345 грн за чайну церемонію з алкоголем! Ми знайшли у Києві королівський коктейль, який вас вразить

Смак та аромат коктейлю переносять подумки в Китай. І цей "квиток" коштує 345 гривень

Усім привіт! Огляд найоригінальніших коктейлів України продовжується. Минулого разу ви дізналися, де знайти парфумований коктейль, який конкурує з "Гімлетом". Сьогодні шокую Royal Tea Ceremony, який подають у форматі китайської чайної церемонії. Словом, здивовані погляди відвідувачів від його естетики не зникали довго! Бо я смакувала коктейль зі спецефектами, який наливали з чайника. Цікаво, як би відреагували на таке корінні китайці?

Де шукати коктейль?

Знайшла Royal Tea Ceremony в BAO Modern Chinese Cuisine, який є першим в Україні рестораном сучасної китайської кухні. Він відомий своїм ресторатором Ектором Хіменесом-Браво, який знайомить киян та гостей міста зі стравами, напоями та культурою Китаю.

В закладі чаю приділили увагу, бо він – частина культури. І створили карту Summer Tea Cocktails із п’яти коктейлів, в основі яких різноманітні чаї. Як щодо матчі, ройбушу, жасминового чи масали в поєднанні з міцним алкоголем? Рецептори здивуються таким міксам, тож я не втрималася.

Бренд-бармен Ілля Трубіцин, який придумав коктейльну карту, розповів, як правильно обрати напій. І ні, покладатися на інтуїцію та просити допомоги в бармена непотрібно.

Ілля Трубіцин – бренд-бармен BAO Modern Chinese Cuisine Фото: Сьогодні

"Обрати коктейль, який сподобається, – легко. Достатньо згадати улюблений сорт чаю та замовити на його основі коктейль з карти. Він вам сподобається! Бо аналогію відчуєте у смаку, післясмаку, ароматі та подачі", – додав бренд-бармен Ілля Трубіцин.

І вже за секунду після почутого, я обрала Royal Tea Ceremony на основі пряного чаю масали та рому. Але до останнього було складно уявити цей мікс!

У чому особливість і рецептура?

Royal Tea Ceremony з літньої карти – це ексклюзив 2в1. Бо коли його замовляє гість, він отримує не лише коктейль, а традиційну чайну церемонію. Повірте, це той випадок, коли реакцію "вау" можна викликати за лічені секунди.

Royal Tea Ceremony Фото: Сьогодні

В основі коктейлю масала, який готують у ресторані змішуючи чорний сорт чаю і 11 спецій. Серед них – кардамон, імбир, ваніль, три види перцю та гвоздика. Всі вони прискіпливо відібрані, бо від перелічених пряностей залежить гастро-задовлення відвідувача від коктейлю.

"Кожна спеція має свій сенс. Додати можна будь-що, а для мене було важливим, щоб всі інгредієнти гість відчув із першого ковтка. За задумом, вони мали доповнювати один одного та знайомити рецептори з китайською чайною культурою", – каже Ілля Трубіцин.

І не без алкоголю, звісно. Масалу в рецепті доповнює пряний ром та інші інгредієнти: сироп горіху макадамія та лікер мандарину. Але все ж від якості приготованого чаю залежить смак напою.

Продумана рецептура здивує своїм насиченим смаком та ароматом. Але козир – подача у стилі китайської чайної церемонії. В ній продумано все до деталей, щоб здивувати гостя з першої секунди.

Royal Tea Ceremony Відео: Сьогодні

Подають коктейль у чайнику, який підносять на дерев’яній піалі, що наповнена льодом (щоб коктейль був прохолодний). Ще є підсвітка, а також як спецефект використовують сухий лід. Коштує алкогольна церемонія 345 гривень. І це найдорожчий прайс у коктейльному меню.

"Цей коктейль з магією. Якщо його гості запримітили на сусідньому столі, то зазвичай і собі замовлять. Подача зацікавлює! А коли дізнаються, що в основі чай, то хочуть протестувати напій, як у найкращих традиціях Китаю. Він вартий цих грошей. Бо де ви ще побуваєте на чайній церемонії зі спецефектами?" – додав бренд-бармен.

До коктейлю додають карамелізований кумкват, яким рекомендують закушувати, щоб посилити смак.

До речі, креатор зізнався, що надиався у ресторанів із різних куточків світу, де без креативу в сервіруванні їжі не обходиться.

Що хочеться сказати після випитого коктейлю?

"Один раз спробуєш, а надалі буде складно відмовитися", – це про коктейль Royal Tea Ceremony. Бо спершу ти очікуєш скромну подачу, а вона перевершує всі сподівання. Далі пробуєш ковток, а це виявляється незвичний кисло-солодкий мікс. Рецептори відчувають всі 11 спецій масали в поєднанні з ромом, це надихає знайомитися з культурою Китаю ближче.

Royal Tea Ceremony Фото: Сьогодні

Окрім насиченого пряного смаку, запам’ятовується запах горіху макадамії з цитрусовими нотами. Також залишається післясмак із перчинкою, який можна посилити закусивши кумкватом. Звісно, коктейль подають холодним, бо для нас пити гарячі напої влітку — трохи незвично, на відміну від китайців.

Радимо коктейль для тих, хто готовий до нових гастро-вражень з характером Китаю, але в центрі Києва.

Рекомендуємо також переглянути рецепт приготування традиційного чаю масала:

Нещодавно ми розповіли про унікальний коктейль Liquid Coral з бару Parovoz Speak Easy.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися