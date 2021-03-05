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Священник став зіркою YouTube. Його відео для віруючих набирають десятки тисяч переглядів

Сьогодні, 10:48

Святий отець зацікавився блоґерством під час карантину

Український священик Тарас Бровді з Івано-Франківської області став блоґером, аби навернути людей до православної церкви. Він щодня записує ролики, які за лічені години набирають тисячі переглядів!

Однак проповідник не вважає себе зіркою YouTube, позаяк для нього це "всього лише один із способів донести до загалу Слово Боже".

Святий отець подався у блоґери під час карантину, коли мусив правити Богослужіння у порожньому храмі.

"Хотів проповідувати, а людей немає. Тому я вирішив включити камеру і читати молитви онлайн", – ділиться він своїми роздумами.

Священник Тарас Бровді став YouTube-блоґером
Фото: "Сьогодні"

Перше відео Бровді про Великдень за лічені години набрало понад 50 тисяч переглядів.

"Тепер я розумію, що таке хайп. Одним словом, коли спіймав якусь актуальну хвилю", – додає він.

В отця Тараса навіть є розписаний контент-план на тиждень:

  • понеділок – Слово Боже;
  • вівторок – розповідь про якесь цікаве спостереженні;
  • середа – мудрість святого або когось із великих людей;
  • четвер – спілкування з дітьми;
  • п'ятниця – огляд цікавого фільму чи книги;
  • субота – наука від старших.

До речі, до священика зі штативом місцеві вже звикли.

"Він такий людяний, абі всі такі були, то було б дуже добре", – каже прихожанка Анна Спасюк.

Відео: Сьогодні

Для парафіян отець Тарас готує ще багато чого цікавого: буде пояснювати онлайн основи віри та розповідатиме про особливості виховання дітей. А ще планує додати до своїх відео й музику – саме вчиться гри на гітарі.

"Мета його життя – привести до Бога більше людей, а YouTube – це якраз те місце, де їх багато", – стверджує дружина священника-блоґера Євгенія Бровді.

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До речі, якщо ви досі не в курсі, український журналіст Олександр Панченко, який багато років працював у газеті "Сьогодні" та на сайті Segodnya.ua, взяв собі колоритний псевдонім Дід Панч, завів унікальний влог й завойовує простори YouTube! Подивіться, не пошкодуєте.

А ще краще спробуйте записати відео самі – це може стати цікавим та небанальним подарунком до свята 8 Березня. Ну, а про всяк випадок – ось вам список найсмачніших, найстильніших і наймодніших подарунків до жіночого дня.

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Джерело: Сьогодні
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