Повна дівчина кардинально змінила своє життя. Тепер вона крутіша за Кайлі Дженнер (відео)

Ролик з перетворенням дівчини швидко став популярним – за кілька днів його подивилися більше як дев'ять мільйонів разів. І не дивно, адже на відео її просто не впізнати

Фото: tiktok.com/@izzysheaa

Популярна блогерка, зареєстрована у TikTok під ніком izzysheaa, шокувала підписників, розкривши свою справжню біографію: виявляється, вона не завжди мала такий гарний вигляд. Нещодавно вона показала кадри з минулого, і на них дівчину просто не впізнати!

Кілька років тому вона лише вчилася користуватися косметикою, а важила помітно більше. Ролик з перетворенням izzysheaa швидко став вірусним, за кілька днів його подивилися більше як дев'ять мільйонів разів.

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Відео: tiktok.com/@izzysheaa

Користувачі Мережі пишуть, що дівчина – копія сестри Кім Кардаш'ян, супермоделі та бізнесвумен Кайлі Дженнер.

До речі, на акаунт izzysheaa підписано близько 600 тисяч осіб. Щодня красуня ділиться з фанатами своїми новими образами – модним одягом, стильними аксесуарами та яскравим макіяжем.

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