У романі восьмирічної українки і 13-річного блогера знайдений московський слід

Скандал прокоментував Микола Кулеба, уповноважений з прав дитини

Скандальну історію стосунків восьмирічної українки Мілани та її коханого, 13-річного блогера Паші, прокоментував уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. Політик офіційно звернувся до МВС і кіберполіції, аби розібратися у заплутаній ситуації.

"Один з акаунтів блогерів створений у Москві. Це наводить на думку, що за цим стоїть серйозний бізнес, який заробляє гроші, використовуючи малолітніх дітей. Невідомо, чим все це взагалі закінчиться, якщо ми чітко не дамо зрозуміти, що для дітей такий контент неприпустимий", – заявив Кулеба.

Відео: Сьогодні

На подію також відреагувала адвокатка Тамара Бугаєць. За її словами, закон не забороняє дітям вступати у сексуальні стосунки. Раніше була відповідна стаття, яка передбачала кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, але були внесені зміни у зв’язку з ратифікацією Лансаротської конвенції.

Нагадаємо, днями восьмирічна українська модель з Києва Мілана М. заявила про роман з 13-річним блогером Пашею. На своїй сторінці в Instagram дівчинка опублікувала знімок, на якому позує в обіймах коханого. Діти також знімають спільні відео, ходять в кіно та цілуються.

Мати Мілани стверджує, що дітей ніхто не змушував вдавати стосунки і "у них дійсно любов".

Раніше маленька українка Вероніка Дзюбінська публічно відмовилася від школи й несподівано прославилася в інтернеті. До того ж дитина-блогер в ексклюзивному бліцінтерв'ю розповіла "Сьогодні" подробиці, як кумедні відео про тварин допомогли їй зібрати вже понад 25 тисяч підписників.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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