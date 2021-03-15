"Спимо разом": 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)

Дівчинка опублікувала знімок, на якому позує в обіймах коханого

8-річна українська модель з Києва Мілана Маханець заявила про стосунки з 13-річним блоґером Пашею Паєм. На своїй сторінці в Instagram дівчинка опублікувала знімок, на якому позує в обіймах коханого. Діти також знімають спільні відео, ходять у кіно та цілуються.

"Ми почали зустрічатися з Пашею. Так, це правда", – заявила вона.

Фото: instagram.com/milamaxanets

Мати Мілани, Дар'я Маханець, стверджує, що дітей ніхто не змушував зображувати романтичні стосунки і "у них дійсно любов".

Зазначимо, що маленька модель часто позує на фото у відвертих вбраннях. А її мама спеціально зняла на 14 лютого квартиру, щоб зробити там фотосесію для парочки.

На питання: "Ви з Пашею спите разом?" дівчинка відповіла: "Так".

Фото: instagram.com/milamaxanets

"Вона (мати дівчинки – Ред.) сексуалізує власну дитину за гроші. Тому що Дарина не думає, що крім дітей у коментарях і переглядах, левову частку становлять педофіли, – пише Герда Вебер. – Проблема дітей-моделей завжди була раковою пухлиною в індустрії кованих знаменитостей. Пам'ятайте, чим закінчували ці дівчатка? Передозом у 14 років, важкими психологічними станами".

Під дописом Вебер у Facebook почалося активне обговорення цієї проблеми. Деякі коментатори закликали позбавити маму 8-річної Мілани батьківських прав.

"Стосунки у 8 років? Мати точно ненормальна якась", "Жах. Можна написати дитячому омбудсмену", "Таких батьків потрібно лишати батьківський прав!", "Капець", "Просто немає слів", "Що це за поцілунки? Мамашо, куди ти дивишся?", "Повний абзац", – пишуть у коментарях користувачі Мережі.

Фото: instagram.com/milamaxanets

Фото: instagram.com/milamaxanets

Хто така Мілана Маханець?

Мілана – відомий блоґер і модель. Вона знімається для брендів дитячого одягу, також її фото публікують у глянцевих журналах. У дівчинки 480 тисяч підписників в Instagram і 6 мільйонів – в Like. У її коханого, Паші, 30 тисяч підписників в Instagram і 500 тисяч – у Like.

Фото: instagram.com/milamaxanets

Нагадаємо, раніше маленька українка Вероніка Дзюбінська публічно відмовилася від школи й несподівано прославилася в інтернеті.

До того ж дитина-блоґер в ексклюзивному бліц-інтерв'ю розповіла "Сьогодні" подробиці, як кумедні відео про тварин допомогли їй зібрати вже понад 25 тисяч підписників.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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