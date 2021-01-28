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Дівчина показала сукню, яка робить стрункішими усіх жінок (фото)

Сьогодні, 05:55

Принт на цьому вбранні створює ілюзію тонкої талії

Користувачка соцмережі TikTok під ніком Jemianxo здивувала своїх підписників неймовірною оптичною ілюзією, яку створює її нове плаття – воно робить стрункішими жінок з усіма типами фігури.

"Просто хочу показати вам ілюзію талії, яку створює ця сукня", – написала дівчина під відео.

Фото: TikTok | Jemianxo

Якщо тугіше затягнути пояс, принт на платті створює ілюзію тонкої талії.

@jemianxo

Looks like I tied my organs together Snatched illusion dress is @fashionnova FashionnovaPartner

OOOWWWEEE – Peewee Longway & Money Man

Відео у TikTok зібрало мільйони переглядів і вразило користувачів Мережі. Вони не можуть повірити, що такого візуального ефекту можна домогтися завдяки простому вбранню.

"Це вражає, але, якщо чесно, я наляканий!", "Хіба це взагалі можливо? Я розумію, що це ілюзія, але я все одно розгублена!", "Твоя талія звужується на очах, я не розумію, що відбувається!" – пишуть користувачі.

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Нагадаємо, раніше Моніка Шаффнер з Нової Зеландії, прогулюючись на пляжі, випадково зняла на відео оптичну ілюзію – лайнер, який нібито завис над океаном.

Дивіться відео: кумедна підбірка фокусників з різних куточків світу

До того ж, ми писали про цікаву фотографію, на якій нібито зображений нічний пейзаж на березі моря, але насправді це оптична ілюзія.

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фото сукня наряд ілюзія
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@jemianxo
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