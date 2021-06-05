345 грн за чайную церемонию с алкоголем! Мы нашли в Киеве королевский коктейль, который вас поразит

Вкус и аромат коктейля переносит мысленно в Китай. И этот "билет" стоит – 345 гривен

Всем привет! Обзор самых оригинальных коктейлей Украины продолжается. В прошлый раз вы узнали, где найти парфюмированный коктейль, который конкурирует с "Гимлетом". Сегодня шокирую Royal Tea Ceremony, который подают в формате китайской чайной церемонии. Словом, удивленные взгляды посетителей от его эстетики не исчезали долго! Потому что я смаковала коктейль со спецэффектами, который наливали из чайника. Интересно, как бы отреагировали на это коренные китайцы?

Где искать коктейль?

Нашла Royal Tea Ceremony в BAO Modern Chinese Cuisine, который является первым в Украине рестораном современной китайской кухни. Он известен своим ресторатором Ектором Хименесом-Браво, который знакомит киевлян и гостей города с блюдами, напитками и культурой Китая.

В заведение чаю уделили внимание, потому что он часть культуры. И создали карту Summer Tea Cocktails из пяти коктейлей, в основе которых различные чаи. Как насчет матча, ройбуша, жасминового или масалы в сочетании с крепким алкоголем? Рецепторы удивятся таким миксам, поэтому я не могла их не попробовать.

Бренд-бармен Илья Трубицын, который придумал коктейльную карту, рассказал, как правильно выбрать напиток. И нет, полагаться на интуицию и просить помощи у бармена не нужно.

Илья Трубицын – бренд-бармен BAO Modern Chinese Cuisine Фото: Сегодня

"Выбрать коктейль, который понравится, – легко. Достаточно вспомнить любимый сорт чая и заказать на его основе коктейль из карты. Он вам понравится! Потому аналогию почувствуете во вкусе, послевкусии, аромате и подаче", – добавил бренд-бармен Илья Трубицын.

И уже через секунду после услышанного я выбрала Royal Tea Ceremony на основе пряного чая масалы и рома. Но до последнего было сложно представить такой микс!

В чем особенность и рецептура?

Royal Tea Ceremony с летней карты – это эксклюзив 2в1. Когда его заказывает гость, он получает не только коктейль, а традиционную чайную церемонию. Поверьте, это тот случай, когда реакцию "вау" можно вызвать в считанные секунды.

Royal Tea Ceremony Фото: Сегодня

В основе коктейля – масала, который готовят в ресторане смешивая черный сорт чая и 11 специй. Среди них – кардамон, имбирь, ваниль, три вида перца и гвоздика. Все они тщательно выбраны, ибо от перечисленных пряностей зависит гастро-удовольствие посетителя от коктейля.

"Каждая специя имеет свой смысл. Добавить можно что угодно, а для меня было важным, чтобы все ингредиенты гость почувствовал с первого глотка. По замыслу они должны дополнять друг друга и знакомить рецепторы с китайской чайной культурой", – говорит Илья Трубицын.

И не без алкоголя, конечно. Масалу в рецепте дополняет пряный ром и другие ингредиенты: сироп макадамского ореха и ликер мандарина. Но все же от качества приготовленного чая зависит вкус напитка.

Продуманная рецептура удивит своим насыщенным вкусом и ароматом. Но козырь – подача в стиле китайской чайной церемонии. В ней продумано все до деталей, чтобы удивить гостя с первой секунды.

Royal Tea Ceremony Видео: Сегодня

Подают коктейль в чайнике, который преподносят на деревянной пиале, наполненной льдом (чтобы он был прохладный). Еще есть подсветка, а также в качестве спецэффекта сухой лед. Стоит алкогольная церемония 345 гривен. И это самый дорогой прайс в коктейльном меню.

"Этот коктейль с магией. Если его гости заметили на соседнем столе, то по классике тоже закажут. Подача привлекает! А когда узнают, что в основе чай, то хотят протестировать напиток, как в лучших традициях Китая. Он стоит своих денег. Ибо где вы еще побываете на чайной церемонии со спецэффектами?", – добавил бренд-бармен.

К коктейлю добавляют карамелизованный кумкват, которым рекомендуют закусывать, чтобы усилить вкус.

Кстати, креатор признался, что вдохновлялся у ресторанов из разных уголков мира, где без креатива в сервировке еды не обходится.

Что хочется сказать после выпитого коктейля?

"Однажды попробуешь, а в дальнейшем будет сложно отказаться", – это о коктейле Royal Tea Ceremony. Сначала ты ожидаешь скромную подачу, а она превосходит все ожидания. Далее пробуешь глоток, а это оказывается необычный кисло-сладкий микс. Рецепторы чувствуют все 11 специй масалы в сочетании с ромом, это вдохновляет знакомиться с культурой Китая ближе.

Royal Tea Ceremony Фото: Сегодня

Кроме насыщенного пряного вкуса, запоминается запах ореха макадамии с цитрусовыми нотами. Также остается послевкусие с перчинкой, которое можно усилить закусив кумкватом. Конечно, коктейль подают холодным, ибо для нас пить горячие напитки летом — непривычно, в отличии от китайцев.

Советуем коктейль для тех, кто готов к новым гастро-впечатлениям с характером Китая, но в центре Киева.

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