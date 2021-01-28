Дівчина показала сукню, яка робить стрункішими усіх жінок (фото)

Принт на цьому вбранні створює ілюзію тонкої талії

Користувачка соцмережі TikTok під ніком Jemianxo здивувала своїх підписників неймовірною оптичною ілюзією, яку створює її нове плаття – воно робить стрункішими жінок з усіма типами фігури.

"Просто хочу показати вам ілюзію талії, яку створює ця сукня", – написала дівчина під відео.

Фото: TikTok | Jemianxo

Якщо тугіше затягнути пояс, принт на платті створює ілюзію тонкої талії.

@jemianxo Looks like I tied my organs together Snatched illusion dress is @fashionnova FashionnovaPartner OOOWWWEEE – Peewee Longway & Money Man

Відео у TikTok зібрало мільйони переглядів і вразило користувачів Мережі. Вони не можуть повірити, що такого візуального ефекту можна домогтися завдяки простому вбранню.

"Це вражає, але, якщо чесно, я наляканий!", "Хіба це взагалі можливо? Я розумію, що це ілюзія, але я все одно розгублена!", "Твоя талія звужується на очах, я не розумію, що відбувається!" – пишуть користувачі.

Нагадаємо, раніше Моніка Шаффнер з Нової Зеландії, прогулюючись на пляжі, випадково зняла на відео оптичну ілюзію – лайнер, який нібито завис над океаном.

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До того ж, ми писали про цікаву фотографію, на якій нібито зображений нічний пейзаж на березі моря, але насправді це оптична ілюзія.

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