З запахом весни 2021 року! Ми протестували ексклюзивний коктейль з парфумом
Обирали його за запахом і відчули аромат одеської весни
Сумували за оглядами оригінальних коктейлів України рубрики No Stress? Вони повертаються! Бо більшість міст вийшли з "червоної зони" і локальні бари відкрили свої двері зі словом welcome. Ми одразу завітали до Одеси і знайшли найоригінальніший коктейль – Flacon №9. Повірте, це ексклюзив не лише місцевого бару, а й країни! Словом, його рецептура завжди змінюється, він не перестає дивувати і навіть шокувати відвідувачів. А запеклі поціновувачі чекають нового тижня, щоб його спробувати. Але не всі одразу розуміють його концепт...
Знайшла найоригінальніший коктейль Одеси у барі Flacon Cocktails & Perfume, що на Пушкінській. Місце стало для нас відкриттям української алкокультури. Бо це дебютний бар, який акцентує увагу в концепції на ароматичному профілі, а не смаку. Співвласник закладу Владислав Романишин розповів, що така ідея йому прийшла на коктейльному конкурсі World Class 2017 року.
У фіналі було завдання пов'язане з фудпейрінгом. Цей термін 4 роки назад був новим для нашої країни і він почав заглиблюватися у тему поєднання ароматів. А в липні 2020 року вони з командою відкрили ароматичний бар. Мотиватором дослідити фудпейрінг було не лише зацікавлення новим, а й проблематика. Бо розрізнити конкретний смак людям допомагає нюх, а не єдині смакові рецептори (як всі звикли вважати).
Завдання команди було – переосмислити і показати на прикладі закладу властивості аромату, які не менш важливі за смак.
"Треба розуміти, що нюх – важливий компонент для розуміння смаку. Не все, що ми привикли називати "смаком", дійсно ним є. З його допомогою ми відокремлюємо солоне від солодкого. Але за ідентифікацію конкретного смаку, наприклад, кокосу чи іншого додатку відповідає нюх. Якщо б він був відсутній, ви б відчували лише солодкість без конкретики. Тому в концепції бару ми робимо акцент на ароматах, бо саме нюх відповідає за насолоду коктейлем", – каже співвласник.
І родзинка бару – меню без тексту, яке нюхають і "ловлять" аромат. У закладі пропонують авторську карту "Вдихаючи смак" із 9 коктейлів у флаконах. Уявіть, беручи в рухи парфуми, ви нюхаєте і обираєте коктейль за ароматом. Здивовані?
Такий формат полегшує вибір. Погодьтеся, що читати довге меню з незрозумілими складовими у рецептурі ніхто не любить. А тут достатньо і 5 секунд, щоб обрати коктейль на вечір, який сподобається. Бо ароматичний профіль ви відчули, тож потенційно коктейль теж оціните. Дизайн флаконів та упакування нагадують дорогі нішеві французькі парфуми. Самі погляньте!
І козир барної карти – Flacon №9, який нас здивував і змотивував відвідувати Одесу частіше.
Коктейль Flacon №9 – без перебільшень неповторна та ексклюзивна пропозиція. В чому його особливість? Щотижня команда бару створює нову унікальну рецептуру під цим номером, яка ніколи не повториться.
"Щотижня перед командою є завдання – створити новий рецепт із огляду на особливості сезону, актуальні аромати, найсвіжіші фрукти та овочі. До рецептури входять інгредієнти, які надихають тут і зараз – це основний мотиватор при їх виборі. Це схоже на конкурс, де ключовий приз – задоволений гість. І безперервні дедлайни та рецепти допомагають нам розвиватися, бо від липня їх було близько 50", – каже Владислав Романишин.
Ключова ідея коктейлю – подарувати нові враження, смаковий і ароматичний досвід гостям. І бар має своїх колекціонерів із усієї України, які спеціально приїжджають до Одеси, щоб відгадати і спробувати новий щотижневий флакон.
Я стала одним із них, але поки в арсеналі лише єдиний коктейль та не останній. І це був напій з запахом весни, який бармени створили, надихаючись цвітінням дерев та сонячним настроєм. Він схожий за стилістикою на легендарного "Гімлета", де є міцна основа і кисло-солодкий баланс.
До рецептури коктейлю входить:
- 22,5 мл джину Hendrick's Midsummer Solstice;
- 22,5 мл редистиляту мускатного вина;
- 15 мл лікеру St.Germain;
- 45 мл кордіалу з первоцвіту;
- 2 краплі сольового розтвору;
- Грушевий парфум.
З перерахованих компонентів можна приготувати одеську весну 2021 року. До речі, барну карту "Вдихаючи аромат" варто розцінювати і як тест на COVID-19. Якщо ви розумієте, про що ми, але її коктейлі дешевші – кожен 189 гривень.
Люди хочуть проживати кожен момент життя на максимум. У одеському барі є можливість відчути особливу мить, яку називають "тут і зараз", ще й у форматі коктейлю. Хіба це не прекрасно? Концепт бару дозволяє розглянути алкокультуру під іншим кутом – відчути її на аромат у прямому сенсі слова. Це новий досвід, який хочеться розвивати і спробувати хоча б всі сезони на смак і нюх. Цікаво, яка Одеса в келиху зимою чи в розпал літа!?
Я спробувала коктейль весни. І його запах завів мене в оману. Спершу я відчула парфумований аромат соковитої груші і очікувала смакувати фруктовий напій. Але дебютний ковток дав зрозуміти – це інша історія, де переважає квіткова гама за рахунок кордіалу з первоцвіту та лікеру з бузини і основи з трав, які наявні в джині.
А довгий пряний післясмак мускатного вина і сама наявність цього напою також здивували. Звідки вино, якщо коктейль прозорий, запитаєте ви? Тут використали вакуумну дистиляцію, щоб зробити редистилят із виноградного напою. Один із побічних ефектів якого – обезбарвлення.
Багато коктейлів тижня непередбачувані через відсутність кольору і оманливі перші аромати. Наприкінці літа 2020 року Владислав Романишин приготував коктейль з томатів, який візуально виглядав як "Сухий мартіні". І над кисло-солодким напоєм ламали голову – було складно ідентифікувати екстрим-рецепт. Більшість людей були приємно здивовані – не очікували почути про помідорну основу в прозорому коктейлі.
Словом, мені попався лайтовий Flacon №9, який я вгадувала, не здогадуючись про те, що підказка рецептури оточує мене всюди.
Враження після весняного коктейлю не порівняти з іншими тест-драйвами у барах. Бо хто ж знав, що весна в Одесі на смак кисло-солодка, з витриманим балансом і винним післясмаком...
До речі, про новий досвід вживання алкоголю. В Одесі відбудеться дегустація вина в небі на висоті 10 тисяч метрів з МАУ. Такий формат дегустації вперше в України. Не пропустіть унікальну можливість придбати квиток та дегустувати найкращі 5 вин переможців Всеукраїнського дегустаційного конкурсу "Odessa Wine & Spirit Awards".
Нещодавно ми розповідали про унікальний коктейль з київським сухим варенням.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше