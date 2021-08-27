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Де відпочити в оксамитовий сезон без ПЛР-тесту і найдешевше: поради від мандрівників

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 серпня, 16:18
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Зараз деякі країни приймають українців без ПЛР-тесту і навіть без щеплення. Ще один плюс – восени відпочинок в рази дешевше, ніж влітку
Де відпочити в оксамитовий сезон в Україні та за кордоном
Де відпочити в оксамитовий сезон в Україні та за кордоном / Фото: Pinterest

Календарно оксамитовий сезон починається з 15 вересня і триває до кінця жовтня. В цей час дійсно можна заощадити як подорожуючи по Україні, так і за її межі.

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Тури в оксамитовий сезон дешевші, ніж влітку приблизно на 200 доларів. Про це програмі "Сьогодні" на телеканалі "Україна" розповіла Марина Коломієць, яка відвідала вже 24 країни.

Готелі хочуть заманити туристів, тому ціни роблять менші. У туристичному агентстві зазначають, що попит на відпочинок восени серед українців є, та й пропозицій хоч греблю гати.

Італія просить ПЛР та ізоляцію 5 днів, але Іспанія готова прийняти туристів без тесту, без вакцинації, без самоізоляції.

Скільки коштує тур по Європі в оксамитовий сезон

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Тур європейськими країнами на п'ять днів коштує близько 500 доларів для одного мандрівника. І Єгипет, і Туреччина, через провальний минулорічний туристичний сезон, приймають туристів без щеплення і самоізоляції, йдеться в сюжеті.

В оксамитовий сезон українцям можна відпочити в Туреччині
В оксамитовий сезон українцям можна відпочити в Туреччині / Фото: Unsplash

Тиждень проживання обійдеться приблизно в 300 доларів з людини. Однак ці умови залежать від епідеміологічної ситуації в країнах.

Де відпочити в оксамитовий сезон в Україні

Серед варіантів на оксамитовий сезон чимало пропозицій і в Україні. Наприклад, шестиденний тур на Херсонщину буде коштувати 3,5 тисячі гривень за одну людину.

Херсонщина / Фото: Maryna Nikolaieva on Unsplash
Херсонщина / Фото: Maryna Nikolaieva on Unsplash

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П'ять днів в Карпатах обійдеться на тисячу дешевше. Одноденні поїздки в Сумську, Полтавську і Чернігівську області – до 500 гривень з людини.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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