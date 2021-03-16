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Восьмирічна українка і 13-річний блогер мають право вступати в інтимні стосунки – адвокат

Сьогодні, 08:06

Сексуальні стосунки між дітьми не криміналізовані, стверджує експерт

Адвокат Тамара Бугаєць прокоментувала скандал, що спалахнув після несподіваного зізнання восьмирічної української моделі з Києва Мілани, яка заявила про стосунки з 13-річним блогером Пашею.

За словами експерта, закон не забороняє дітям вступати у сексуальні стосунки.

"Сексуальні стосунки між дітьми, які мають добровільний характер, не криміналізовані, – стверджує адвокат Тамара Бугаєць в ефірі Громадського радіо. – Раніше була відповідна стаття, яка передбачала кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, але були внесені зміни у зв’язку з ратифікацією Лансаротської конвенції. Цей 13-річний хлопець відповідальності нести не буде".

Однак ця історія може мати негативні наслідки у психологічному плані.

"Її поведінка (Мілани. – Ред.) не відповідає віковим особливостям розвитку. Виходить так, що у неї майже немає дитинства. Вона відразу потрапляє в іншу реальність, яка зовсім не корелюється з тим, що відбувається у неї в душі", – заявила психолог Катерина Гольцберг.

Нагадаємо, раніше маленька українка Вероніка Дзюбінська публічно відмовилася від школи й несподівано прославилася в інтернеті.

До того ж дитина-блогер в ексклюзивному бліц-інтерв'ю розповіла "Сьогодні" подробиці, як кумедні відео про тварин допомогли їй зібрати вже понад 25 тисяч підписників.

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