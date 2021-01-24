Миллион гривен! Мы нашли самый дорогой гроб в Киеве (репортаж)

О VIP-гробе, который дорогой даже для богачей

Всем привет! За время ведения рубрики "Самое дорогое" я успела написать о нескольких самых ценных услугах и продуктах Киева. Эксклюзивное такси, супермаркет для звезд, шампанское, которое любит Мадонна и прочее. Но сегодняшнюю тему вы 100% не ожидали, я нашла самый дорогой гроб столицы. Но есть одно "но": дешевле жить, чем заплатить такую бешеную сумму!

Нашла самый дорогой гроб VIP-формата в похоронном доме "Память". Представляла эту локацию без шика и помпезности, потому что обычно религиозные товары продают в магазинах с эконом-ремонтом.

Ассортимент гробов Фото: Сегодня

Но этот религиозный дом к таковым не относится, сами посмотрите!

Рояль в похоронном доме Фото: Сегодня

Словом, какой прайс на гробы VIP-формата, такая и атмосфера — дорогая. И 18 гробов стоит здесь на 10 миллионов 572 тысячи гривен!

А самый дорогой гроб — "Грааль" за 1 миллион гривен! Шокированы?

"Грааль" за миллион гривен Фото: Сегодня

И это не шутка, посмотрите на ценник!

Его особенность — ручная работа с красного дерева, и весит немало — около 200 кг.

Производитель с Черкасс уверяет, что этот лакшери вариант может до 50 лет пролежать под землей и вид гроба не поменяется.

Но согласитесь, что желающих "промониторить" это вопрос не найдется.

В прайсе на 1 миллион гривен также бонус: катафалк марки "Кадиллак Эскалейд", бригада выноса и возможность воспользоваться залом для прощания с умершим.

Бонус к гробу за 1 000 000 грн Фото: Сегодня

Словом, VIP-пакет для умершего, который любил роскошь и пафос.

"Грааль" ожидает на своего покупателя уже 4-й месяц! И пока никто не готов отдать за него миллион гривен, потому что дорого, говорят. Здесь не поспоришь.

На рынке религиозных товаров — конкуренция еще та. И цены на аналогичный гроб — разные. В столичных магазинах я нашла идентичную "Грааль" по 650 тысяч гривен, а также за 400 тысяч гривен. Но, конечно, там вам не предложат бесплатно премиальный катафалк бонусом и такого эффекта "вау" не будет.

Но не все лакшери гробы стоят миллион в "Памяти".

Ассортимент гробов Фото: Сегодня

Есть и дешевле: например, "Патриот" за 200 тысяч гривен, "Президент 2к" за 500 тысяч гривен или "Президент 1к" за 600 тысяч гривен.

Здесь также есть позолоченный гроб "Сенатор" — за 480 тысяч гривен.

Позолоченный гроб "Сенатор" за 480 000 грн Фото: Сегодня

Словом, для тех, кто таки любил выделяться среди всех.

Администратор Ирина говорит, что спрос на дорогие единицы есть, до 10 в неделю продают. Но все же в ТОПе остаются гробы по 950 гривен.

На самом деле, атмосфера в доме мотивирует задуматься о быстротечности времени и цене жизни. Особенно, когда встречаешь взгляды людей на коллажах, которые похоронены в аналогичных гробах, что стояли позади меня.

Коллаж известных людей, которых нет в живых Фото: Сегодня

Среди них — Андрей Кузьменко и Богдан Ступка.

Ирина заметила, что Виктора Чанова (бывшего футболиста "Динамо") хоронили в гробу "Канада" за 95 тысяч гривен.

Гроб Виктора Чанова за 95 000 грн Фото: Сегодня

"Динамовских часто хоронят в вишневом гробу с ангелами по бокам, для них это традиция", — добавила администратор.

А для Митрополита Владимира выбрали "Грааль" с обычного дерева за 360 тысяч гривен.

Гроб Митрополита Владимира за 360 000 грн Фото: Сегодня

Словом, уверена, что именно здесь конечный шопинг многих людей, которые сейчас покупают брендовые вещи в дорогом бутике Киева.

Все подробности в спецтеме Самое дорогое

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