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"Перша мета – хайпанути": восьмирічна українка пояснила свої стосунки з 13-річним блогером

Сьогодні, 12:06

Блогерка вперше відреагувала на скандал

Восьмирічна українка Мілана, яка шокувала Мережу заявою про початок романтичних стосунків з 13-річним блогером Пашею, вперше відреагувала на скандал. Вона прокоментувала публікацію одного з російських видань.

"Ми познайомилися з Пашею сім місяців тому. Першою нашою метою було хайпанути і підняти актив, але пройшло сім місяців, і ми прив'язалися один до одного", – написала Мілана у своєму Instagram.

Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше скандал прокоментував уповноважений з прав дитини Микола Кулеба.

"Один з акаунтів блогерів створений у Москві. Це наводить на думку, що за цим стоїть серйозний бізнес, який заробляє гроші, використовуючи малолітніх дітей. Невідомо, чим все це взагалі закінчиться, якщо ми чітко не дамо зрозуміти, що для дітей такий контент неприпустимий", – заявив Кулеба.

Фото: Instagram

До речі, восьмирічна українська модель з Києва Мілана М. заявила про роман з 13-річним блогером Пашею в Instagram. На своїй сторінці дівчинка опублікувала знімок, на якому позує в обіймах коханого. Діти також знімають спільні відео, ходять в кіно та цілуються.

На подію також відреагувала адвокатка Тамара Бугаєць. За її словами, закон не забороняє дітям вступати у сексуальні стосунки.

Відео: Сьогодні

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Джерело: Сьогодні
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