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Что нужно знать перед поездкой на отдых в Будапешт (личный опыт)

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
26 сентября, 10:05
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Что интересного можно посетить в Венгрии и ее столице Будапеште, куда вообще не стоит ходить, во сколько обойдется еда, жилье и развлечения – подробно расскажу в материале
На отдыхе в Будапеште стоит посетить купальни Сеченьи и прогуляться к парламенту
На отдыхе в Будапеште стоит посетить купальни Сеченьи и прогуляться к парламенту / Фото: Коллаж: Сегодня, Юлия Маврина

В Венгрию, "королеву Дуная", и ее столицу – Будапешт я влюблена давно: это город зеленых парков, завораживающей взгляд архитектуры, спа-салонов, купален, мест для релакса, вкусной и недорогой еды.

Ехать в Венгрию в середине сентября – самое оно: температура днем в это время достигает +27, и даже выше, а вечером – тепло и приятно. Тем более что гулять, посещать музеи, кафе или кататься на корабле по Дунаю можно без ограничений: карантин в Венгрии полностью отменен.

Как въехать в Венгрию украинцам

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Мой выбор пал на Будапешт еще и потому, что Венгрия полностью сняла ограничения на въезд по земле (через наземные пункты пропуска): никаких ПЦР-тестов или предъявления прививочных сертификатов. Предъявляете на границе биометрический загранпаспорт и спокойно въезжаете в Венгрию.

А в самой стране карантин полностью отменен: ни на улицах, ни в магазинах, ни в кафе, ни в транспорте не нужно надевать маску. В масках по городу ходят буквально единицы.

В кафе, на улицах, в магазинах, – везде в Будапеште можно ходить без масок
В кафе, на улицах, в магазинах, – везде в Будапеште можно ходить без масок / Фото: Юлия Маврина, Сегодня, Юлия Маврина

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Если же вы собираетесь лететь в Венгрию, тогда нужно либо предъявлять на границе сертификат о вакцинации с полным курсом прививок от COVID-19 (Венгрия признает украинские сертификаты), или же, если прививок нет, делать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до въезда.

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То есть с момента сдачи анализа до момента въезда в Венгрию данный срок превышать нельзя. Несмотря на то, что я прошла полный курс вакцинации, в Будапешт я ехала с компанией друзей из Ужгорода на автобусе.

Что выгоднее: лететь или ехать по земле

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На момент моего отпуска не было прямых лоукостеров из Киева: только с пересадкой и в очень неудобное время. Позже к нам присоединилась подруга: она летела из Киева с пересадкой в Одессе, перелет туда и обратно обошелся ей в 120 евро.

Я же потратила на дорогу туда и обратно 85 евро: в стоимость входит поездка на поезде из Киева в Ужгород и обратно, а также автобус Ужгород/Будапешт и обратно. Минус в том, что так уходит больше времени. Плюс – тусовка в Ужгороде с его уютными улочками и вкусной, дешевой едой в кафе и ресторанах.

Чем же привлекает Будапешт и Венгрия

Столица Венгрии – одновременно и молодой, и очень древний город. Свой неповторимый облик, в который влюбляешься сразу, Будапешт приобрел с момента объединения трех древних городов – Буды, Обуды и Пешта в один (так в 1873 году появился Будапешт) и до начала Первой мировой войны.

Несмотря на то, что в Венгрии нет моря, этот город считается курортом. В более 100 подземных скважинах и источниках Будапешта бурлят термальные воды. Поэтому тысячи туристов ежегодно стремятся понежиться в купальнях или посетить турецкие бани.

Благодаря купальням Сеченьи и озеру Балатон Венгрия считается курортом
Благодаря купальням Сеченьи и озеру Балатон Венгрия считается курортом / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменита Венгрия и своим "морем" – озером Балатон, которое находится примерно в 100 км от Будапешта и считается самым большим в центральной Европе. Здесь тоже полным-полно зон отдыха с термальными и минеральными источниками.

В Дунае купаться нельзя, вода грязная, зато можно заказать экскурсию на корабле и насладиться видами с двух сторон города, которые разделяет река. В сентябре в Венгрии намного теплее, чем в Украине: я уезжала из Будапешта в жару +30.

Вывод! Венгрия – отличная альтернатива морскому отдыху. Здесь можно совместить массу активностей: поправить здоровье и расслабиться в термальных водах, позагорать, насладиться достопримечательностями и недорого, вкусно поесть.

Что посмотреть в Будапеште

Я обожаю Будапешт за то, что по улицам этого города можно бродить часами буквально с открытым ртом: объектив фотоаппарата лучше вообще не закрывать. Здание парламента, площадь Героев, Дунай на закате – только успевай щелкать "затвором".

Купальни Сеченьи и городской парк

Это одна из главных достопримечательностей Будапешта: само здание купален, построенное в период с 1909 по 1913 гг., очень красивое и выполнено в необарочном стиле. Поплескаться в купальнях стоит от 24 евро: это самый большой банный комплекс в Будапеште и Европе.

Кстати, если вы хотите сэкономить на купальнях, то посетите купальни Рудаш: просто поплескаться в водах вам обойдется около 10 евро. В столице Венгрии много других купален, спа-салонов и бассейнов: просто погуглив, можно найти приемлемую для каждого цену.

Купальни же, названные в честь венгерского политика-реформатора графа Иштвана Сеченьи, расположены на территории большого городского парка Варошлигет, неподалеку от площади Героев. И парк, и площадь – тоже местные достопримечательности, которые стоит посетить.

Площадь Героев и музей в парке Варошлигет – любимые места отдыха местных жителей и туристов
Площадь Героев и музей в парке Варошлигет – любимые места отдыха местных жителей и туристов / Фото: Сегодня, Светлана Евсевва

Площадь Героев впечатляет своей архитектурой (кстати – рядом находится центр обслуживания туристов, где можно воспользоваться бесплатным вайфаем, зарядить телефон, сходить в туалет и т.д.). От площади неспешно можно пройти до парка, где любят отдыхать как местные, так и туристы.

Здесь можно покататься на катамаранах или просто поваляться на газоне, наслаждаясь видами. В этом же парке находится столичный цирк, зоопарк, памятник Анониму, музей транспорта, а также знаменитый ресторан Будапешта "Гундель", которому уже более 150 лет.

Здание парламента и набережная Дуная

Здание венгерского парламента впечатляет переплетением неоготической архитектуры и парижского боз-арта. Это одно из самых красивых мест: можно просто погулять вокруг и пофотографироваться на его фоне или заказать экскурсию.

Подойти к парламенту в этот раз близко не вышло: здание оцепили из-за приезда Папы Римского
Подойти к парламенту в этот раз близко не вышло: здание оцепили из-за приезда Папы Римского / Фото: Юлия Маврина

В этот раз подойти близко к парламенту не удалось: мое путешествие совпало с визитом в Будапешт Папы Римского Франциска. Здание парламента было оцеплено, везде натянуты предупреждающие ленты, полно полиции, включая центральные улицы.

Набережная Дуная

А вот по набережной можно было гулять без ограничений: здесь открывается живописный вид на Буду, сам Дунай, мосты Будапешта (которые тоже смело можно назвать местными достопримечательностями) и покататься по реке на кораблике. Я брала экскурсию на 1,5 часа, в которую входил рассказ гида и угощение шампанским (стоимость – 20 евро).

Гуляя по набережной, обязательно подойдите к мемориалу жертвам Холокоста, который установлен прямо на набережной. Композиция из 60 пар чугунных туфель, башмаков, детских сандалий, стоящих у края воды, вызывает слезы на глазах.

Гуляя по набережной, обязательно подойдите к мемориалу жертвам Холокоста
Гуляя по набережной, обязательно подойдите к мемориалу жертвам Холокоста / Фото: Сегодня, Юлия Маврина

Евреев привозили на расстрел к набережной во время Второй мировой войны, заставляли снять обувь: количество убитых – тысячи… такие ужасные моменты истории важно помнить. От мемориала на набережной можно перейти из Пешта на сторону Буды по Цепному мосту (он же – мост Сеченьи).

