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Все, що потрібно знати перед тим, як вирушити на Халкідіки (особистий досвід)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
26 серпня, 15:24
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Що подивитися в Греції, які там ціни, навіщо туди їхати (або не їхати), що неприємно здивувало в цій країні – читайте в нашому матеріалі
Все про відпочинок на грецькому півострові Халкідікі
Все про відпочинок на грецькому півострові Халкідікі / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Кажуть: літо – сезон відпусток. Але всі ми прекрасно знаємо, що найкраще їхати на море або в травні, коли ще не так жарко, або у вересні, коли спека вже м'якша. Це стосується і колиски європейської цивілізації – Греції, яку омиває кілька морів, зокрема Егейське, Іонічне і Середземне.

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Я ж вирішила вирушити в Елладу (самоназва Греції) в серпні, коли температура вдень досягала +36 градусів... Скоро вересень, і синоптики обіцяють там +29, тож можете забронювати готель вже тепер.

Чому Греція нині так популярна?

Величезну частину Південної Європи і всіма улюблену Туреччину недавно охопили пожежі, тому багато туристів з України звернули увагу на Грецію. Вона теж, на жаль, горить. Але не скрізь.

Не можу сказати, що пошкодувала про поїздку, але і стверджувати, що залишилася в дикому захваті від морського релаксу, теж не буду. Проте в цю країну їдуть туристи, і дуже багато туристів.

Санторіні, Греція
Санторіні, Греція / Фото: pixabay.com

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Дехто прагне долучитися до багатовікової культури, побачити археологічні розкопки, подивитися на стародавні артефакти і далі за списком. Але є і ті, хто просто хоче поніжитися під сонцем на пляжах, поплавати в морі, поїсти смачну їжу.

Особливості Халкідіки

Багато хто їде на острови Родос, Крит і більш "інстаграмні" Міконос або архіпелаг Санторині. Я ж побувала на Халкідіки з багатющою історією, кришталево чистим морем і смачними морепродуктами.

Халкідіки – це півострів, який складається з... трьох півостровів. Їх ще називають трьома "пальцями" або "ніжками". З утворенням Халкідіки пов'язаний дуже цікавий грецький міф, який я, мабуть, тут викладати не буду, щоб не робити цей лонгрид ще довшим.

Скріншот: Google Maps

Розташування: адміністративний район Греції Центральна Македонія (не плутати з країною – Північною Македонією, коли що :)

Перший півострів Халкідіки – Кассандра, другий – Ситонія, третій – Афон. Саме мій відпочинок проходив на останньому, недалеко від села Уранополіс і Святої Гори – Афону.

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Скажу відразу, "все враховано" в Греції і "все враховано" в Туреччині – це дві різні речі, і ви повинні бути до цього готові.

Їжа, розваги, аніматори для дітей, сервіс – все суто "європейське", не "турецьке", не дуже звичне для нашого туриста. Напевно, тому в готелі, де я зупинилася, я була однією з небагатьох українок, всі решта – німці, серби, македонці та інші. Хоча, можливо, це все лише моя суб'єктивна думка.

Територія готелю Alexnadros Palace, Афон
Територія готелю Alexnadros Palace, Афон / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Варто відзначити, через те, що люди з країн колишнього СРСР все-таки їздять у цей регіон, у ресторанах і магазинах ви нерідко можете побачити написи і меню російською мовою, деякі офіціанти та інші працівники сфери обслуговування знають російську. А якщо після прочитання цього матеріалу ви теж вирішите поїхати на Халкідіки, то я впевнена – вони навчаться говорити і українською! Пора!

На Халкідіки нерідко можна зустріти вивіски, меню і оголошення російською
На Халкідіки нерідко можна зустріти вивіски, меню і оголошення російською / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

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Під час однієї з виїзних екскурсій хтось із туристів сказав мені, що найкраще зупинятися саме на першому "пальці" – Кассандрі, бо на Афоні й пляж не такий чистий, і за лежаки подекуди треба платити, та й харчування в готелях не найкраще. Зі зв'язком у готелі теж була біда – Wi-Fi ловив погано, а мобільна мережа в номері з'являлася через раз. уточню: під час подорожі по самому півострову мобільна мережа ловила відмінно.

Окремий пункт – це місцевий транспорт, який, по суті, відсутня. Вірніше, він є, але, як нам повідомив гід, ходить рідко, і тому гостям Халкідікі доводиться або брати в оренду автомобіль (на бензин в Греції ціни кусаються), або ж роз'їжджати на таксі. Або вибирати тур, в який, крім пляжного відпочинку, входять екскурсії на автобусі, як це було у мене.

Пляж і море на Афоні
Пляж і море на Афоні / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Нюанси є скрізь, але головне пам'ятати: на Халкідікі дуже красива природа і дуже чисте море! Вода прозора, пісок – чисте золото, гори і пагорби, плантації з оливкових дерев, квіткові чагарники, евкаліпти і кипариси. Загалом, краса!

І ще. Довгий час цей регіон знаходився під турецьким контролем, це чітко відбилося на архітектурі, їжі і загальній атмосфері. Тому місцеві переконливо рекомендують відвідати і інші місця в Греції, щоб перейнятися культурою і традиціями цієї країни.

Півострів Афон, Греція
Півострів Афон, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Що можна побачити на Халкідікі

У мій тур входило відразу кілька екскурсій. Пропонували поїздку до святої гори Афон – це один з найбільших центрів православного чернецтва і паломництва. Але є одне але": туди не пускають жінок !

Представницям прекрасної статі пропонують екскурсії на кораблику, який підпливає до гори, а потім спливає назад. Якщо ж ви чоловік, тоді welcome, але не забудьте, що пускають тільки за спеціальними візами . За словами місцевого гіда, їх отримати нескладно, просто подбайте про це заздалегідь.

Гора Афон
Гора Афон / Фото: pixabay.com

Блакитна лагуна

Недалеко від другого "пальця" Халкідікі, півострова Ситонія, поряд з селом Вурвуру є чарівне місце – Блакитна лагуна. Вода там дійсно неймовірного кольору: місцями блакитна, яскраво-бірюзова, а в якихось районах навіть смарагдова.

Блакитна лагуна поруч з селом Вурвуру, Греція
Блакитна лагуна поруч з селом Вурвуру, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Туди ми з групою інших туристів вирушили на великому "піратському" кораблі, пропливли між пагорбами і маленькими острівцями в морі, а в фіналі викупалися на дикому пляжі.

Блакитна лагуна поруч з селом Вурвуру, Греція
Блакитна лагуна поруч з селом Вурвуру, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Чи варто туди їхати? Однозначно так! Ви насолодитеся морською прогулянкою на катері або кораблику і викупаєтеся в чистій і теплій воді з обладнаний видом на острови.

Уранополіс

Це звичайна грецька село, в якій є багато красивих будиночків, оповитих квітучим чагарником. У центрі стоїть самотня вежа, побудована в XIV столітті . До речі, це єдина вежа візантійського періоду, яка найкраще збереглася на Халкідікі.

Уранополіс, Греція
Уранополіс, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Вхід – три євро. Зараз це музей. Всередині – нічого особливого, крім стародавніх артефактів. Наприклад, мене вразили прикраси, яким вже більше двох тисяч років.

Уранополіс, Греція
Уранополіс, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Салоніки

Від Афон до міста Салоніки – півтори години їзди. Місто чимось нагадав мені Неаполь і Барселону одночасно. На жаль, у мене було дуже мало часу, щоб добре вивчити Салоніки, але якщо ви будете відпочивати недалеко від цього міста, обов'язково його відвідаєте.

Салоніки – друге за кількістю населення і культурним значенням місто в Греції . Перший, звичайно ж, Афіни.

Салоніки, Греція
Салоніки, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Що мені тут сподобалося – захоплююча дух панорама, морський пейзаж і незвичайна архітектура. Кажуть, що жителі Афін і Салонік часто негласно змагаються друг з одним, адже багато їх порівнюють. В Афінах не була, але чула, що міста дійсно схожі.

Салонікі, Греція
Салонікі, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Халкідікі: ціни

Пройдемося по основним пунктам: проживання, їжа, транспорт і сувеніри.

проживання

Одна ніч в номері на двох у чотиризірковому готелі на півострові Кассандра – від 5,5 тис. гривень на добу, куди включені сніданок і вечеря. Але зараз гарячий сезон. Природно, якщо бронювати все заздалегідь, буде дешевше.

Чому Кассандра – тому що багато хто радить їхати саме туди. Або на Ситонія. Афон – дорожче. Припускаю, що через гори Афон, як крупного центру паломництва. В цілому ціни на півострові різні, в них вам допоможуть зорієнтуватися туроператор і сайти бронювання житла.

Півострів Кассандра, Греція
Півострів Кассандра, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

їжа

Важлива рада: де б ви не були на Халкідікі, шукайте таверну (вони все так і називаються). Це типове місцеве заклад, де можна поласувати місцевої їжею. До речі, на Халкідікі, на подив, багато любить НЕ морепродукти, а м'ясо.

Таверна в Уранополісі, Греція
Таверна в Уранополісі, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Я все-таки не стала упускати можливість покуштувати страва зі свіжих морепродуктів. Морський мікс з креветок, риби, восьминогів і кальмарів в клярі обійдеться вам приблизно в 11 євро . Плюс напій – 1,5-2 євро . Повірте, це відмінний обід, голодними не залишитеся.

Морський мікс – краще рішення для обіду
Морський мікс – краще рішення для обіду / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Ситний йогурт зі свіжими фруктами – 2,5 євро .

Йогурт в кафе коштує приблизно 2,5 євро. Уранополіс, Греція
Йогурт в кафе коштує приблизно 2,5 євро. Уранополіс, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

транспорт

Так як в основному я пересувалася на екскурсійних автобусах, що входило у вартість поїздки, багато чого про ціни на транспорт розповісти не можу. Таксі від готелю до Уранополіса (приблизно 10-15 хвилин їзди) – 12 євро в одну сторону.

сувеніри

  • Оливкове мило – 3-4 євро;
  • магніти, брелоки – 1,5-2 євро;
  • блокноти, попільниці, фігурки – 4-5 євро;
  • косметика з оливками (креми, масло для тіла) – 6-12 євро.

Грецькі сувеніри
Грецькі сувеніри / Фото: pixabay.com

Що неприємно здивувало

Напевно ви чули про те, що Греція, на жаль, одна з найбідніших країн Євросоюзу. І це помітно.

Напевно, кожна п'ята будівля, яке зустрічалося мені на шляху під час екскурсій, закинуто . Причому зустрічала я як звичайні занедбані будиночки , Так і великі торгові або бізнес-центри . На жаль, мені не вдалося сфотографувати багато з них, але пару кадрів з автобуса я все ж зробила.

Занедбані будинки в Греції
Занедбані будинки в Греції / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

На дорогах чимало сміття, хоча самі дороги досить хороші.

Сміття на дорогах Греції
Сміття на дорогах Греції / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Греки в цьому регіоні країни досить серйозні. Я б сказала, що навіть трохи сумні і іноді непривітні (звичайно, не всі). І тут явно грає роль криза в країні.

Саме на Афон краще не приїжджати з дітьми, та й молоді тут буде нуднувато. Чи не сподобалося відсутність "цивілізації". До міста 15 хвилин на машині – залишається радіти пляжу, сонця і моря.

Бонус: Метеори

Метеори – монастирі, колись побудовані ченцями дуже високо в скелях. Це священне місце, другий центр паломництва після святої гори Афон. Зараз там діють шість монастирів: чотири чоловічих і два жіночих.

Метеори, Греція
Метеори, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Метеори знаходяться на материковій частині Греції. Туди я їхала з Халкідікі приблизно п'ять годин, назад так само. Дорога втомлює, але саме місце дуже вражає. Ось кілька фото без зайвих слів.

Метеори, Греція
Метеори, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Метеори, Греція
Метеори, Греція / Фото: Анна Пономаренко/ Сьогодні

Їхати на Халкідікі чи ні – вирішувати вам. Для повноцінного морського відпочинку з розвагами цей півострів навряд чи підходить. Але я впевнена, що кристально чисте, тепле море і краса природи цього регіону точно не залишать вас байдужими.

Раніше ми писали про ТОП-5 комфортних країнах для відпочинку восени . Також читайте про Бакоті – що там подивитися і як туди доїхати .

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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