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Женщина вызвала полицию из-за "чересчур откровенного" наряда соседки (видео)

Сегодня, 11:02

Курьезный случай удалось снять на видео

Из-за "чересчур откровенных нарядов" американской блогерше Рови Уэйд из Лос-Анджелеса (США) пришлось объясняться перед сотрудниками полиции. Как выяснилось, на девушку нажаловалась соседка, посчитавшая ее внешность аморальной.

Рови Уэйд привлекла внимание соседей, когда танцевала на улице в коротком топе, джинсовых шортах, ботфортах и чокером с массивными шипами на шее. Кому-то, видимо, это изрядно надоело, и вскоре к блогерше приехали правоохранители.

Фото: tiktok.com/@rovi_wade

Свою встречу с сотрудником полиции Уэйд засняла на камеру и разместила ролик в TikTok. Девушка заявила, что наряд закрывал все интимные части ее тела, и выразила недоумение по поводу приезда полиции.

Видео: tiktok.com/@rovi_wade

"Ей просто не нравится мой стиль. Я ей сказала: "Тебя оскорбляет мое тело – проблема только в этом". Я имею право существовать и быть привлекательной. Такой я и останусь", – заявила девушка в беседе с полицейским.

В конечном счете собеседник согласился с ее доводами.

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Напомним, пользовательница соцсети TikTok под ником Jemianxo удивила своих подписчиков невероятной оптической иллюзией, которую создает ее новое платье – оно стройнит женщин со всеми типами фигуры.

Кроме этого, девушка скопировала наряды голливудских звезд и стала звездой интернета.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@rovi_wade
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