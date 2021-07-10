27 тыс. гривен за 60 минут! Мы нашли самую дорогую VIP-яхту для аренды в Киеве

Но сдают ее минимум от 2 часов. Поэтому готовьте 54 тыс. гривен, если вы мечтаете о трипе по Днепру следами богачей

Аренда самой дорогой яхты в Киеве Meridian-411 - 27 тысяч гривен за 60 мин

Лето – период, когда хочется новых впечатлений. Но иногда, чтобы их получить, нужно заплатить тысячи и признаться вслух – "Жизнь меня к этому не готовила". Но все же следовать желанию! И не отказываться от самого дорогого ужина за 200 тыс. гривен или спорткара McLaren за 14 тыс. гривен на 60 минут. Сегодня расскажем об аренде самой дорогой яхты Meridian-411 в Киеве, которая не уступает вышеупомянутым эксклюзивам. Если хотите заказать еще услуги шеф-повара на яхте – это обойдется в 55 тыс. гривен. Без шуток, читайте – расскажем и покажем далее.

Где искать яхту VIP-класса?

Нашли самую дорогую для аренды моторную яхту Meridian-411 в Киевской Яхтенной Школе. До 2009 года она работала, как школа парусного спорта для любителей катания и будущих капитанов. С 2009 года основная работа команды – это радовать и удивлять любителей эксклюзива арсеналом яхт! Потому что их здесь сдают в аренду, а еще устраивают инстаграмные фотосессии на палубе, вечеринки и празднования особых дат для гостей. Перечисленное вас не удивило? Пройдите курсы капитана!

Самая дорогая яхта в аренду в Киеве Meridian-411 / Фото: "Киевская Яхтенная Школа"

Если хотите арендовать Meridian-411 хотя бы на час, то не торопитесь. Потому что минимальное время аренды – 2 часа. И за них нужно заплатить – 54 тыс. гривен. А вы думали, что моторная яхта, которая стоит на одном из украинских сайтов 449 000$ вам за 5 тыс. достанется? Нет, лакшери-услуги имеют много нулей в чеке. Кстати, ее юзают в компании уже 7-й год, а чтобы арендовать нужно заплатить задаток 20% от общей суммы.

Но не переживайте, если забронируете эту яхту хотя бы от 12 часов, то вам скидку сделают. Например, на месячную аренду получите до минус 70% в чеке. Но за 12 часов придется заплатить кровные 324 тыс. гривен. Именно так выглядит прайс на эксклюзивную услугу и новые эмоции, которые вряд ли получите на парусной Орияне-21 по цене 5 тысяч гривен в сутки. Но можете попробовать

За что люди платят 27 тыс. гривен за 60 минут?

За роскошь и комплектацию, которых не найти на теплоходах и парусных яхтах по минимальному прайсу! На рынке Киева моторная Meridian-411 со скоростью до 27 узлов (это ориентировочно 50 км/ч) – одна из самых премиальных. А ее дизайн внутри как в номерах 5-звездочного отеля. Минимализм в сочетании с кожаной мебелью и подсветкой!

Спальное место в Meridian-411 / Фото: "Киевская Яхтенная Школа"

В Meridian-411 производитель премиум-класса, данный факт аргументирует ее цену. И она одна из крупнейших в Киеве – 14.4 метров в длину и 4.3 в ширину. А о комплектации и говорить не стоит – по этому показателю ей нет равных в столице, – добавил один из капитанов яхты, Валерий Петущак.

Валерий Петущак – один из капитанов Meridian-411 / Фото: Facebook: Valerii Petushchak

Кстати, вмещает она до 15 человек. Так как насчет вечеринки на самой дорогой яхте столицы?

Если арендуете ее, то получите три каюты, две из которых большие с двуспальным местом и одна поменьше, которую обычно занимает персонал. Согласитесь, что напоминает дорогой отель!

Комната отдыха в Meridian-411 / Фото: "Киевская Яхтенная Школа"

Найдете также камбуз – полноценную кухню с привычной комплектацией. Обычно богачи, которые арендуют яхту ее не занимают. Если отдыхать, то на все 100%, поэтому заказывают персонального шефа. Услуга самого дорогого повара на яхте стоит 55 тыс. гривен (на 6 часов для приготовления). Профессионал приготовит гостям сет из 5 позиций и выполнит самые придирчивые фуд-желания гостя!

Хотите заморского лобстера на гриле или канапе с икрой? Будет! Конечно, если самостоятельно приобретете продукты, потому что в сумму аренды они не входят. Но, согласитесь, что за 27 тыс. гривен в час можно было предложить хотя бы Moët & Chandon дорогим гостям. Шефы есть и подешевле, например, за 5 тыс. гривен. Но приготовят ли они вам блюда со вкусом ресторанов Мишлен – другой вопрос.

Посчитаем: если оплатить яхту за 6 часов и шефа, то получится 162 тыс. гривен (12 тыс. дол.). Словом, некий персональный ресторан на воде! Немало, как для одного вечера, но, согласитесь, что сказанное хочется протестировать на себе. И в расценках богачей – это приемлемо.

Вернемся к яхте. Гостям предлагают также плазменный телевизор, кондиционер и две уборные. Внешне на палубе также присутствует душ и места для загара. Есть возможность устроить киновечер как в дорогом кинотеатре (без преувеличений), или день купания.

Комната гигиены в Meridian-411 / Фото: "Киевская Яхтенная Школа"

Кто катается на Meridian-411?

Meridian-411 арендуют в месяц до 40 раз! Представляете? Услуга сверхпопулярная. Но, например, на 31 день за всю историю ее еще не бронировали. В 2020 году ее максимум был – три дня, за 2021 – неделя.

Вид самой дорогой яхты для аренды Meridian-411 в Киеве / Фото: "Киевская Яхтенная Школа"

Клиентами компании являются люди, которые могут позволить себе роскошь на воде: от политиков до звезд. Вы их неоднократно видели в новостях! На палубе любят праздновать свадьбу, день рождения или вечеринки, или просто кататься вокруг Днепра и смотреть на места, которые невозможно увидеть с суши.

Словом, нишевое предложение. Капитан Валерий скромно сравнивает катание на яхте с походом в ресторан в особые дни.

Повод может быть любой – это примерно, как поход в ресторан, – добавил он.

Поэтому арендовать Meridian-411 для любителей особенного – это как посетить премиальное заведение. И заплатить сумму в десятки тыс. долларов – как заказать обед с особым сетом, который доступен не всем!

Недавно мы рассказали о самом дорогом гробу в Киеве, который стоит 1 миллион гривен, а также о лайфстайл комплексе "Царский" за 650 тыс. гривен.