Мосты Будапешта и остров Маргит

Цепной мост - самый красивый и посещаемый туристами, украшенный скульптурами львов. Правда, в данный момент он закрыт на реконструкцию. В Будапеште всего 8 мостов, и каждый из них – уникален. Самые-самые из них, на мой взгляд – это мост Эржебет, названный в честь любимицы подданных императрицы Сиси (Елизаветы).

А также мост Свободы: его ажурная на вид конструкция весит около 5 тонн. А каждый столб на мосту украшен скульптурой мифической птицы турул. Если вам позволит время, то пройдитесь (или проплывите на кораблике под ним) по мосту Маргарет (он же – Маргит, названный в честь принцессы Маргит).

Цепной мост особенно загадочно выглядит в непогоду, а мост Маргит – ночью
Цепной мост особенно загадочно выглядит в непогоду, а мост Маргит – ночью / Фото: Коллаж: Сегодня

Отсюда можно попасть на остров Маргит, который раскинулся между Пештом и Будой: это поистине зеленый райский уголок в середине шумного города. Здесь большая парковая зона с пешеходными дорожками, руины доминиканского монастыря, музыкальный фонтан, термальные воды и бассейны, летние кафе, бары и рестораны. Если же гулять по острову нет времени или желания – тогда отправляйтесь на сторону Буды, через мост к Рыбацкому бастиону.

Рыбацкий бастион и Будайская крепость – красоты Буды

Рыбацкий бастион, возведенный из белого камня на Крепостном холме в Буде, на правом берегу реки Дунай, напоминает декорации к сказочному фильму. Здесь во времена Средних веков рыбаки продавали свой улов прямо на площади. Отсюда открывается великолепная панорама на Пешт: отличное место для памятных селфи.

С Рыбацкого бастиона открывается чудесная панорама на Пешт, а сам комплекс похож на сказочный замок
С Рыбацкого бастиона открывается чудесная панорама на Пешт, а сам комплекс похож на сказочный замок / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории комплекса множество интересных локаций: памятник основателю Венгрии и национальному герою Иштвану Великому, готическая церковь, часовня и т.д. Я лично несколько раз бывала в Будапеште и всегда ходила к Рыбацкому бастиону через Цепной мост.

Подняться на холм также можно на фуникулере "Шикло", который входит в список наследия ЮНЕСКО. От площади Адама Кларка: он привезет прямо к Будайской крепости, где расположена резиденция венгерских королей. Можно сразу отправиться в крепость: полюбоваться королевским дворцом, сделать шикарные фото и затем пешком прогуляться к Рыбацкому бастиону.

Покататься на фуникулере стоит около 120 грн в одну сторону (1400 форинтов или около 4 евро). Побывать на Крепостном холме обязательно стоит – панорама захватывает дух, а архитектура приводит в неописуемый восторг.

Цены в Будапеште

Скажу прямо – в Будапеште можно отдохнуть как бюджетно с максимумом удовольствий, так и гульнуть на "широкую ногу". Пройдемся по ценам на питание, проживание, сувениры и транспорт.

Проживание

Мы с подругами сняли апартаменты в Пеште, забукав жилье на airbnb (в Буде жилье дороже, это считается более богатым районом), неподалеку от железнодорожного вокзала. И к основным достопримечательностям неспешно гуляли пешком. Вышло 13 евро (около 400 грн) за ночь с человека за 2-комнатные апартаменты с гостиной (жили вчетвером).

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Лайфхак: желающие сэкономить на жилье могут указать в количестве гостей меньше людей, а заселиться большим количеством. Встречаться с хозяевами жилья не придется: вам дадут код от электронного или цифрового замка, и вы попадете в квартиру.

Поскольку в этот период, как я уже сказала, в Венгрию приезжал Папа, то цены на аренду жилья тоже "взлетели" и выбор жилья был ограничен, все расхватали. Для сравнения: я была в Будапеште до карантина в 2019 году, тогда сняли апартаменты на 4-х получше и всего в 5-ти минутах ходьбы от парламента за 10 евро с человека.

Еда в кафе и цены на продукты

Венгрия – просто гастрономический рай. Сколько тут бывала – ни разу не попадалась некачественная еда, обошлось без пищевых отравлений: хотя ела и уличную еду, и ресторанную, и продукты из супермаркетов.

