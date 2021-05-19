З запахом весни 2021 року! Ми протестували ексклюзивний коктейль з парфумом

Обирали його за запахом і відчули аромат одеської весни

Сумували за оглядами оригінальних коктейлів України рубрики No Stress? Вони повертаються! Бо більшість міст вийшли з "червоної зони" і локальні бари відкрили свої двері зі словом welcome. Ми одразу завітали до Одеси і знайшли найоригінальніший коктейль – Flacon №9. Повірте, це ексклюзив не лише місцевого бару, а й країни! Словом, його рецептура завжди змінюється, він не перестає дивувати і навіть шокувати відвідувачів. А запеклі поціновувачі чекають нового тижня, щоб його спробувати. Але не всі одразу розуміють його концепт...

Де шукати коктейль?

Знайшла найоригінальніший коктейль Одеси у барі Flacon Cocktails & Perfume, що на Пушкінській. Місце стало для нас відкриттям української алкокультури. Бо це дебютний бар, який акцентує увагу в концепції на ароматичному профілі, а не смаку. Співвласник закладу Владислав Романишин розповів, що така ідея йому прийшла на коктейльному конкурсі World Class 2017 року.

Співвласник та старший бармен закладу Владислав Романишин Фото: Прес-служба Flacon Cocktails & Perfume

У фіналі було завдання пов'язане з фудпейрінгом. Цей термін 4 роки назад був новим для нашої країни і він почав заглиблюватися у тему поєднання ароматів. А в липні 2020 року вони з командою відкрили ароматичний бар. Мотиватором дослідити фудпейрінг було не лише зацікавлення новим, а й проблематика. Бо розрізнити конкретний смак людям допомагає нюх, а не єдині смакові рецептори (як всі звикли вважати).

Неокласичний дизайн в Flacon Cocktails & Perfume Фото: Прес-служба Flacon Cocktails & Perfume

Завдання команди було – переосмислити і показати на прикладі закладу властивості аромату, які не менш важливі за смак.

"Треба розуміти, що нюх – важливий компонент для розуміння смаку. Не все, що ми привикли називати "смаком", дійсно ним є. З його допомогою ми відокремлюємо солоне від солодкого. Але за ідентифікацію конкретного смаку, наприклад, кокосу чи іншого додатку відповідає нюх. Якщо б він був відсутній, ви б відчували лише солодкість без конкретики. Тому в концепції бару ми робимо акцент на ароматах, бо саме нюх відповідає за насолоду коктейлем", – каже співвласник.

І родзинка бару – меню без тексту, яке нюхають і "ловлять" аромат. У закладі пропонують авторську карту "Вдихаючи смак" із 9 коктейлів у флаконах. Уявіть, беручи в рухи парфуми, ви нюхаєте і обираєте коктейль за ароматом. Здивовані?

Процес вибору коктейлю в Flacon Cocktails & Perfume Фото: Прес-служба Flacon Cocktails & Perfume

Такий формат полегшує вибір. Погодьтеся, що читати довге меню з незрозумілими складовими у рецептурі ніхто не любить. А тут достатньо і 5 секунд, щоб обрати коктейль на вечір, який сподобається. Бо ароматичний профіль ви відчули, тож потенційно коктейль теж оціните. Дизайн флаконів та упакування нагадують дорогі нішеві французькі парфуми. Самі погляньте!

Авторське меню "Вдихаючи смак" Фото: Прес-служба Flacon Cocktails & Perfume

І козир барної карти – Flacon №9, який нас здивував і змотивував відвідувати Одесу частіше.

У чому особливість і рецептура?

Коктейль Flacon №9 – без перебільшень неповторна та ексклюзивна пропозиція. В чому його особливість? Щотижня команда бару створює нову унікальну рецептуру під цим номером, яка ніколи не повториться.

