Репортаж

Модний Liquid Coral: де знайти у Києві і до чого тут інститут кольору Pantone

За що люди віддають 250 гривень

Ми продовжуємо шукати найоригінальніші коктейлі України. І раніше вже розповіли про найінстаграмніший "Тайський Сауер" і коктейль з цікавим концептом Do not think about feijoa. А сьогодні покажемо, як виглядає коктейль модного відтінку Pantone – Liquid Coral і чому його всі замовляють.

Де шукати коктейль?

Знайшли оригінальний коктейль в Parovoz SpeakEasy – це бар формату Speakeasy, у якого немає вивіски і захований він під локацією "Кінотеатру Київ" вже 19 років. І сюди потрапляють тільки ті, хто в темі столичної алкокультури і любить ексклюзивні алкогольні поєднання. Власне, тому я тут :)

Parovoz SpeakEasy Фото: restobar

До речі, бар ще й потрапив до світового рейтингу Top 500 Bars і зайняв 331 місце. Став першим серед українських барів, хто опинився у списку. Тому я не пропустила можливості розвідати локацію і протестувати оригінальний коктейль.

Вибір коктейлю довірила бармену Дмитру, який вже 8 років за баром. І, після 5 хвилин нашого спілкування, я не могла сприймати це місце як звичайний бар. Прийшла до висновку, що меню в подібних закладах – зайве.

Бармен Дмитро Фото: Instagram: parovozspeakeasy

"Це не бар – це дім. Де всі наші гості – друзі. Я і меню рідко даю відвідувачам, воно у нас слугує виключно для того, щоб на ціни подивитися. Бо кому вдома потрібно меню? Але насправді, причина проста – перед відвідувачами протягом дня стоїть десятки складних випробувань, які потрібно швидко і якісно пройти. Коли вони у барі, ми хочемо їм влаштувати атмосферу релаксу – щоб ті вимкнули "режим брейншторм" і не перечитували десятки коктейлів з сотнями невідомих інгредієнтів ", – сказав Дмитро.

Жартома додав, що іноді досить у клієнта уточнити його знак зодіаку, щоб зрозуміти, який коктейль він оцінить.

Тому мені приготували найпопулярніший коктейль закладу – Liquid Coral, концепт якого пов'язаний з інститутом кольору Pantone.

У чому особливість і рецептура?

Liquid Coral – це коктейль, придуманий Дмитром на основі ягід і преміальної голландської водки Ketel One. Бармен зізнався, що ідея коктейлю була проста. Вангуєм, тут ви відразу згадали висловлення "все геніальне просте", і насправді це і є спойлер до Liquid Coral.

Liquid Coral Фото: Сьогодні

Дмитро хотів зроби коктейль на основі полуниці, яку любить його дружина, а вже потім підбирав інгредієнти, які б гармоніювали з фруктом. І найважливіше – щоб був витриманий баланс.

В результаті він зібрав ідеальне співвідношення: полуниця, водка, базилік, ревінь, ваніль і чорний перець. І баланс вдалося зберегти за допомогою кисло-солодкої частини рецептури.

До речі, готують коктейль простим методом шейку.

Інгредієнти додають в такому співвідношенні:

Водка Ketel One 40 мл Йогуртовий лікер – 30 мл Джем полуниці – 15 мл Ванільний сироп – 10 мл Лимонний сік – 25 мл; Біттер Rhubarb.

І для дизайну: суміш перців і листок свіжого базиліку.

Liquid Coral Фото: Сьогодні

А інститут Pantone і коктейль пов'язує назва напою – Liquid Coral. Бо саме в 2019 році був обраний найпопулярніший колір – і це був Living Coral. Тоді Дмитро помітив цей трендовий відтінок, який збігся з кольором його коктейлю, але він замінив "living" на "liquid" (бо коктейль – рідина). Так коктейль отримав ідеальну назву і концепт. І цей дует гармонійний.

Living Coral Фото: instagram.com/pantone

Прайс коктейлю – 250 гривень .

Що хочеться сказати після випитого келиха?

У Pantone мали рацію, коли писали, що цей колір заряджає енергією, надихає і додає сил. Я перевірила цю характеристику на практиці, і в форматі коктейлю – вона працює.

На смак – це кисло-солодка історія з перчинкою. Перший ковток повертає в літо, свіжий аромат напою надихає, а трішки гострий післясмак в поєднанні з базиліком мотивує взяти ще 1 порцію і продовжити цю літню історію хоча б на кілька хвилин довше ...

Але не лише рецептура вплинула на мої смаки, а й бармен.

Дмитро певен, що важливим під час вибору коктейлю для клієнта є розмова. Тож коли хтось замовляє "Негроні", він розпочинає розмову про графа Камілла Негроні. Саме він і придумав "Негроні" у Флоренції. Після чого відвідувач натхненно п’є – тим самим доторкається до історії.

У моєму випадку, я слухала історії про натхнення і де бармен його зазвичай черпає для створення коктейлів, одним із яких я насолоджувалась.

Назва і подача Liquid Coral також зіграли свою роль. Бо все ж спочатку акцент уваги саме на візуальній складовій і позиціонуванні коктейлю в барній карті. І вони тут гармонійно поєднані з огляду на концепт коктейлю.

Нещодавно ми писали, чи можна змішувати алкоголь під час вечірки і хто з зірок має власний бренд текіли.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися