суми із можливою виплатою до 30 тис. євро за нещасні випадки. Але мандрівник може купити страхування з додатковими "плюшками", якщо доплатить.

Для оформлення COVID-страхування достатньо обрати напрямок, дати поїздки та вік туриста / Фото: Depositphotos

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Щодо поліса для самостійних подорожей, то ви також обираєте пакет послуг в компанії, який відповідає вашим вимогам. Наприклад, в VUSO пропонують пакет XL за 320 гривень, який відшкодує витрати на тестування та лікування застрахованої особи від COVID-19 (за наявності позитивного результату тестування) в межах страхової суми договору страхування. Але обсервація не покривається. Якщо хочете, щоб останній згаданий пункт також оплатили, то купуйте дорожчий поліс.

Якщо ви часто подорожуєте, то придбайте страховий поліс на рік. Його ціна стартує орієнтовно від 1200 гривень.

Скільки грошей можуть відшкодувати?

Сума грошей, яку виплачують залежить від умов компанії, де ви придбали страхування, а також конкретного випадку. Наприклад, за діагностування коронавірусу можна отримати орієнтовно до 5 тис. гривень, якщо буде ускладнення (пневмонія), то до 25 тис. гривень. Туристу, який перебуватиме в реанімації з коронавірусом, відшкодують до 125 тис. гривень, а за летальний випадок – до 200 тис. гривень.

Сума грошей, яку виплачують залежить від умов компанії

Що ще варто врахувати туристу?

Звертайте увагу на тип страхування, який вам потрібен при виборі конкретного поліса, а також перелік країн, на які він розповсюджується.

Коли обираєте страхову компанію, то перевірте її ліцензію, а також відсоток виплат клієнтам на офіційному сайті.

Якщо стався казус під час відпочинку, то одразу телефонуйте на гарячу лінію полісу.

І найголовніше: якщо страхування буде відсутнє при в’їзді до країни, де воно обов’язкове, то туриста можуть не пропустити.

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