Коктейль Flacon №9 Фото: Прес-служба Flacon Cocktails & Perfume

"Щотижня перед командою є завдання – створити новий рецепт із огляду на особливості сезону, актуальні аромати, найсвіжіші фрукти та овочі. До рецептури входять інгредієнти, які надихають тут і зараз – це основний мотиватор при їх виборі. Це схоже на конкурс, де ключовий приз – задоволений гість. І безперервні дедлайни та рецепти допомагають нам розвиватися, бо від липня їх було близько 50", – каже Владислав Романишин.

Ключова ідея коктейлю – подарувати нові враження, смаковий і ароматичний досвід гостям. І бар має своїх колекціонерів із усієї України, які спеціально приїжджають до Одеси, щоб відгадати і спробувати новий щотижневий флакон.

Бризги коктейлю Фото: Прес-служба Flacon Cocktails & Perfume

Я стала одним із них, але поки в арсеналі лише єдиний коктейль та не останній. І це був напій з запахом весни, який бармени створили, надихаючись цвітінням дерев та сонячним настроєм. Він схожий за стилістикою на легендарного "Гімлета", де є міцна основа і кисло-солодкий баланс.

До рецептури коктейлю входить:

22,5 мл джину Hendrick's Midsummer Solstice; 22,5 мл редистиляту мускатного вина; 15 мл лікеру St.Germain; 45 мл кордіалу з первоцвіту; 2 краплі сольового розтвору; Грушевий парфум.

З перерахованих компонентів можна приготувати одеську весну 2021 року. До речі, барну карту "Вдихаючи аромат" варто розцінювати і як тест на COVID-19. Якщо ви розумієте, про що ми, але її коктейлі дешевші – кожен 189 гривень.

Що хочеться сказати після випитого келиха?

Люди хочуть проживати кожен момент життя на максимум. У одеському барі є можливість відчути особливу мить, яку називають "тут і зараз", ще й у форматі коктейлю. Хіба це не прекрасно? Концепт бару дозволяє розглянути алкокультуру під іншим кутом – відчути її на аромат у прямому сенсі слова. Це новий досвід, який хочеться розвивати і спробувати хоча б всі сезони на смак і нюх. Цікаво, яка Одеса в келиху зимою чи в розпал літа!?

Я спробувала коктейль весни. І його запах завів мене в оману. Спершу я відчула парфумований аромат соковитої груші і очікувала смакувати фруктовий напій. Але дебютний ковток дав зрозуміти – це інша історія, де переважає квіткова гама за рахунок кордіалу з первоцвіту та лікеру з бузини і основи з трав, які наявні в джині.

Коктейль Flacon №9 Фото: Прес-служба Flacon Cocktails & Perfume

А довгий пряний післясмак мускатного вина і сама наявність цього напою також здивували. Звідки вино, якщо коктейль прозорий, запитаєте ви? Тут використали вакуумну дистиляцію, щоб зробити редистилят із виноградного напою. Один із побічних ефектів якого – обезбарвлення.

Багато коктейлів тижня непередбачувані через відсутність кольору і оманливі перші аромати. Наприкінці літа 2020 року Владислав Романишин приготував коктейль з томатів, який візуально виглядав як "Сухий мартіні". І над кисло-солодким напоєм ламали голову – було складно ідентифікувати екстрим-рецепт. Більшість людей були приємно здивовані – не очікували почути про помідорну основу в прозорому коктейлі.

"Мені подобалося готувати цей коктейль, його я запам'ятав найбільше. Реакція людей на нього завжди різна. Не обійшлося і без випадків, коли гості були в шоці від почутої нестандартної рецептури", – каже співвласник бару.

Словом, мені попався лайтовий Flacon №9, який я вгадувала, не здогадуючись про те, що підказка рецептури оточує мене всюди.

Враження після весняного коктейлю не порівняти з іншими тест-драйвами у барах. Бо хто ж знав, що весна в Одесі на смак кисло-солодка, з витриманим балансом і винним післясмаком...

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Фото: Прес-служба МАУ

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