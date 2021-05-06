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Повна дівчина кардинально змінила своє життя. Тепер вона крутіша за Кайлі Дженнер (відео)

Сьогодні, 13:15

Ролик з перетворенням дівчини швидко став популярним – за кілька днів його подивилися більше як дев'ять мільйонів разів. І не дивно, адже на відео її просто не впізнати

Фото: tiktok.com/@izzysheaa

Популярна блогерка, зареєстрована у TikTok під ніком izzysheaa, шокувала підписників, розкривши свою справжню біографію: виявляється, вона не завжди мала такий гарний вигляд. Нещодавно вона показала кадри з минулого, і на них дівчину просто не впізнати!

Кілька років тому вона лише вчилася користуватися косметикою, а важила помітно більше. Ролик з перетворенням izzysheaa швидко став вірусним, за кілька днів його подивилися більше як дев'ять мільйонів разів.

Нагадуємо, не забувайте приємно радувати рідних і близьких людей. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Відео: tiktok.com/@izzysheaa

Користувачі Мережі пишуть, що дівчина – копія сестри Кім Кардаш'ян, супермоделі та бізнесвумен Кайлі Дженнер.

До речі, на акаунт izzysheaa підписано близько 600 тисяч осіб. Щодня красуня ділиться з фанатами своїми новими образами – модним одягом, стильними аксесуарами та яскравим макіяжем.

Нагадаємо, 30-річна Діджей Джарман із міста Гамільтон, Нова Зеландія, знайшла спосіб схуднути на 53 кілограми і поділилася своїми секретами. Також Life Сьогодні писали, як канадець схуд на 147 кілограмів і розкрив простий секрет стрункості.

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@izzysheaa
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