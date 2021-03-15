15 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 15 березня в історії

Яке сьогодні свято, 15 березня? Всесвітній день захисту прав споживачів. Початок Великого посту – в православному календарі. Федот Вітроніс у народному календарі. Іменини святкують: Арсеній, Йосип, Микола, Федот.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 15 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 15 березня.

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15 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день захисту прав споживачів (World Consumer Rights Day) проводиться з 1983 року під егідою ООН і приурочений до річниці виступу президента США Джона Кеннеді в Конгресі в 1962 році.

проводиться з 1983 року під егідою ООН і приурочений до річниці виступу президента США Джона Кеннеді в Конгресі в 1962 році. Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (International Day of Action for the Seals) – екологічне свято, яке щороку відзначається 15 березня у багатьох країнах світу за ініціативи Міжнародного Фонду Захисту Тварин IFAW з метою запобігання полювання на дитинчат тюленя заради їхнього хутра.

– екологічне свято, яке щороку відзначається 15 березня у багатьох країнах світу за ініціативи Міжнародного Фонду Захисту Тварин IFAW з метою запобігання полювання на дитинчат тюленя заради їхнього хутра. День Конституції Республіки Білорусь – державне свято, яке щороку відзначається, згідно з Указом Президента Республіки від 26 березня 1998 року.

Яке сьогодні свято

15 березня в православній церкві починається Великий піст і відзначається його 1-й тиждень. Це найсуворіший і значимий православний піст у році, він є підготовкою до світлого свята Великодня, яке в 2021 році настане 2 травня, після закінчення посту. Також 15 березня шанується пам'ять священномученика Феодота, єпископа Киринейського, святителя Іова (Борецького), митрополита Київського і всієї Руси, мучениці Євфалії, мученика Троадія, преподобного Агафона Єгипетського, мучеників 440 італійських, святителя Арсенія, єпископа Тверського.

У народі 15 березня відзначався день Федота, який також отримав назву Вітроніс. А все тому, що в цей період зазвичай були сильні вітри. Саме через них день вважався небезпечним, краще було нікуди не ходити, щоб не отримати неприємностей від вітрів. Федот міг розлютитися і зірвати дах або вивернути стіс. Також вважалося, що в цей день підземні джерела закипають і вириваються назовні, а тому настає відлига.

Прикмети на 15 березня

Великий піст має на увазі повну відмову від скоромної їжі: м'яса, молока, яєць;

також у період посту важливо проводити час в молитвах, каятті, роздумах про життя, спогадах смерті і воскресіння Христа;

не можна під час Великого посту вдаватися до розваг, сваритися, з'ясовувати стосунки;

на Вітроноса без потреби не показуй носа;

на Федота чекай відлиги;

теплий вітер на Федота – теплим буде все літо;

довгі бурульки – до довгої весни.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 березня

1892 – американський винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор.

1906 – зареєстрована компанія "Роллс-Ройс".

1927 – почалося будівництво Дніпрогесу.

1939 – Карпатська Україна проголосила незалежність.

1962 – відбувся виступ Джона Кеннеді, в річницю якого ООН заснувала "Всесвітній день прав споживача".

1990 – Михайло Горбачов був обраний єдиним в історії СРСР президентом.

Хто народився 15 березня

1932 – Єжи Гофман, польський кінорежисер і сценарист.

1935 – Леонід Енгибаров, радянський клоун, мім, кіноактор.

1956 – Сергій Кушнірюк, український гандболіст, тренер, олімпійський чемпіон 1976 року.

1968 – Сабріна Салерно, італійська поп-співачка.

1955 – Ді Снайдер, американський рок-музикант, учасник групи Twisted Sister.

1972 – Марк Хоппус, американський панк-рок-музикант, басист і вокаліст групи Blink-182.

1975 – Вільям Адамс, американський репер, продюсер, філантроп, лідер групи The Black Eyed Peas.

1975 – Єва Лонгорія, американська актриса, модель, продюсер.

1977 – Джо Хан, діджей американської групи Linkin Park.

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