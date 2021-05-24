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Українка з найбільшими вилицями у світі хоче зробити нову пластику (фото)

Сьогодні, 13:05

31-річна манекенниця планує збільшити груди до п'ятого розміру за допомогою імплантів, а також змінити форму сідниць, зробивши ліпосакцію

Модель Анастасія Покрищук планує нову "пластику"
Модель Анастасія Покрищук планує нову "пластику"
Фото: instagram.com/_just__queen_

Епатажна українська блогерка та модель Анастасія Покрищук із Києва, більш відома як "дівчина з найбільшими в світі вилицями", хоче змінити тіло за допомогою нових пластичних операцій.

31-річна манекенниця розповіла, що крім обличчя також вирішила поліпшити фігуру, вдавшись до хірургічного втручання, оскільки "природа не нагородила її бажаними формами".

фото: Instagram | Just_Queen

Вона планує збільшити груди до п'ятого розміру, а також змінити форму сідниць, зробивши ліпосакцію.

"Я не хочу вставляти імпланти, але планую зробити ліпосакцію і збільшити сідниці за допомогою власного жиру", – написала Покрищук в сторіз на своїй сторінці в Instagram (на цей момент вони видалені).

фото: Instagram | Just_Queen

У жовтні 2020 року ми повідомляли, що українка витратила дві тисячі доларів на модифікації обличчя, а саме, на філери для вилиць.

фото: Instagram | Just_Queen

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд Покрищук мала у молодості.

Крім цього, 61-річний Рольф Бухгольц із міста Дортмунд (Німеччина) побив два світових рекорди і потрапив до Книги рекордів Гіннесса. Чоловіка з незвичайною зовнішністю називають "найстрашнішим у світі".

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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