Счет на четверых за завтрак в центре Будапешта составил 842 гривни (9493 форинта)
Счет на четверых за завтрак в центре Будапешта составил 842 гривни (9493 форинта) / Фото: Сегодня, Светлана Евсевва

В этот раз на национальные гуляш и бограч не тянуло (тем более, что бограча мы наелись в Ужгороде). Для завтраков выбрали кафе с европейской кухней: блюдо из трех яиц с беконом, гренки, салат из рукколы и помидоров черри, кофе и апельсиновый фреш обошлись в сумму около 200 грн.

Кстати, важный момент: если вы будете рассчитываться наличными в евро, то сдачу вам дадут все равно в форинтах. В местной валюте легко запутаться (1000 форинтов = 89 гривен), а оставшуюся мелочь в обменниках не примут. Поэтому старайтесь по максимуму расплачиваться валютной картой, я так и делала.

Цены на продукты в супермаркетах Будапешта в переводе на гривни – порой дешевле киевских
Цены на продукты в супермаркетах Будапешта в переводе на гривни – порой дешевле киевских / Фото: Сегодня, Светлана Евсевва

Оставшиеся на карте евро я потом перекинула на свою гривневую карту, а форинты вообще не покупала. В крайнем случае, если понадобится местная валюта, – то можно снять деньги в любом банкомате. Цены же на продукты в венгерских супермаркетах радуют еще больше: 100-граммовая нарезка салями – от 30 до 50 грн, питьевой йогурт (500 мл) – 26 грн; баночка маринованных огурчиков (680 грамм) – 30 грн.

Транспорт

Я специально арендовала жилье так, чтобы до самых нужных мест можно было гулять пешком. Но стоимость в метро и наземном транспорте в Будапеште примерно одинакова: 350 форинтов стоит поездка на метро (в среднем – 31 грн). По этому же билету можно ездить в пределах одной линии еще час.

Сувениры

На память о Будапеште можно купить как открытку за 50 евроцентов, зажигалку с видом Будапешта за 2 евро, так и, например, футболку за 20 евро. Хотите сэкономить – купите что-то в супермаркете. Например, бутылка хорошего местного Шато Чизай обойдется в 150 грн. В центре города сувениры стоят дороже.

Что не нравится в Будапеште

Будапешт – город контрастов: на улице с шикарной архитектурой может попасться промежуток с грязным асфальтом, запахом мочи и спящими бездомными. Также среди вполне респектабельных районов может быть улица "красных фонарей" – в этот раз, как оказалось, мы арендовали жилье именно на такой.

Из окна арендованного жилья виден бар на улице "красных фонарей", а рядом в парке – старинные фонтаны
Из окна арендованного жилья виден бар на улице "красных фонарей", а рядом в парке – старинные фонтаны / Фото: Сегодня, Юлия Маврина

Чтобы попасть в квартиру, которая была вполне цивильная, с кондиционером, чистым постельным бельем, полотенцами и всем остальным, нужно было пройти через бар на первом этаже и хостел на втором (мы жили на третьем), где пахло марихуаной. А на лестнице дежурил странный тип – мы с подругами решили, что это сутенер или наркодилер. Но все обошлось без приключений.

Совет от моих венгерских друзей: если вы отдыхаете женской компанией, то не ходите поодиночке в позднее время, даже по центру города. Будапешт делится на 23 района, так вот, в районе Йожефварош № 8, несмотря на то, что он находится в исторической части Пешта, не "светите" кошельками и мобильными телефонами.

Ходить по улицам Будапешта, особенно вечером, девушкам лучше компанией
Ходить по улицам Будапешта, особенно вечером, девушкам лучше компанией / Фото: Юлия Маврина

Подведем итоги! Как бы там ни было – ехать в Будапешт или нет, решать вам, но этот город точно никого не оставит равнодушным. Если вы не любите путешествовать "дикарями", как люблю я, то можно приобрести тур. Я так делала в 2018 году: вас привезут, поселят, накормят и предложат культурно-развлекательную программу.

Также мы писали о том, что нужно знать перед отдыхом в Греции.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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