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З'явилися фото унікального 11-річного хлопчика із зовнішністю дівчинки

Сьогодні, 10:39

Мама одинадцятирічного хлопчика на ім'я Страйкер з Великої Британії вже втомилася пояснювати всім навколо, що у неї не дочка, а син

11-річний Страйкер з Великої Британії дуже схожий на дівчинку: хлопчик з самого дитинства відчуває на собі тиск стереотипів через своє довге волосся. Його мама, Нікола Маклін, вже втомилася пояснювати всім навколо, що у неї не дочка, а син.

Про це повідомляє таблоїд The Sun.

Фото: Instagram | Nicola McLean

"Коли я публікую його фото у Facebook, то мені пишуть: "Яка у вас мила дівчинка". Хоча прекрасно знають, що у мене син", – розповіла Нікола.

Фото: Instagram | Nicola McLean

Незважаючи на тиск з боку оточення, Маклін не наполягає, щоб син змінив зачіску.
Хлопчику подобаються довгі світлі локони, що доходять йому до попереку, і він не хоче стригтися.

Фото: Instagram | Nicola McLean

Коли Страйкер пішов до школи, директорка наполегливо пропонувала постригти дитину.

"У нього було волосся до плечей, втім деяким педагогам це не подобалося. Я роздрукувала фотографії відомих чоловіків з довгим волоссям та принесла ці світлини в клас", – розповіла Нікола.

Фото: Instagram | Nicola McLean

За словами матері, не потрібно дотримуватися гендерних стереотипів, а її син має право на самовираження.

До речі, є ще одна причина посміхнутися: раніше ми підготувала захоплюючий календар подарунків на квітень.

Фото: Instagram | Nicola McLean

Нагадаємо, 41-річний фанат татуювань на ім'я Ріко Ледесма з Бразилії вставив штучні ікла, щоб стати схожим на орка з саги "Володар перснів".

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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