27 тыс. гривен за 60 минут! Мы нашли самую дорогую VIP-яхту для аренды в Киеве

Лето – период, когда хочется новых впечатлений. Но иногда, чтобы их получить, нужно заплатить тысячи и признаться вслух – "Жизнь меня к этому не готовила". Но все же следовать желанию! И не отказываться от самого дорогого ужина за 200 тыс. гривен или спорткара McLaren за 14 тыс. гривен на 60 минут. Сегодня расскажем об аренде самой дорогой яхты Meridian-411 в Киеве, которая не уступает вышеупомянутым эксклюзивам. Если хотите заказать еще услуги шеф-повара на яхте – это обойдется в 55 тыс. гривен. Без шуток, читайте – расскажем и покажем далее.
Где искать яхту VIP-класса?
Нашли самую дорогую для аренды моторную яхту Meridian-411 в Киевской Яхтенной Школе. До 2009 года она работала, как школа парусного спорта для любителей катания и будущих капитанов. С 2009 года основная работа команды – это радовать и удивлять любителей эксклюзива арсеналом яхт! Потому что их здесь сдают в аренду, а еще устраивают инстаграмные фотосессии на палубе, вечеринки и празднования особых дат для гостей. Перечисленное вас не удивило? Пройдите курсы капитана!
Если хотите арендовать Meridian-411 хотя бы на час, то не торопитесь. Потому что минимальное время аренды – 2 часа. И за них нужно заплатить – 54 тыс. гривен. А вы думали, что моторная яхта, которая стоит на одном из украинских сайтов 449 000$ вам за 5 тыс. достанется? Нет, лакшери-услуги имеют много нулей в чеке. Кстати, ее юзают в компании уже 7-й год, а чтобы арендовать нужно заплатить задаток 20% от общей суммы.
Но не переживайте, если забронируете эту яхту хотя бы от 12 часов, то вам скидку сделают. Например, на месячную аренду получите до минус 70% в чеке. Но за 12 часов придется заплатить кровные 324 тыс. гривен. Именно так выглядит прайс на эксклюзивную услугу и новые эмоции, которые вряд ли получите на парусной Орияне-21 по цене 5 тысяч гривен в сутки. Но можете попробовать
За что люди платят 27 тыс. гривен за 60 минут?
За роскошь и комплектацию, которых не найти на теплоходах и парусных яхтах по минимальному прайсу! На рынке Киева моторная Meridian-411 со скоростью до 27 узлов (это ориентировочно 50 км/ч) – одна из самых премиальных. А ее дизайн внутри как в номерах 5-звездочного отеля. Минимализм в сочетании с кожаной мебелью и подсветкой!
В Meridian-411 производитель премиум-класса, данный факт аргументирует ее цену. И она одна из крупнейших в Киеве – 14.4 метров в длину и 4.3 в ширину. А о комплектации и говорить не стоит – по этому показателю ей нет равных в столице, – добавил один из капитанов яхты, Валерий Петущак.
Кстати, вмещает она до 15 человек. Так как насчет вечеринки на самой дорогой яхте столицы?
Если арендуете ее, то получите три каюты, две из которых большие с двуспальным местом и одна поменьше, которую обычно занимает персонал. Согласитесь, что напоминает дорогой отель!
Найдете также камбуз – полноценную кухню с привычной комплектацией. Обычно богачи, которые арендуют яхту ее не занимают. Если отдыхать, то на все 100%, поэтому заказывают персонального шефа. Услуга самого дорогого повара на яхте стоит 55 тыс. гривен (на 6 часов для приготовления). Профессионал приготовит гостям сет из 5 позиций и выполнит самые придирчивые фуд-желания гостя!
Хотите заморского лобстера на гриле или канапе с икрой? Будет! Конечно, если самостоятельно приобретете продукты, потому что в сумму аренды они не входят. Но, согласитесь, что за 27 тыс. гривен в час можно было предложить хотя бы Moët & Chandon дорогим гостям. Шефы есть и подешевле, например, за 5 тыс. гривен. Но приготовят ли они вам блюда со вкусом ресторанов Мишлен – другой вопрос.
Посчитаем: если оплатить яхту за 6 часов и шефа, то получится 162 тыс. гривен (12 тыс. дол.). Словом, некий персональный ресторан на воде! Немало, как для одного вечера, но, согласитесь, что сказанное хочется протестировать на себе. И в расценках богачей – это приемлемо.
Вернемся к яхте. Гостям предлагают также плазменный телевизор, кондиционер и две уборные. Внешне на палубе также присутствует душ и места для загара. Есть возможность устроить киновечер как в дорогом кинотеатре (без преувеличений), или день купания.
Кто катается на Meridian-411?
Meridian-411 арендуют в месяц до 40 раз! Представляете? Услуга сверхпопулярная. Но, например, на 31 день за всю историю ее еще не бронировали. В 2020 году ее максимум был – три дня, за 2021 – неделя.
Клиентами компании являются люди, которые могут позволить себе роскошь на воде: от политиков до звезд. Вы их неоднократно видели в новостях! На палубе любят праздновать свадьбу, день рождения или вечеринки, или просто кататься вокруг Днепра и смотреть на места, которые невозможно увидеть с суши.
Словом, нишевое предложение. Капитан Валерий скромно сравнивает катание на яхте с походом в ресторан в особые дни.
Повод может быть любой – это примерно, как поход в ресторан, – добавил он.
Поэтому арендовать Meridian-411 для любителей особенного – это как посетить премиальное заведение. И заплатить сумму в десятки тыс. долларов – как заказать обед с особым сетом, который доступен не всем!
Недавно мы рассказали о самом дорогом гробу в Киеве, который стоит 1 миллион гривен, а также о лайфстайл комплексе "Царский" за 650 тыс. гривен.