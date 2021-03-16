Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У романі восьмирічної українки і 13-річного блогера знайдений московський слід

Сьогодні, 09:37

Скандал прокоментував Микола Кулеба, уповноважений з прав дитини

Скандальну історію стосунків восьмирічної українки Мілани та її коханого, 13-річного блогера Паші, прокоментував уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. Політик офіційно звернувся до МВС і кіберполіції, аби розібратися у заплутаній ситуації.

"Один з акаунтів блогерів створений у Москві. Це наводить на думку, що за цим стоїть серйозний бізнес, який заробляє гроші, використовуючи малолітніх дітей. Невідомо, чим все це взагалі закінчиться, якщо ми чітко не дамо зрозуміти, що для дітей такий контент неприпустимий", – заявив Кулеба.

Відео: Сьогодні

На подію також відреагувала адвокатка Тамара Бугаєць. За її словами, закон не забороняє дітям вступати у сексуальні стосунки. Раніше була відповідна стаття, яка передбачала кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, але були внесені зміни у зв’язку з ратифікацією Лансаротської конвенції.

Нагадаємо, днями восьмирічна українська модель з Києва Мілана М. заявила про роман з 13-річним блогером Пашею. На своїй сторінці в Instagram дівчинка опублікувала знімок, на якому позує в обіймах коханого. Діти також знімають спільні відео, ходять в кіно та цілуються.

Мати Мілани стверджує, що дітей ніхто не змушував вдавати стосунки і "у них дійсно любов".

Раніше маленька українка Вероніка Дзюбінська публічно відмовилася від школи й несподівано прославилася в інтернеті. До того ж дитина-блогер в ексклюзивному бліцінтерв'ю розповіла "Сьогодні" подробиці, як кумедні відео про тварин допомогли їй зібрати вже понад 25 тисяч підписників.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Восьмирічна українка і 13-річний блогер мають право вступати в інтимні стосунки - адвокат Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото) Google попередив про новий податок. Платити будуть YouTube-блогери з усього світу Священник став зіркою YouTube. Він показав шлях до Бога онлайн
відео скандал стосунки любов блогери
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Корисні звички для здорового сну. Як підготуватися до нього
Корисні звички для здорового сну. Як підготуватися до нього
Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Корисні звички для здорового сну. Як підготуватися до нього
Корисні звички для здорового сну. Як підготуватися до нього

Популярні статті

Вчора, 18:24Смачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

Вчора, 14:58Фаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Вчора, 14:12Зірково

Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням

Вчора, 13:54Зірково

"Ще подивимося, що це за тип": реакція Тіматі і глядачів на Добриніна, який став ведучим російського "Холостяка"

Вчора, 12:54Фаново

Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

14 березняСмачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

14 березняСмачно

Як легко позбутися кісток у рибі: оригінальне рішення

14 березняЗірково

Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі

14 березняEvents

Прощена неділя: милі листівки, картинки і вірші

14 березняПсихо

Гороскоп на тиждень 14-20 березня: всі знаки зодіаку

14 березняEvents

З Прощеною неділею: тематичні листівки, вірші і проза в день прощення

13 березняЗірково

У новому випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара (фото)

13 березняФаново

Прощена неділя-2021: що ні в якому разі не можна робити 14 березня

13 березняЗірково

З Пугачовою, Кіркоровим і Собчак: Настя Івлєєва розкішно відсвяткувала 30-річчя

13 березняПсихо

Прощена неділя-2021: як попросити пробачення

Новини партнерів

Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Магниты iPhone 12 для Magsafe могут отключить кардиостимулятор
Магниты iPhone 12 для Magsafe могут отключить кардиостимулятор
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Магниты iPhone 12 для Magsafe могут отключить кардиостимулятор
Магниты iPhone 12 для Magsafe могут отключить кардиостимулятор
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти